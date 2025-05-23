Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный
Портативная акустика Яндекс — это мощная и стильная Bluetooth-колонка, идеально подходящая для музыкальных энтузиастов и любителей качественного звука. Эта модель, выполненная в элегантном черном цвете, обладает впечатляющей мощностью 60 Вт, обеспечивая насыщенное и объемное звучание благодаря системе 2.1 и двум полосам акустики. Корпус колонки изготовлен из прочного пластика, что делает ее легкой и удобной для перемещения, несмотря на вес 3,3 кг. Встроенные три динамика, включая ВЧ-динамик диаметром 50 мм и НЧ-динамик диаметром 100 мм, гарантируют чистый и мощный звук на всех частотах. Колонка поддерживает современные стандарты беспроводной связи благодаря версии Bluetooth v5.2 и возможности подключения через Wi-Fi. Среди дополнительных функций также присутствует встроенный дисплей, упрощающий управление устройством. Питание осуществляется от сети, что обеспечит стабильную работу устройства без необходимости постоянной подзарядки. Портативная акустика Яндекс станет отличным выбором для дома и офиса, гармонично вписываясь в любой интерьер и создавая неповторимую атмосферу музыкального праздника.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Колонка шикарная. Пришла на следующий день в родной коробке. Ничего не помяли при доставке. Сначала взял детям лайт2, очень понравилась, себе взял эту красотку. Абсолютно новая, упакована в пленочки, как эпловская техника. Пульт был не спарен. Нужно было сказать Алиса, подключи пульт. Звук для такой небольшой колонки просто классный. На максимумах не захлебывается, классику, джаз отыгрывает шикарно. Я конечно не аудиофил, но звук прям радует. Само собой все функции работают только с подпиской, но 4000₽ в год я готов платить за такое чудо. Подключил к телевизору, все выводит на него, даже песни, музыку. К песням (не всем) есть текст, можете петь любимые песни. Просмотр фильмов тоже есть, но само собой не все будет доступно. Некоторые фильмы отправляет смотреть где-то, например с рутуба. В идеале колонку подключить к роутеру витухой (RJ45), но если роутер 5g, то вполне хватает подключения по вафле для просмотра видео в HD. А вот 4к не проверял. В общем, каждое утро начинается с шоу Алисы (по команде Алиса, доброе утро). А вечером всей семьей танцуем и подпеваем
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию. Коробка пришла целая.
Достоинства:
Комментарий:
очень порадовала, упакованно отлично, думаю оригинал, звук шикарный, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Звук отличный,покупкой довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично все работает,вместе с другими яндекс станциями.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук. Видел у товарища очень понравилась и решил приобрести. Очень простая активация станции. Всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Звук бомбический!. Пришлось в приложении ставить меньше басов. Классическая музыка - шикарная! звуки грозы, дождя с волками - идеальная ! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Теперь это любимая игрушка в семье.
Достоинства:
Комментарий:
по сравнению с мини -эта Мах немного глуховатая, напишите ,как у Вас?
Достоинства:
Комментарий:
работает цена дешевле чем в магазинах
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная колонка! Пришла быстро! Упакована в заводскую красивую (для подарка даже) упаковку! Работает чисто, мощно!!! Рекомендую!!! Производителю огромная благодарность!!!
Достоинства:
Комментарий:
упаковка оригинальная. приехала целая. подключилась. всё от упаковки, до проводов и само собой колонки производит ощущение каяесвенной вещи
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка. Расхваливать хвалебную колонку не буду. Напишу про минусы. Не хватает более глубокой интеграции с устройствами, помимо основных функций по включению и выключению устройств и ещё пары функций. С предыдущим минусом можно смириться, но пульт без функции аэро-мышки в современном мире намекает на экономию и недоработку очень дорогой колонки. Ещё очень не хватает копеечного моста RF 433MHz. Имея модуль 433 она бы действительно стала многофункциональной умной колонкой, которую можно было рекомендовать к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
все как с оригинал, качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
колонка чудесная, настроила очень быстро, супер!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу,станция пришла раньше ожидаемого,упакована отлично! Работает прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Все как в описании 24года.не на подписке.
Достоинства:
Комментарий:
Она крутая, как я раньше без неё жила, музыку отлично выдаёт, спасибо продавцу за скидочку, хороший товар
Достоинства:
Комментарий:
Думала будет громче Алиса миди самая лучшая колонка из всех колонок Но советую к покупке спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Колонка хорошая, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная, быстрая доставка, аккуратно упакована. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Давно хотел и тут случилось. Полностью доволен, подключил все к системе умный дом. Супер. Одно удовольствие. С Пультом пока еще не разобрался.
