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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый)

26 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
серый
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от сети
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651254
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
серый
Особенности
поддержка потоковых аудиосервисов
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
63
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
96 x 110 x 96 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х14
Вес, кг.
1.54

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый)

Портативная акустика от Яндекс — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука в дороге или дома. Со скромным весом в 0,9 кг, эта колонка мощностью 24 Вт обеспечивает насыщенный и чистый звук благодаря системе 2.1, двум полосам акустической конструкции и трем динамикам. Высокочастотный динамик диаметром 20 мм и низкочастотный — 63 мм позволяют добиться сбалансированного звукового профиля, передавая все нюансы вашей любимой музыки. Колонка поддерживает современную версию Bluetooth 5.0, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение к вашим устройствам. Кроме того, доступны и другие варианты беспроводной связи, такие как Wi-Fi, а также подключение через USB, что делает её универсальной в использовании. Удобное питание от сети избавит вас от необходимости частой подзарядки, а стильный серый цвет устройства легко впишется в интерьер любого помещения. Присутствующий дисплей делает управление колонкой интуитивно понятным и простым. Яндекс, известный своим инновационным подходом к технологиям, предлагает эту колонку для всех, кто ценит качество звука и современный дизайн.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый)

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Оксана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо как всегда, купили полочку на стену, вообще классно
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ксения В.

Достоинства:


Комментарий:
Звук динамика на высоте!Отличное качество звука. Купили ее взамен маленькой старой колонке. Взяли из за звука и циферблата времени для ребёнка.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
агрегат супер, не переживайте брать если собрались, очень много функций. я доволен
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, настраивать легко. Падала несколько раз, пока живая(;
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Была приобретена в подарок, имениннице все понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Dicky Mo

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно, особенно как хаб для умного дома. Последнее время сама может включать и отключать радио, ей кажется как будто ее звали, но может с обновлениями исправят, громкая, звук приятный
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка! Покупал в подарок на Новый год. Цена была приемлемая, со скидкой по акции. Вообщем радует нашу семью уже не один месяц, а если быть точным, то пол года практически. Своих денег стоит однозначно. Не пожалел, что приобрёл её. Звук громкий, чёткий, вполне хватает для всей квартиры (3 комнаты). Хотя дома стоит JBL Partybox, если хочется погромче. Кстати, с ней эта колонка никаким образом не коннектится. У неё увы, нет выхода AUX. Если бы был, то цены ей небыло бы. По Bluetooth не совместимы они. Так что имейте ввиду. Чтобы подключить JBL, нужна другая колонка.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто супер Покупал жене подарок, она безъума
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка, только баса в музыке не хватает. За такую цену блютуз колонки лучше звучат.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
Умная колонка оправдала все ожидания. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар интересный и функциональный. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Звучание на 5 с плюсом.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Все огонь, работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень оказывается нужная вещь, как мы жили без нее не знаю. Отличная помощница и в праздник, и в будни
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Круто, работает с умными приборами и звучит хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, характеристики соответствуют.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ольга Ромашина

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная колонка! Сначала купили себе, потом я подарила такую же своей сестре, она в восторге. Звук превосходный, сама Алиса как всегда, выше всяких похвал. Очень нравится, что при обращении к Алисе видно, что она слушает
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка. Звук, на удивление, очень даже хорош, приятно слушать. Умные функции тоже хороши.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Таисия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная Алиса, переживала чтобы пришла рабочая, так как я из лнр, и товар от посредников приходится ждать дольше, нежели в , подключилась, вопросов нет, правда хотела серую, но сын выбрал зелёную. Плюсы: миниатюрная, устойчивая. Минусы: она крутая, из-за этого сын отжал её у меня
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Вадим М.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась всем без исключений кто с ней общался)
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
домашнее доводьны,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка,нам очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка супер! Не знаю как жила без нее! Хорошая помощница, и музыку включит, новости прочитает, телефон найдет, я очень рада этому подарку.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Внучечка в восторге!!!Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Стовбун А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок. товар не подкачал
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок, поэтому задержался с отзывом. Подключил легко . Звук отличный, мне нравиться. А это при том что ещё не пользовался . эквалайзером . Первое впечатление хорошее.



