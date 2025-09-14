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Портативная акустика JBL PartyBox 710 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL PartyBox 710

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Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 1
Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 2
Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 3
Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 4
Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 5
Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 6
Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 7
Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 8
Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 9
Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Мощность, Вт
800
  • Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 1
  • Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 2
  • Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 3
  • Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 4
  • Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 5
  • Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 6
  • Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 7
  • Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 8
  • Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 9
  • Портативная акустика JBL PartyBox 710 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572033
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Акустическая система
Особенности
защита от брызг, режим TWS
Мощность, Вт
800
Количество полос AC
2
Габаритные размеры
3990x9050x 4360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.5х0.47
Вес, кг.
31

Описание товара Портативная акустика JBL PartyBox 710

Добавьте красок, заставив свет буквально танцевать в такт музыкальному сопровождению. Полная защита от влаги Отличительной чертой конструкции стал корпус, не подверженный воздействию влаги. Он защищен по стандарту IPX4, чтобы вы легко могли установить устройство вблизи от источника воды. Таким образом, расположив JBL Partybox 710 около бассейна или джакузи, вы сможете превратить отдых в настоящее отвязное приключение. Защита от влаги подразумевает отсутствие деформаций при попадании капель на корпус. Соединение TWS Преимуществом модели стала ее совместимость с такими же устройствами. Добавить к комплекту еще одну колонку несложно: для этого достаточно установить еще один JBL Partybox 710, объединив их при помощи технологии True Wireless Stereo. Также для этих целей можно использовать кабельное соединение, которое поможет усилить звучание одного девайса другим. Невероятный звук будет еще более мощным. Детали эргономики Учитывая немаленькие размеры корпуса, производитель сделал конструкцию способной быть быстро транспортируемой. Именно поэтому она оснащена крупными колесами и ухватистой удобной рукоятью. Перемещение не будет вызывать трудностей, а мощный звук будет слышен везде - как далеко вы бы ни ушли от устройства. Устройте шоу талантов Благодаря наличию двойного микрофонного входа и разъема для гитары,

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL PartyBox 710

Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Руслан Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Купил себе сразу две, всё таки стерео лучше звучит, только я не думал что они такие мощные,,просто у меня однушка и для неё они избыточны, по звуку колонки просто превосходны, особенно если слушать электронную музыку, я даже боюсь их включить на 100% , соседей жалко, колонки оригинал, скачал приложение и тутже обновились, продовца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
колонка бомба! все соседи заценили качественный и громкий звук!)
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
сама колонка хороша, но нет евро вики питания от сети
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
колонка класс, подарок на мой день рождения от мужа, звук на высоте, но... купили 49067₽ , сегодня забираем, а сейчас цена 46300₽...Обидно. Можно, конечно, отказ и перезаказать. Но мы не стали



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Акустическая система
Особенности
защита от брызг, режим TWS
Мощность, Вт
800
Количество полос AC
2
Габаритные размеры
3990x9050x 4360
Страна производитель
Китай
Описание
Добавьте красок, заставив свет буквально танцевать в такт музыкальному сопровождению. Полная защита от влаги Отличительной чертой конструкции стал корпус, не подверженный воздействию влаги. Он защищен по стандарту IPX4, чтобы вы легко могли установить устройство вблизи от источника воды. Таким образом, расположив JBL Partybox 710 около бассейна или джакузи, вы сможете превратить отдых в настоящее отвязное приключение. Защита от влаги подразумевает отсутствие деформаций при попадании капель на корпус. Соединение TWS Преимуществом модели стала ее совместимость с такими же устройствами. Добавить к комплекту еще одну колонку несложно: для этого достаточно установить еще один JBL Partybox 710, объединив их при помощи технологии True Wireless Stereo. Также для этих целей можно использовать кабельное соединение, которое поможет усилить звучание одного девайса другим. Невероятный звук будет еще более мощным. Детали эргономики Учитывая немаленькие размеры корпуса, производитель сделал конструкцию способной быть быстро транспортируемой. Именно поэтому она оснащена крупными колесами и ухватистой удобной рукоятью. Перемещение не будет вызывать трудностей, а мощный звук будет слышен везде - как далеко вы бы ни ушли от устройства. Устройте шоу талантов Благодаря наличию двойного микрофонного входа и разъема для гитары,
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Руслан Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Купил себе сразу две, всё таки стерео лучше звучит, только я не думал что они такие мощные,,просто у меня однушка и для неё они избыточны, по звуку колонки просто превосходны, особенно если слушать электронную музыку, я даже боюсь их включить на 100% , соседей жалко, колонки оригинал, скачал приложение и тутже обновились, продовца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
колонка бомба! все соседи заценили качественный и громкий звук!)
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
сама колонка хороша, но нет евро вики питания от сети
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
колонка класс, подарок на мой день рождения от мужа, звук на высоте, но... купили 49067₽ , сегодня забираем, а сейчас цена 46300₽...Обидно. Можно, конечно, отказ и перезаказать. Но мы не стали


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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