Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный
Портативная акустика Яндекс — это мощное и стильное устройство, которое идеально подойдёт для меломанов, ценящих качество звука и удобство использования. С общей мощностью в 60 Вт и системой звучания 2.1, эта колонка обеспечивает насыщенный и чистый звук, способный заполнить любую комнату. Модель оснащена тремя динамиками, включая высокочастотный диаметром 50 мм и низкочастотный диаметром 100 мм, что гарантирует сбалансированное воспроизведение всех частотных диапазонов. Колонка поддерживает современные стандарты беспроводной связи Bluetooth v5.2 и Wi-Fi, что позволяет легко подключать её к разнообразным устройствам и потоковым сервисам. Портативная акустика Яндекс выполнена в ярком красном цвете и заключена в прочный пластиковый корпус, что делает её не только функциональной, но и стильной деталью интерьера. Она также оснащена дисплеем, на котором удобно отображаются параметры воспроизведения и настройки. Питание колонка получает от сети, обеспечивая стабильную работу и исключительное качество звука без необходимости подзарядки. С весом всего 3,3 кг её легко перемещать в рамках помещения. Модель от бренда Яндекс — это оптимальное сочетание передовых технологий и изысканного дизайна для настоящих ценителей музыки.
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