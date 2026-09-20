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Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный

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Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 17
Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 17
  • Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659904
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Особенности
возможность одновременного подключения двух колонок
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
50
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.2
USB
да
Габаритные размеры
256x118x240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х22
Вес, кг.
5.15

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный

Портативная акустика Яндекс — это мощное и стильное устройство, которое идеально подойдёт для меломанов, ценящих качество звука и удобство использования. С общей мощностью в 60 Вт и системой звучания 2.1, эта колонка обеспечивает насыщенный и чистый звук, способный заполнить любую комнату. Модель оснащена тремя динамиками, включая высокочастотный диаметром 50 мм и низкочастотный диаметром 100 мм, что гарантирует сбалансированное воспроизведение всех частотных диапазонов. Колонка поддерживает современные стандарты беспроводной связи Bluetooth v5.2 и Wi-Fi, что позволяет легко подключать её к разнообразным устройствам и потоковым сервисам. Портативная акустика Яндекс выполнена в ярком красном цвете и заключена в прочный пластиковый корпус, что делает её не только функциональной, но и стильной деталью интерьера. Она также оснащена дисплеем, на котором удобно отображаются параметры воспроизведения и настройки. Питание колонка получает от сети, обеспечивая стабильную работу и исключительное качество звука без необходимости подзарядки. С весом всего 3,3 кг её легко перемещать в рамках помещения. Модель от бренда Яндекс — это оптимальное сочетание передовых технологий и изысканного дизайна для настоящих ценителей музыки.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055RED) Красный




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Особенности
возможность одновременного подключения двух колонок
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
50
Диаметр НЧ-динамика, мм
100
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.2
USB
да
Габаритные размеры
256x118x240 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс — это мощное и стильное устройство, которое идеально подойдёт для меломанов, ценящих качество звука и удобство использования. С общей мощностью в 60 Вт и системой звучания 2.1, эта колонка обеспечивает насыщенный и чистый звук, способный заполнить любую комнату. Модель оснащена тремя динамиками, включая высокочастотный диаметром 50 мм и низкочастотный диаметром 100 мм, что гарантирует сбалансированное воспроизведение всех частотных диапазонов. Колонка поддерживает современные стандарты беспроводной связи Bluetooth v5.2 и Wi-Fi, что позволяет легко подключать её к разнообразным устройствам и потоковым сервисам. Портативная акустика Яндекс выполнена в ярком красном цвете и заключена в прочный пластиковый корпус, что делает её не только функциональной, но и стильной деталью интерьера. Она также оснащена дисплеем, на котором удобно отображаются параметры воспроизведения и настройки. Питание колонка получает от сети, обеспечивая стабильную работу и исключительное качество звука без необходимости подзарядки. С весом всего 3,3 кг её легко перемещать в рамках помещения. Модель от бренда Яндекс — это оптимальное сочетание передовых технологий и изысканного дизайна для настоящих ценителей музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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