Достоинства:
Комментарий:
С упаковкой постарались особенно перфорация на коробке но такое ощущение что 20000 стоит упаковка а 7000 это само устройство. Звук очень такой не сказать что плохой но и не то чтобы приятный вторую такую покупать желания думаю не появится
Достоинства:
Комментарий:
колонка пришла хорошо упакована, все целое. Звук очень хороший.
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) черный
Достоинства:
Комментарий:
Колонка шикарная. Пришла на следующий день в родной коробке. Ничего не помяли при доставке. Сначала взял детям лайт2, очень понравилась, себе взял эту красотку. Абсолютно новая, упакована в пленочки, как эпловская техника. Пульт был не спарен. Нужно было сказать Алиса, подключи пульт. Звук для такой небольшой колонки просто классный. На максимумах не захлебывается, классику, джаз отыгрывает шикарно. Я конечно не аудиофил, но звук прям радует. Само собой все функции работают только с подпиской, но 4000₽ в год я готов платить за такое чудо. Подключил к телевизору, все выводит на него, даже песни, музыку. К песням (не всем) есть текст, можете петь любимые песни. Просмотр фильмов тоже есть, но само собой не все будет доступно. Некоторые фильмы отправляет смотреть где-то, например с рутуба. В идеале колонку подключить к роутеру витухой (RJ45), но если роутер 5g, то вполне хватает подключения по вафле для просмотра видео в HD. А вот 4к не проверял. В общем, каждое утро начинается с шоу Алисы (по команде Алиса, доброе утро). А вечером всей семьей танцуем и подпеваем
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию. Коробка пришла целая.
Достоинства:
Комментарий:
очень порадовала, упакованно отлично, думаю оригинал, звук шикарный, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Звук отличный,покупкой довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично все работает,вместе с другими яндекс станциями.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный звук. Видел у товарища очень понравилась и решил приобрести. Очень простая активация станции. Всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Звук бомбический!. Пришлось в приложении ставить меньше басов. Классическая музыка - шикарная! звуки грозы, дождя с волками - идеальная ! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Теперь это любимая игрушка в семье.
Достоинства:
Комментарий:
по сравнению с мини -эта Мах немного глуховатая, напишите ,как у Вас?
Достоинства:
Комментарий:
работает цена дешевле чем в магазинах
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная колонка! Пришла быстро! Упакована в заводскую красивую (для подарка даже) упаковку! Работает чисто, мощно!!! Рекомендую!!! Производителю огромная благодарность!!!
Достоинства:
Комментарий:
упаковка оригинальная. приехала целая. подключилась. всё от упаковки, до проводов и само собой колонки производит ощущение каяесвенной вещи
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию. Всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка. Расхваливать хвалебную колонку не буду. Напишу про минусы. Не хватает более глубокой интеграции с устройствами, помимо основных функций по включению и выключению устройств и ещё пары функций. С предыдущим минусом можно смириться, но пульт без функции аэро-мышки в современном мире намекает на экономию и недоработку очень дорогой колонки. Ещё очень не хватает копеечного моста RF 433MHz. Имея модуль 433 она бы действительно стала многофункциональной умной колонкой, которую можно было рекомендовать к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
все как с оригинал, качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
колонка чудесная, настроила очень быстро, супер!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу,станция пришла раньше ожидаемого,упакована отлично! Работает прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Все как в описании 24года.не на подписке.
Достоинства:
Комментарий:
Она крутая, как я раньше без неё жила, музыку отлично выдаёт, спасибо продавцу за скидочку, хороший товар
Достоинства:
Комментарий:
Думала будет громче Алиса миди самая лучшая колонка из всех колонок Но советую к покупке спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Колонка хорошая, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная, быстрая доставка, аккуратно упакована. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Давно хотел и тут случилось. Полностью доволен, подключил все к системе умный дом. Супер. Одно удовольствие. С Пультом пока еще не разобрался.
Достоинства:
Комментарий:
С упаковкой постарались особенно перфорация на коробке но такое ощущение что 20000 стоит упаковка а 7000 это само устройство. Звук очень такой не сказать что плохой но и не то чтобы приятный вторую такую покупать желания думаю не появится
Достоинства:
Комментарий:
колонка пришла хорошо упакована, все целое. Звук очень хороший.