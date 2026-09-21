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Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU)

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Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 1
Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 2
Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 3
Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 4
Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 5
Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 6
Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аудиосистема
  • Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 1
  • Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 2
  • Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 3
  • Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 4
  • Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 5
  • Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 6
  • Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702065
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Аудиосистема
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.15х0.51х0.51
Вес, кг.
44.5

Описание товара Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU)

JBL выпустила портативную колонку JBL PartyBox Ultimate с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 (LE Audio). В дополнение к новинке JBL предлагает защиту от брызг (стандарт IPX4) и удобную ручку с прочными колесами для транспортировки.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Аудиосистема
Страна производитель
Китай
Описание
JBL выпустила портативную колонку JBL PartyBox Ultimate с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3 (LE Audio). В дополнение к новинке JBL предлагает защиту от брызг (стандарт IPX4) и удобную ручку с прочными колесами для транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика JBL Partybox Ultimate (JBLPARTYBOXULTEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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