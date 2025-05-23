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Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный

27 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645662
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
Поворотный сенсорный экран. Размер экрана - 10.5 "
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
50
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.2
USB
да
Габаритные размеры
118x239.9x255.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х22
Вес, кг.
5.15

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный

Портативная акустика Яндекс — это мощная и стильная Bluetooth-колонка, идеально подходящая для музыкальных энтузиастов и любителей качественного звука. Эта модель, выполненная в элегантном черном цвете, обладает впечатляющей мощностью 60 Вт, обеспечивая насыщенное и объемное звучание благодаря системе 2.1 и двум полосам акустики. Корпус колонки изготовлен из прочного пластика, что делает ее легкой и удобной для перемещения, несмотря на вес 3,3 кг. Встроенные три динамика, включая ВЧ-динамик диаметром 50 мм и НЧ-динамик диаметром 100 мм, гарантируют чистый и мощный звук на всех частотах. Колонка поддерживает современные стандарты беспроводной связи благодаря версии Bluetooth v5.2 и возможности подключения через Wi-Fi. Среди дополнительных функций также присутствует встроенный дисплей, упрощающий управление устройством. Питание осуществляется от сети, что обеспечит стабильную работу устройства без необходимости постоянной подзарядки. Портативная акустика Яндекс станет отличным выбором для дома и офиса, гармонично вписываясь в любой интерьер и создавая неповторимую атмосферу музыкального праздника.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка шикарная. Пришла на следующий день в родной коробке. Ничего не помяли при доставке. Сначала взял детям лайт2, очень понравилась, себе взял эту красотку. Абсолютно новая, упакована в пленочки, как эпловская техника. Пульт был не спарен. Нужно было сказать Алиса, подключи пульт. Звук для такой небольшой колонки просто классный. На максимумах не захлебывается, классику, джаз отыгрывает шикарно. Я конечно не аудиофил, но звук прям радует. Само собой все функции работают только с подпиской, но 4000₽ в год я готов платить за такое чудо. Подключил к телевизору, все выводит на него, даже песни, музыку. К песням (не всем) есть текст, можете петь любимые песни. Просмотр фильмов тоже есть, но само собой не все будет доступно. Некоторые фильмы отправляет смотреть где-то, например с рутуба. В идеале колонку подключить к роутеру витухой (RJ45), но если роутер 5g, то вполне хватает подключения по вафле для просмотра видео в HD. А вот 4к не проверял. В общем, каждое утро начинается с шоу Алисы (по команде Алиса, доброе утро). А вечером всей семьей танцуем и подпеваем
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию. Коробка пришла целая.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень порадовала, упакованно отлично, думаю оригинал, звук шикарный, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Звук отличный,покупкой довольны!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично все работает,вместе с другими яндекс станциями.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Дамир

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук. Видел у товарища очень понравилась и решил приобрести. Очень простая активация станции. Всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Диана У.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо! Звук бомбический!. Пришлось в приложении ставить меньше басов. Классическая музыка - шикарная! звуки грозы, дождя с волками - идеальная ! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Теперь это любимая игрушка в семье.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Валерий Г.

Достоинства:


Комментарий:
по сравнению с мини -эта Мах немного глуховатая, напишите ,как у Вас?
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
работает цена дешевле чем в магазинах
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная колонка! Пришла быстро! Упакована в заводскую красивую (для подарка даже) упаковку! Работает чисто, мощно!!! Рекомендую!!! Производителю огромная благодарность!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка оригинальная. приехала целая. подключилась. всё от упаковки, до проводов и само собой колонки производит ощущение каяесвенной вещи
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ильсур Т.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка. Расхваливать хвалебную колонку не буду. Напишу про минусы. Не хватает более глубокой интеграции с устройствами, помимо основных функций по включению и выключению устройств и ещё пары функций. С предыдущим минусом можно смириться, но пульт без функции аэро-мышки в современном мире намекает на экономию и недоработку очень дорогой колонки. Ещё очень не хватает копеечного моста RF 433MHz. Имея модуль 433 она бы действительно стала многофункциональной умной колонкой, которую можно было рекомендовать к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
все как с оригинал, качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
колонка чудесная, настроила очень быстро, супер!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Виктория

