Портативная акустика JBL Authentics 200 черный
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Authentics 200 черный
Портативная акустика JBL — идеальное решение для любителей качественного звучания и мобильности. Этот стильный черный девайс обладает рядом впечатляющих характеристик. Обладая весом всего 3,1 кг, он легко переносится и устанавливается в любом удобном месте. С мощностью в 90 Вт, акустическая система обеспечивает чистый и насыщенный моно звук, который удовлетворит ваши музыкальные предпочтения. Колонка оснащена тремя динамиками, включая высокочастотный динамик диаметром 25 мм и низкочастотный динамик диаметром 127 мм, что гарантирует качественное воспроизведение звука на различных частотах. Благодаря двум полосам акустической системы, вы получите более точное и детальное звучание. С интуитивно понятной версией Bluetooth v5.3 вы легко можете подключаться к любым совместимым устройствам, наслаждаясь беспроводным прослушиванием музыки. Время автономной работы до 8 часов позволяет слушать любимые треки длительное время без необходимости подключения к сети. Однако, когда возникает необходимость в зарядке, вы можете воспользоваться удобным питанием от сети. Портативная акустика JBL также оснащена USB-разъёмом, что расширяет её функциональность и дарит возможность подключать внешние устройства. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой остается легким и интуитивным. Бренд JBL — это гарантия качества и надежности, что делает эту акустическую систему отличным выбором для любителей музыки, ценящих мощный звук и современный дизайн.
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