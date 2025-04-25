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Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый

27 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
65
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от сети
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
31 200 руб.  38 990 руб. 
Начислим 500 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627024
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый
31 200 руб. -20%
38 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
бежевый
Особенности
протокол связи Умного дома ZigBee, Wi-Fi
Мощность, Вт
65
Количество динамиков
2
Количество полос AC
3
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Питание
от сети
Габаритные размеры
141х231х141
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х15
Вес, кг.
2.7

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый

Яндекс Станция Макс — самая мощная модель умных колонок от IT-гиганта.Она обладает поистине выдающимися характеристиками: Встроенный хаб управления Zigbee, благодаря которому Станция Макс напрямую взаимодействует с датчиками и другими устройствами умного дома, работающими по протоколу Zigbee. Сделайте Станцию Макс центром умного дома и общайтесь с ним голосом: например, узнавайте у Алисы, какая температура и влажность в комнате. Ваш личный помощник: спланирует вместе с вами день, напомнит обо всех делах и не даст забыть о важном. Поставить будильник на утро, включить чайник, напомнить выпить витамины — для Яндекс Станции Макс это не проблема. А после суматошного рабочего дня попросите Алису включить ваш любимый фильм, и наслаждайтесь им в 4К-формате. На Станцию можно звонить из приложения Дом с Алисой или из Яндекс Мессенджера. Это удобно, когда на телефоны домашних не получается дозвониться или хочется поговорить со всей семьей сразу. Станция Макс может управлять умным домом через Wi-Fi. 5 динамиков общей мощностью 65 Вт дают запас громкости, которого хватит даже для шумных вечеринок. Трехполосный звук, при котором низкие, средние и высокие частоты воспроизводятся разными динамиками, позволяет слышать каждый музыкальный инструмент в отдельности. Технология Multiroom может объединить все имеющиеся в доме Яндекс Станции для единого синхронного воспроизведения.Алиса в Яндекс Станции может распознавать домашних по голосу, запоминать их музыкальные предпочтения и на основе этого включать каждому в семье персональную музыку: одному — джаз, другому — рок, третьему — детские песенки. Кому что нравится. Станция может запомнить до 5 голосов.Кроме того, управлять девайсами умного дома может каждый член семьи с помощью голоса. Для совместного управления через приложение, отправьте близким приглашение в Дом с Алисой.А если дома есть дети, радионяня в станции станет отличным помощником для родителей. Алиса не пропустит и шороха. Любой звук в детской тут же передаст вам на телефон.Яндекс Станция Макс — отличный выбор для тех, кто любит максимальную функциональность, комфорт и удобство.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый

Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Фанис Х.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь Всей семье понравилось
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка для всей семьи
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная станция. Настройка, функции всё понятно, всё работает уже как второй месяц. Короче нравится
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Антон Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная колонка, отличный звук и басы шикарные!!! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, доволен. Алиса правда иногда тупит, но это не так критично.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Уже пятую приобретаю, и на дачу и в квартире, в каждой комнате стоят
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Сергей Э.

Достоинства:


Комментарий:
Звук классный. Через HDMI подключил к старому телевизору , всё работает . Брал за 28600₽
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Хороший звук. Умные розетки подключились без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Нелли Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, звук на высшем уровне, не хочется выключать. Уже есть колонки от Яндекса мини 3 и миди. Колонка Макс даже звучит лучше вышеуказанных вместе взятых. Любимая вещь теперь
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
чистый звук , коплект полный оригинал
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонка хорошая , подключилась быстро пока работает.Подключила подписку яндекс+.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Антон Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер колонка оригинал, отличная цена! Все в заводских пломбах!!! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Эдуард Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, работает , взял в подарок
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новый товар,ничего не вскрыто,всё в плёнке,скачиваешь умный дом Алиса на смартфон и вперёд, спасибо,всё пришло в срок.Хожу приплясываю,с Алисой отношения связываю,семья довольна ей,ну а музыку я стал любить ещё сильней.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Айваз Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, все запечатанное, оригинальное, ещё не использовал!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Как и ожидалось, колонка отличного качества. Упакована была в стандартную упаковку. Прямо жалко было нарушать такую красоту. Качество звука выше всяких похвал даже на громкости ниже среднего. Подсоединил к телевизору по проводу HDMI. Это очень оказалось важно, поскольку у нас 2 роутера (один с VPN). А HDMI, решает проблему переключения с сети на сеть. Единственно. Так хотелось бы провод подлиннее. Для современных больших телевизоров - 1 м практически не оставляет вариантов размещения колонки, кроме как абсолютно рядом. А по итогу очень довольны новым устройством в доме.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Изначально приобрёл станцию 2, но звук мне там вообще не понравился, по итогу спустя почти неделю сдал обратно и сразу купил версию МАКС, и да, звук тут действительно сочнее, особенно басы. Конечно же в плюс сразу улетает возможность подключения через 3.5 джек и hdmi. Сразу подрубил к старому телеку. Минусы: -думает дольше чем та же станция 2. - фильмы ищет, но я не смог запустить ни один, приходится через пульт запускать (возможно я не понял как) -скудный функционал led панели Пожелание к разработчикам: расширьте функционал led панели, хотелось бы виджетов каких нибудь, а не просто время или эквалайзер. Последний как будто не имеет никакой связи с звуковым рядом, а живет своей жизнью. Как вариант - вывести погоду с датой и локацией
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Линк Райнгольд

