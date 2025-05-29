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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый)

25 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 17
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 18
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 19
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 17
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 18
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 19
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651342
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Особенности
поддержка потоковых аудиосервисов
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
63
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
96 x 110 x 96 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х14
Вес, кг.
1.54

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый)

Портативная акустика Яндекс – это стильное и мощное устройство, которое станет отличным выбором для ценителей качественного звука. Эта колонка весом всего 0,9 кг обеспечивает чистый и насыщенный звук благодаря общей мощности в 24 Вт и поддержке звуковой схемы 2.1 с тремя динамиками. Высокочастотный динамик диаметром 20 мм и низкочастотный динамик диаметром 63 мм гарантируют глубокие басы и четкие высокие частоты. Колонка выполнена в стильном красном цвете, который прекрасно дополнит ваш интерьер. Корпус из пластика обеспечивает легкость и долговечность устройства, а современный дисплей упрощает управление настройками и отображает важную информацию. Яндекс позаботился о том, чтобы использование устройства было максимально удобным. Поддержка беспроводных технологий Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi позволяет вам воспроизводить музыку с любых совместимых устройств без лишних проводов. Питание от сети обеспечивает стабильную работу на протяжении длительного времени. Эта портативная колонка станет надежным спутником на любом мероприятии, обеспечивая потрясающее звучание и удобство использования.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, только не можем подписку оформить, не получается
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Корецкий А.

Достоинства:


Комментарий:
работает пока хорошо, но на сколько хватит посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Вячеслав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Музыку включает, на вопросы отвечает. Сказать, что это искусственный "интеллект" не могу. Усовершенствованный Яндекс поисковик. На многие вопросы отвечает: "Я в этом не разбираюсь". Игрушка, способная слегка разнообразить досуг, Не могу сказать, что дешовая
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Артем З.

Достоинства:


Комментарий:
Пока еще не проверял , но упаковка пришла целая , оригинал , надеюсь в работе будет всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично работает! быстро подключилась, хороший громкий звук! покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Зуева И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, умная Алиса, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
все супер. упаковка в идеальном состоянии, распаковали, сразу зацепилась, подключили ВиФи и
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая штука. Всё настроено всё работает. Обычно супруга у меня постоянно спрашивала сколько градусов на улице, теперь есть у кого спросить. Не большая, компактная, с хорошим звучанием. Так же в колонке уже встроен протокол зигби. С помощью него настроил свет.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
классная вещь. пришла быстро, настроился и работает
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка вся в плёночке! 100% оригинал, всё проверил! Колонка пушшшка) рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
взял в подарок, но ещё не вручил. думаю будет в радость
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Кристина А.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению с Марусей мини, просто небо и земля, мгновеный отклик, шепот, быстрота реакции, мы довольны, ну и размер тоже понравился
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Всп работает. Разница с большой в том что ее нельзя подключить к технике. Но за свои деньги отличная!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Елизавета И.

Достоинства:


Комментарий:
В восторге от колонки! Думала будет тихая из за того что маленький размер, но все шикарно. Алиса слышит даже шепот. К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя.Всё соответствует.Звук бомба просто.Работает отлично.Все довольны
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная! Хороший,четкий звук, довольно увесистая! Еще что мне понравилось, то что она включает музыку по моему вкусу)
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за качество и ценник. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Ксюшка

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто супер.Покупкой довольна.Продавца советую.Упакована отлично.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Колонка отличная. единственное доставка подкачала. Позвонили за 15-30 минут до приезда вообще не в тот день, который был написан. Меня дома не оказалось. Сказали, что потом только через 4 дня и тоже не в тот день, который написан. И сообщат так же за пол часа. Пришлось их ловить по городу, забирать так. Поверх никакой упаковки не было. Только оригинальная пленка. Из-за этого пленка была прям грязная. Ничего особо страшного, но осадочек остался
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро. Коробка в отличном состояние. Установила все быстро. Теперь моя малиновая красавица радует нас! Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Виталя Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Колонка работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Ильфат Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо но маленько тупит не с первого раза ставит то что просишь
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
Колонкой довольны ! Ребенок в восторге , пришла в заводской упаковке! рабочая в отличном состоянии ! спасибо продавцу ! рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
упакована хорошо,брал на подарок , позже дополню отзыв



