Портативная акустика JBL PartyBox 710
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL PartyBox 710
Добавьте красок, заставив свет буквально танцевать в такт музыкальному сопровождению. Полная защита от влаги Отличительной чертой конструкции стал корпус, не подверженный воздействию влаги. Он защищен по стандарту IPX4, чтобы вы легко могли установить устройство вблизи от источника воды. Таким образом, расположив JBL Partybox 710 около бассейна или джакузи, вы сможете превратить отдых в настоящее отвязное приключение. Защита от влаги подразумевает отсутствие деформаций при попадании капель на корпус. Соединение TWS Преимуществом модели стала ее совместимость с такими же устройствами. Добавить к комплекту еще одну колонку несложно: для этого достаточно установить еще один JBL Partybox 710, объединив их при помощи технологии True Wireless Stereo. Также для этих целей можно использовать кабельное соединение, которое поможет усилить звучание одного девайса другим. Невероятный звук будет еще более мощным. Детали эргономики Учитывая немаленькие размеры корпуса, производитель сделал конструкцию способной быть быстро транспортируемой. Именно поэтому она оснащена крупными колесами и ухватистой удобной рукоятью. Перемещение не будет вызывать трудностей, а мощный звук будет слышен везде - как далеко вы бы ни ушли от устройства. Устройте шоу талантов Благодаря наличию двойного микрофонного входа и разъема для гитары,
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Купил себе сразу две, всё таки стерео лучше звучит, только я не думал что они такие мощные,,просто у меня однушка и для неё они избыточны, по звуку колонки просто превосходны, особенно если слушать электронную музыку, я даже боюсь их включить на 100% , соседей жалко, колонки оригинал, скачал приложение и тутже обновились, продовца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
колонка бомба! все соседи заценили качественный и громкий звук!)
Достоинства:
Комментарий:
сама колонка хороша, но нет евро вики питания от сети
Достоинства:
Комментарий:
колонка класс, подарок на мой день рождения от мужа, звук на высоте, но... купили 49067₽ , сегодня забираем, а сейчас цена 46300₽...Обидно. Можно, конечно, отказ и перезаказать. Но мы не стали
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL PartyBox 710
Достоинства:
Комментарий:
Купил себе сразу две, всё таки стерео лучше звучит, только я не думал что они такие мощные,,просто у меня однушка и для неё они избыточны, по звуку колонки просто превосходны, особенно если слушать электронную музыку, я даже боюсь их включить на 100% , соседей жалко, колонки оригинал, скачал приложение и тутже обновились, продовца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
колонка бомба! все соседи заценили качественный и громкий звук!)
Достоинства:
Комментарий:
сама колонка хороша, но нет евро вики питания от сети
Достоинства:
Комментарий:
колонка класс, подарок на мой день рождения от мужа, звук на высоте, но... купили 49067₽ , сегодня забираем, а сейчас цена 46300₽...Обидно. Можно, конечно, отказ и перезаказать. Но мы не стали