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу,станция пришла раньше ожидаемого,упакована отлично! Работает прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Все как в описании 24года.не на подписке.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Она крутая, как я раньше без неё жила, музыку отлично выдаёт, спасибо продавцу за скидочку, хороший товар
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Думала будет громче Алиса миди самая лучшая колонка из всех колонок Но советую к покупке спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Татьяна О.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка хорошая, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Елена Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка отличная, быстрая доставка, аккуратно упакована. Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Давно хотел и тут случилось. Полностью доволен, подключил все к системе умный дом. Супер. Одно удовольствие. С Пультом пока еще не разобрался.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
С упаковкой постарались особенно перфорация на коробке но такое ощущение что 20000 стоит упаковка а 7000 это само устройство. Звук очень такой не сказать что плохой но и не то чтобы приятный вторую такую покупать желания думаю не появится
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
колонка пришла хорошо упакована, все целое. Звук очень хороший.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
Поворотный сенсорный экран. Размер экрана - 10.5 "
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
50
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.2
USB
да
Габаритные размеры
118x239.9x255.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс — это мощная и стильная Bluetooth-колонка, идеально подходящая для музыкальных энтузиастов и любителей качественного звука. Эта модель, выполненная в элегантном черном цвете, обладает впечатляющей мощностью 60 Вт, обеспечивая насыщенное и объемное звучание благодаря системе 2.1 и двум полосам акустики. Корпус колонки изготовлен из прочного пластика, что делает ее легкой и удобной для перемещения, несмотря на вес 3,3 кг. Встроенные три динамика, включая ВЧ-динамик диаметром 50 мм и НЧ-динамик диаметром 100 мм, гарантируют чистый и мощный звук на всех частотах. Колонка поддерживает современные стандарты беспроводной связи благодаря версии Bluetooth v5.2 и возможности подключения через Wi-Fi. Среди дополнительных функций также присутствует встроенный дисплей, упрощающий управление устройством. Питание осуществляется от сети, что обеспечит стабильную работу устройства без необходимости постоянной подзарядки. Портативная акустика Яндекс станет отличным выбором для дома и офиса, гармонично вписываясь в любой интерьер и создавая неповторимую атмосферу музыкального праздника.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка шикарная. Пришла на следующий день в родной коробке. Ничего не помяли при доставке. Сначала взял детям лайт2, очень понравилась, себе взял эту красотку. Абсолютно новая, упакована в пленочки, как эпловская техника. Пульт был не спарен. Нужно было сказать Алиса, подключи пульт. Звук для такой небольшой колонки просто классный. На максимумах не захлебывается, классику, джаз отыгрывает шикарно. Я конечно не аудиофил, но звук прям радует. Само собой все функции работают только с подпиской, но 4000₽ в год я готов платить за такое чудо. Подключил к телевизору, все выводит на него, даже песни, музыку. К песням (не всем) есть текст, можете петь любимые песни. Просмотр фильмов тоже есть, но само собой не все будет доступно. Некоторые фильмы отправляет смотреть где-то, например с рутуба. В идеале колонку подключить к роутеру витухой (RJ45), но если роутер 5g, то вполне хватает подключения по вафле для просмотра видео в HD. А вот 4к не проверял. В общем, каждое утро начинается с шоу Алисы (по команде Алиса, доброе утро). А вечером всей семьей танцуем и подпеваем
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию. Коробка пришла целая.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень порадовала, упакованно отлично, думаю оригинал, звук шикарный, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Татьяна Н.

Достоинства:


Комментарий:
Звук отличный,покупкой довольны!
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично все работает,вместе с другими яндекс станциями.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Дамир

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, покупкой доволен!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный звук. Видел у товарища очень понравилась и решил приобрести. Очень простая активация станции. Всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Диана У.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо! Звук бомбический!. Пришлось в приложении ставить меньше басов. Классическая музыка - шикарная! звуки грозы, дождя с волками - идеальная ! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Теперь это любимая игрушка в семье.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Валерий Г.

Достоинства:


Комментарий:
по сравнению с мини -эта Мах немного глуховатая, напишите ,как у Вас?
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
работает цена дешевле чем в магазинах
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная колонка! Пришла быстро! Упакована в заводскую красивую (для подарка даже) упаковку! Работает чисто, мощно!!! Рекомендую!!! Производителю огромная благодарность!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка оригинальная. приехала целая. подключилась. всё от упаковки, до проводов и само собой колонки производит ощущение каяесвенной вещи
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ильсур Т.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию. Всё отлично!
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка. Расхваливать хвалебную колонку не буду. Напишу про минусы. Не хватает более глубокой интеграции с устройствами, помимо основных функций по включению и выключению устройств и ещё пары функций. С предыдущим минусом можно смириться, но пульт без функции аэро-мышки в современном мире намекает на экономию и недоработку очень дорогой колонки. Ещё очень не хватает копеечного моста RF 433MHz. Имея модуль 433 она бы действительно стала многофункциональной умной колонкой, которую можно было рекомендовать к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
все как с оригинал, качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
колонка чудесная, настроила очень быстро, супер!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Виктория

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу,станция пришла раньше ожидаемого,упакована отлично! Работает прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Все как в описании 24года.не на подписке.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Татьяна

Достоинства:


Комментарий:
Она крутая, как я раньше без неё жила, музыку отлично выдаёт, спасибо продавцу за скидочку, хороший товар
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Думала будет громче Алиса миди самая лучшая колонка из всех колонок Но советую к покупке спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Татьяна О.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка хорошая, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Елена Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка отличная, быстрая доставка, аккуратно упакована. Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Давно хотел и тут случилось. Полностью доволен, подключил все к системе умный дом. Супер. Одно удовольствие. С Пультом пока еще не разобрался.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
С упаковкой постарались особенно перфорация на коробке но такое ощущение что 20000 стоит упаковка а 7000 это само устройство. Звук очень такой не сказать что плохой но и не то чтобы приятный вторую такую покупать желания думаю не появится
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
колонка пришла хорошо упакована, все целое. Звук очень хороший.


Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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