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Особенности
поддержка потоковых аудиосервисов
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
63
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
96 x 110 x 96 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс – это стильное и мощное устройство, которое станет отличным выбором для ценителей качественного звука. Эта колонка весом всего 0,9 кг обеспечивает чистый и насыщенный звук благодаря общей мощности в 24 Вт и поддержке звуковой схемы 2.1 с тремя динамиками. Высокочастотный динамик диаметром 20 мм и низкочастотный динамик диаметром 63 мм гарантируют глубокие басы и четкие высокие частоты. Колонка выполнена в стильном красном цвете, который прекрасно дополнит ваш интерьер. Корпус из пластика обеспечивает легкость и долговечность устройства, а современный дисплей упрощает управление настройками и отображает важную информацию. Яндекс позаботился о том, чтобы использование устройства было максимально удобным. Поддержка беспроводных технологий Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi позволяет вам воспроизводить музыку с любых совместимых устройств без лишних проводов. Питание от сети обеспечивает стабильную работу на протяжении длительного времени. Эта портативная колонка станет надежным спутником на любом мероприятии, обеспечивая потрясающее звучание и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо, только не можем подписку оформить, не получается
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Корецкий А.

Достоинства:


Комментарий:
работает пока хорошо, но на сколько хватит посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Вячеслав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Музыку включает, на вопросы отвечает. Сказать, что это искусственный "интеллект" не могу. Усовершенствованный Яндекс поисковик. На многие вопросы отвечает: "Я в этом не разбираюсь". Игрушка, способная слегка разнообразить досуг, Не могу сказать, что дешовая
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Артем З.

Достоинства:


Комментарий:
Пока еще не проверял , но упаковка пришла целая , оригинал , надеюсь в работе будет всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично работает! быстро подключилась, хороший громкий звук! покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Зуева И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, умная Алиса, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
все супер. упаковка в идеальном состоянии, распаковали, сразу зацепилась, подключили ВиФи и
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая штука. Всё настроено всё работает. Обычно супруга у меня постоянно спрашивала сколько градусов на улице, теперь есть у кого спросить. Не большая, компактная, с хорошим звучанием. Так же в колонке уже встроен протокол зигби. С помощью него настроил свет.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
классная вещь. пришла быстро, настроился и работает
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка вся в плёночке! 100% оригинал, всё проверил! Колонка пушшшка) рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
взял в подарок, но ещё не вручил. думаю будет в радость
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Кристина А.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению с Марусей мини, просто небо и земля, мгновеный отклик, шепот, быстрота реакции, мы довольны, ну и размер тоже понравился
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Всп работает. Разница с большой в том что ее нельзя подключить к технике. Но за свои деньги отличная!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Елизавета И.

Достоинства:


Комментарий:
В восторге от колонки! Думала будет тихая из за того что маленький размер, но все шикарно. Алиса слышит даже шепот. К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя.Всё соответствует.Звук бомба просто.Работает отлично.Все довольны
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная! Хороший,четкий звук, довольно увесистая! Еще что мне понравилось, то что она включает музыку по моему вкусу)
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за качество и ценник. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Ксюшка

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто супер.Покупкой довольна.Продавца советую.Упакована отлично.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Колонка отличная. единственное доставка подкачала. Позвонили за 15-30 минут до приезда вообще не в тот день, который был написан. Меня дома не оказалось. Сказали, что потом только через 4 дня и тоже не в тот день, который написан. И сообщат так же за пол часа. Пришлось их ловить по городу, забирать так. Поверх никакой упаковки не было. Только оригинальная пленка. Из-за этого пленка была прям грязная. Ничего особо страшного, но осадочек остался
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро. Коробка в отличном состояние. Установила все быстро. Теперь моя малиновая красавица радует нас! Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Виталя Л.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Колонка работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Ильфат Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо но маленько тупит не с первого раза ставит то что просишь
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
Колонкой довольны ! Ребенок в восторге , пришла в заводской упаковке! рабочая в отличном состоянии ! спасибо продавцу ! рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
упакована хорошо,брал на подарок , позже дополню отзыв


Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (малиновый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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