Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный

Источник: Я ндекс Маркет

Алексей М.



Колонка шикарная. Пришла на следующий день в родной коробке. Ничего не помяли при доставке. Сначала взял детям лайт2, очень понравилась, себе взял эту красотку. Абсолютно новая, упакована в пленочки, как эпловская техника. Пульт был не спарен. Нужно было сказать Алиса, подключи пульт. Звук для такой небольшой колонки просто классный. На максимумах не захлебывается, классику, джаз отыгрывает шикарно. Я конечно не аудиофил, но звук прям радует. Само собой все функции работают только с подпиской, но 4000₽ в год я готов платить за такое чудо. Подключил к телевизору, все выводит на него, даже песни, музыку. К песням (не всем) есть текст, можете петь любимые песни. Просмотр фильмов тоже есть, но само собой не все будет доступно. Некоторые фильмы отправляет смотреть где-то, например с рутуба. В идеале колонку подключить к роутеру витухой (RJ45), но если роутер 5g, то вполне хватает подключения по вафле для просмотра видео в HD. А вот 4к не проверял. В общем, каждое утро начинается с шоу Алисы (по команде Алиса, доброе утро). А вечером всей семьей танцуем и подпеваем