Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый

Яндекс Станция Макс — самая мощная модель умных колонок от IT-гиганта.Она обладает поистине выдающимися характеристиками: Встроенный хаб управления Zigbee, благодаря которому Станция Макс напрямую взаимодействует с датчиками и другими устройствами умного дома, работающими по протоколу Zigbee. Сделайте Станцию Макс центром умного дома и общайтесь с ним голосом: например, узнавайте у Алисы, какая температура и влажность в комнате. Ваш личный помощник: спланирует вместе с вами день, напомнит обо всех делах и не даст забыть о важном. Поставить будильник на утро, включить чайник, напомнить выпить витамины — для Яндекс Станции Макс это не проблема. А после суматошного рабочего дня попросите Алису включить ваш любимый фильм, и наслаждайтесь им в 4К-формате. На Станцию можно звонить из приложения Дом с Алисой или из Яндекс Мессенджера. Это удобно, когда на телефоны домашних не получается дозвониться или хочется поговорить со всей семьей сразу. Станция Макс может управлять умным домом через Wi-Fi. 5 динамиков общей мощностью 65 Вт дают запас громкости, которого хватит даже для шумных вечеринок. Трехполосный звук, при котором низкие, средние и высокие частоты воспроизводятся разными динамиками, позволяет слышать каждый музыкальный инструмент в отдельности. Технология Multiroom может объединить все имеющиеся в доме Яндекс Станции для единого синхронного воспроизведения.Алиса в Яндекс Станции может распознавать домашних по голосу, запоминать их музыкальные предпочтения и на основе этого включать каждому в семье персональную музыку: одному — джаз, другому — рок, третьему — детские песенки. Кому что нравится. Станция может запомнить до 5 голосов.Кроме того, управлять девайсами умного дома может каждый член семьи с помощью голоса. Для совместного управления через приложение, отправьте близким приглашение в Дом с Алисой.А если дома есть дети, радионяня в станции станет отличным помощником для родителей. Алиса не пропустит и шороха. Любой звук в детской тут же передаст вам на телефон.Яндекс Станция Макс — отличный выбор для тех, кто любит максимальную функциональность, комфорт и удобство.