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление супер) потом начинает подтупливать.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
На днях приобрел данное чудо. Курьер привёз на дом. Упаковано как будто купил новый айфон. Подключение не составило проблем, станция сразу нашла wi fi, загрузила обновления, а дальше все по инструкции. Плюс бесплатная подписка на два месяца. Звук супер. Вообщем я очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Лев

Достоинства:


Комментарий:
С ТВ на станцию изображение и звук не выводятся, только вывод со станции на ТВ.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Лилия К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл быстро! Упакован хорошо. В работе замечательно. Используем 3-ий месяц
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Анна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
колонка просто огонь , купили детям.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
колонка супер, слушаю музыку каждый день. Спасибо продавцу, доставили во-время, упаковано хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
классная вещь. хорошо общаемся. знает мои вкусы.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Анастасия И.

Достоинства:


Комментарий:
Самый глупый gpt Часто сама разговаривает, реагирует на телевизор А вот звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Самира А.

Достоинства:


Комментарий:
Каких-то либо багов и потерь вайфая таких вещей. Я не заметила, но если в будущем такое произойдет, я обязательно дополню слово отзыв от себя рекомендую сразу покупать две колонки и создать стерео пару и наслаждаться самым лучшим звуком и еще маленькая деталь, все умные устройства свободно подключаются, к станции Макс, так что если вы боялись, что светодиодная лента от Яндекс или какие-то устройства к станция макс могут не подключается не волнуйтесь, смело. Покупайте. Все отлично подключается.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Евгения Г.

Достоинства:


Комментарий:
звук супер. всё понравилось. рекомендую



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
бежевый
Особенности
протокол связи Умного дома ZigBee, Wi-Fi
Мощность, Вт
65
Количество динамиков
2
Количество полос AC
3
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Питание
от сети
Габаритные размеры
141х231х141
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Яндекс Станция Макс — самая мощная модель умных колонок от IT-гиганта.Она обладает поистине выдающимися характеристиками: Встроенный хаб управления Zigbee, благодаря которому Станция Макс напрямую взаимодействует с датчиками и другими устройствами умного дома, работающими по протоколу Zigbee. Сделайте Станцию Макс центром умного дома и общайтесь с ним голосом: например, узнавайте у Алисы, какая температура и влажность в комнате. Ваш личный помощник: спланирует вместе с вами день, напомнит обо всех делах и не даст забыть о важном. Поставить будильник на утро, включить чайник, напомнить выпить витамины — для Яндекс Станции Макс это не проблема. А после суматошного рабочего дня попросите Алису включить ваш любимый фильм, и наслаждайтесь им в 4К-формате. На Станцию можно звонить из приложения Дом с Алисой или из Яндекс Мессенджера. Это удобно, когда на телефоны домашних не получается дозвониться или хочется поговорить со всей семьей сразу. Станция Макс может управлять умным домом через Wi-Fi. 5 динамиков общей мощностью 65 Вт дают запас громкости, которого хватит даже для шумных вечеринок. Трехполосный звук, при котором низкие, средние и высокие частоты воспроизводятся разными динамиками, позволяет слышать каждый музыкальный инструмент в отдельности. Технология Multiroom может объединить все имеющиеся в доме Яндекс Станции для единого синхронного воспроизведения.Алиса в Яндекс Станции может распознавать домашних по голосу, запоминать их музыкальные предпочтения и на основе этого включать каждому в семье персональную музыку: одному — джаз, другому — рок, третьему — детские песенки. Кому что нравится. Станция может запомнить до 5 голосов.Кроме того, управлять девайсами умного дома может каждый член семьи с помощью голоса. Для совместного управления через приложение, отправьте близким приглашение в Дом с Алисой.А если дома есть дети, радионяня в станции станет отличным помощником для родителей. Алиса не пропустит и шороха. Любой звук в детской тут же передаст вам на телефон.Яндекс Станция Макс — отличный выбор для тех, кто любит максимальную функциональность, комфорт и удобство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Фанис Х.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь Всей семье понравилось
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка для всей семьи
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная станция. Настройка, функции всё понятно, всё работает уже как второй месяц. Короче нравится
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Антон Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная колонка, отличный звук и басы шикарные!!! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, доволен. Алиса правда иногда тупит, но это не так критично.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Уже пятую приобретаю, и на дачу и в квартире, в каждой комнате стоят
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Сергей Э.

