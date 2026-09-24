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Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black

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Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 1
Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 2
Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 3
Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 4
Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 5
Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 6
Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 7
Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 8
Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аудиосистема
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
160
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
  • Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 1
  • Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 2
  • Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 3
  • Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 4
  • Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 5
  • Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 6
  • Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 7
  • Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 8
  • Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702287
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Аудиосистема
Цвет
черный
Особенности
караоке, пыле и влагозащита, FM-радио, подсветка корпуса, эквалайзер
Звук
моно
Мощность, Вт
160
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
64
Диаметр НЧ-динамика, мм
140
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Время работы, ч
22
Габаритные размеры
265 x 595 x 265 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х32х32
Вес, кг.
10.5

Описание товара Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black

Портативная акустическая система Sven — это мощная и универсальная колонка, которая станет идеальным выбором для любителей качественного звука на ходу. Выполненная в стильном черном цвете, она не только привлекает внимание своим современным дизайном, но и удивляет функциональностью. Эта колонка обеспечивает моно звук общей мощностью 160 Вт, что позволяет наслаждаться громкими и чистыми звуками в любом месте. Она оснащена двумя динамиками, каждый из которых включает две полосы. Диаметр ВЧ-динамика составляет 64 мм, а НЧ-динамика — внушительные 140 мм, что обеспечивает сбалансированное воспроизведение высоких и низких частот. Пластиковый корпус колонки делает её лёгкой и прочной, что удобно для переноски. Для подключения к устройствам предусмотрены возможности Bluetooth и NFC, что позволяет быстро и легко соединять акустику с вашими гаджетами. Также предусмотрен линейный AUX вход и USB-разъем для дополнительной универсальности подключения. Эта модель может питаться как от сети, так и от аккумулятора, что делает её идеальной для использования как дома, так и на улице. С колонкой Sven вы всегда можете наслаждаться любимой музыкой, где бы вы ни находились.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-950 (SV-022396) Black




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Аудиосистема
Цвет
черный
Особенности
караоке, пыле и влагозащита, FM-радио, подсветка корпуса, эквалайзер
Звук
моно
Мощность, Вт
160
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
64
Диаметр НЧ-динамика, мм
140
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8800
Время работы, ч
22
Габаритные размеры
265 x 595 x 265 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая система Sven — это мощная и универсальная колонка, которая станет идеальным выбором для любителей качественного звука на ходу. Выполненная в стильном черном цвете, она не только привлекает внимание своим современным дизайном, но и удивляет функциональностью. Эта колонка обеспечивает моно звук общей мощностью 160 Вт, что позволяет наслаждаться громкими и чистыми звуками в любом месте. Она оснащена двумя динамиками, каждый из которых включает две полосы. Диаметр ВЧ-динамика составляет 64 мм, а НЧ-динамика — внушительные 140 мм, что обеспечивает сбалансированное воспроизведение высоких и низких частот. Пластиковый корпус колонки делает её лёгкой и прочной, что удобно для переноски. Для подключения к устройствам предусмотрены возможности Bluetooth и NFC, что позволяет быстро и легко соединять акустику с вашими гаджетами. Также предусмотрен линейный AUX вход и USB-разъем для дополнительной универсальности подключения. Эта модель может питаться как от сети, так и от аккумулятора, что делает её идеальной для использования как дома, так и на улице. С колонкой Sven вы всегда можете наслаждаться любимой музыкой, где бы вы ни находились.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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