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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
серый
Особенности
поддержка потоковых аудиосервисов
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
63
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
96 x 110 x 96 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика от Яндекс — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука в дороге или дома. Со скромным весом в 0,9 кг, эта колонка мощностью 24 Вт обеспечивает насыщенный и чистый звук благодаря системе 2.1, двум полосам акустической конструкции и трем динамикам. Высокочастотный динамик диаметром 20 мм и низкочастотный — 63 мм позволяют добиться сбалансированного звукового профиля, передавая все нюансы вашей любимой музыки. Колонка поддерживает современную версию Bluetooth 5.0, что обеспечивает стабильное и быстрое подключение к вашим устройствам. Кроме того, доступны и другие варианты беспроводной связи, такие как Wi-Fi, а также подключение через USB, что делает её универсальной в использовании. Удобное питание от сети избавит вас от необходимости частой подзарядки, а стильный серый цвет устройства легко впишется в интерьер любого помещения. Присутствующий дисплей делает управление колонкой интуитивно понятным и простым. Яндекс, известный своим инновационным подходом к технологиям, предлагает эту колонку для всех, кто ценит качество звука и современный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Оксана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо как всегда, купили полочку на стену, вообще классно
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ксения В.

Достоинства:


Комментарий:
Звук динамика на высоте!Отличное качество звука. Купили ее взамен маленькой старой колонке. Взяли из за звука и циферблата времени для ребёнка.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
агрегат супер, не переживайте брать если собрались, очень много функций. я доволен
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший, настраивать легко. Падала несколько раз, пока живая(;
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Была приобретена в подарок, имениннице все понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Dicky Mo

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно, особенно как хаб для умного дома. Последнее время сама может включать и отключать радио, ей кажется как будто ее звали, но может с обновлениями исправят, громкая, звук приятный
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка! Покупал в подарок на Новый год. Цена была приемлемая, со скидкой по акции. Вообщем радует нашу семью уже не один месяц, а если быть точным, то пол года практически. Своих денег стоит однозначно. Не пожалел, что приобрёл её. Звук громкий, чёткий, вполне хватает для всей квартиры (3 комнаты). Хотя дома стоит JBL Partybox, если хочется погромче. Кстати, с ней эта колонка никаким образом не коннектится. У неё увы, нет выхода AUX. Если бы был, то цены ей небыло бы. По Bluetooth не совместимы они. Так что имейте ввиду. Чтобы подключить JBL, нужна другая колонка.
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто супер Покупал жене подарок, она безъума
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка, только баса в музыке не хватает. За такую цену блютуз колонки лучше звучат.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
Умная колонка оправдала все ожидания. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар интересный и функциональный. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Звучание на 5 с плюсом.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Все огонь, работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень оказывается нужная вещь, как мы жили без нее не знаю. Отличная помощница и в праздник, и в будни
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Круто, работает с умными приборами и звучит хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, характеристики соответствуют.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ольга Ромашина

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная колонка! Сначала купили себе, потом я подарила такую же своей сестре, она в восторге. Звук превосходный, сама Алиса как всегда, выше всяких похвал. Очень нравится, что при обращении к Алисе видно, что она слушает
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Константин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка. Звук, на удивление, очень даже хорош, приятно слушать. Умные функции тоже хороши.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Таисия К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная Алиса, переживала чтобы пришла рабочая, так как я из лнр, и товар от посредников приходится ждать дольше, нежели в , подключилась, вопросов нет, правда хотела серую, но сын выбрал зелёную. Плюсы: миниатюрная, устойчивая. Минусы: она крутая, из-за этого сын отжал её у меня
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Вадим М.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась всем без исключений кто с ней общался)
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
домашнее доводьны,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка,нам очень нравится
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка супер! Не знаю как жила без нее! Хорошая помощница, и музыку включит, новости прочитает, телефон найдет, я очень рада этому подарку.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Внучечка в восторге!!!Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Стовбун А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок. товар не подкачал
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Анатолий П.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок, поэтому задержался с отзывом. Подключил легко . Звук отличный, мне нравиться. А это при том что ещё не пользовался . эквалайзером . Первое впечатление хорошее.


Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (серый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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