Достоинства:


Комментарий:
Звук классный. Через HDMI подключил к старому телевизору , всё работает . Брал за 28600₽
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Юрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Хороший звук. Умные розетки подключились без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Нелли Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, звук на высшем уровне, не хочется выключать. Уже есть колонки от Яндекса мини 3 и миди. Колонка Макс даже звучит лучше вышеуказанных вместе взятых. Любимая вещь теперь
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
чистый звук , коплект полный оригинал
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Колонка хорошая , подключилась быстро пока работает.Подключила подписку яндекс+.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Антон Н.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер колонка оригинал, отличная цена! Все в заводских пломбах!!! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Эдуард Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, работает , взял в подарок
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Абсолютно новый товар,ничего не вскрыто,всё в плёнке,скачиваешь умный дом Алиса на смартфон и вперёд, спасибо,всё пришло в срок.Хожу приплясываю,с Алисой отношения связываю,семья довольна ей,ну а музыку я стал любить ещё сильней.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Айваз Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Получил, все запечатанное, оригинальное, ещё не использовал!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Игорь Г.

Достоинства:


Комментарий:
Как и ожидалось, колонка отличного качества. Упакована была в стандартную упаковку. Прямо жалко было нарушать такую красоту. Качество звука выше всяких похвал даже на громкости ниже среднего. Подсоединил к телевизору по проводу HDMI. Это очень оказалось важно, поскольку у нас 2 роутера (один с VPN). А HDMI, решает проблему переключения с сети на сеть. Единственно. Так хотелось бы провод подлиннее. Для современных больших телевизоров - 1 м практически не оставляет вариантов размещения колонки, кроме как абсолютно рядом. А по итогу очень довольны новым устройством в доме.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Руслан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Изначально приобрёл станцию 2, но звук мне там вообще не понравился, по итогу спустя почти неделю сдал обратно и сразу купил версию МАКС, и да, звук тут действительно сочнее, особенно басы. Конечно же в плюс сразу улетает возможность подключения через 3.5 джек и hdmi. Сразу подрубил к старому телеку. Минусы: -думает дольше чем та же станция 2. - фильмы ищет, но я не смог запустить ни один, приходится через пульт запускать (возможно я не понял как) -скудный функционал led панели Пожелание к разработчикам: расширьте функционал led панели, хотелось бы виджетов каких нибудь, а не просто время или эквалайзер. Последний как будто не имеет никакой связи с звуковым рядом, а живет своей жизнью. Как вариант - вывести погоду с датой и локацией
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Линк Райнгольд

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление супер) потом начинает подтупливать.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
На днях приобрел данное чудо. Курьер привёз на дом. Упаковано как будто купил новый айфон. Подключение не составило проблем, станция сразу нашла wi fi, загрузила обновления, а дальше все по инструкции. Плюс бесплатная подписка на два месяца. Звук супер. Вообщем я очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Лев

Достоинства:


Комментарий:
С ТВ на станцию изображение и звук не выводятся, только вывод со станции на ТВ.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Лилия К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл быстро! Упакован хорошо. В работе замечательно. Используем 3-ий месяц
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Анна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
колонка просто огонь , купили детям.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
колонка супер, слушаю музыку каждый день. Спасибо продавцу, доставили во-время, упаковано хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
классная вещь. хорошо общаемся. знает мои вкусы.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Анастасия И.

Достоинства:


Комментарий:
Самый глупый gpt Часто сама разговаривает, реагирует на телевизор А вот звук хороший
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Самира А.

Достоинства:


Комментарий:
Каких-то либо багов и потерь вайфая таких вещей. Я не заметила, но если в будущем такое произойдет, я обязательно дополню слово отзыв от себя рекомендую сразу покупать две колонки и создать стерео пару и наслаждаться самым лучшим звуком и еще маленькая деталь, все умные устройства свободно подключаются, к станции Макс, так что если вы боялись, что светодиодная лента от Яндекс или какие-то устройства к станция макс могут не подключается не волнуйтесь, смело. Покупайте. Все отлично подключается.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Евгения Г.

Достоинства:


Комментарий:
звук супер. всё понравилось. рекомендую


Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053E) бежевый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 31200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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