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Портативная акустика JBL Authentics 200 черный купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL Authentics 200 черный

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Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 1
Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 2
Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 3
Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 4
Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 5
Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 6
Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 7
Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 8
Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 9
Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аудиосистема
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
90
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от сети
  • Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 1
  • Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 2
  • Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 3
  • Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 4
  • Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 5
  • Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 6
  • Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 7
  • Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 8
  • Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 9
  • Портативная акустика JBL Authentics 200 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692757
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Аудиосистема
Цвет
черный
Особенности
поддержка форматов MP3/WAV
Звук
моно
Мощность, Вт
90
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Питание
от сети
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
266x171x167 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х21
Вес, кг.
4.84

Описание товара Портативная акустика JBL Authentics 200 черный

Портативная акустика JBL — идеальное решение для любителей качественного звучания и мобильности. Этот стильный черный девайс обладает рядом впечатляющих характеристик. Обладая весом всего 3,1 кг, он легко переносится и устанавливается в любом удобном месте. С мощностью в 90 Вт, акустическая система обеспечивает чистый и насыщенный моно звук, который удовлетворит ваши музыкальные предпочтения. Колонка оснащена тремя динамиками, включая высокочастотный динамик диаметром 25 мм и низкочастотный динамик диаметром 127 мм, что гарантирует качественное воспроизведение звука на различных частотах. Благодаря двум полосам акустической системы, вы получите более точное и детальное звучание. С интуитивно понятной версией Bluetooth v5.3 вы легко можете подключаться к любым совместимым устройствам, наслаждаясь беспроводным прослушиванием музыки. Время автономной работы до 8 часов позволяет слушать любимые треки длительное время без необходимости подключения к сети. Однако, когда возникает необходимость в зарядке, вы можете воспользоваться удобным питанием от сети. Портативная акустика JBL также оснащена USB-разъёмом, что расширяет её функциональность и дарит возможность подключать внешние устройства. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой остается легким и интуитивным. Бренд JBL — это гарантия качества и надежности, что делает эту акустическую систему отличным выбором для любителей музыки, ценящих мощный звук и современный дизайн.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Authentics 200 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Аудиосистема
Цвет
черный
Особенности
поддержка форматов MP3/WAV
Звук
моно
Мощность, Вт
90
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Питание
от сети
Время работы, ч
8
Габаритные размеры
266x171x167 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL — идеальное решение для любителей качественного звучания и мобильности. Этот стильный черный девайс обладает рядом впечатляющих характеристик. Обладая весом всего 3,1 кг, он легко переносится и устанавливается в любом удобном месте. С мощностью в 90 Вт, акустическая система обеспечивает чистый и насыщенный моно звук, который удовлетворит ваши музыкальные предпочтения. Колонка оснащена тремя динамиками, включая высокочастотный динамик диаметром 25 мм и низкочастотный динамик диаметром 127 мм, что гарантирует качественное воспроизведение звука на различных частотах. Благодаря двум полосам акустической системы, вы получите более точное и детальное звучание. С интуитивно понятной версией Bluetooth v5.3 вы легко можете подключаться к любым совместимым устройствам, наслаждаясь беспроводным прослушиванием музыки. Время автономной работы до 8 часов позволяет слушать любимые треки длительное время без необходимости подключения к сети. Однако, когда возникает необходимость в зарядке, вы можете воспользоваться удобным питанием от сети. Портативная акустика JBL также оснащена USB-разъёмом, что расширяет её функциональность и дарит возможность подключать внешние устройства. Несмотря на отсутствие дисплея, управление колонкой остается легким и интуитивным. Бренд JBL — это гарантия качества и надежности, что делает эту акустическую систему отличным выбором для любителей музыки, ценящих мощный звук и современный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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