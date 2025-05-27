Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Дуо Макс (YNDX-00055) бежевый

Яндекс Станция Дуо Макс с Алисой новая флагманская умная колонка с экраном. Большой поворотный Full HD touch-экран с камерой, чтобы смотреть фильмы, общаться с близкими по видеосвязи, видеть ответы Алисы и управлять умным домом касаниями. Мощные динамики и сабвуфер для чистого и сбалансированного звучания любимой музыки. Контурная анимированная LED-подсветка. Встроенный хаб управления Zigbee. Продуманный до деталей дизайн, чтобы вы получали удовольствие каждый раз, когда взаимодействуете с колонкой или просто на неё смотрите. Просите Алису искать и включать музыку, фильмы или сериалы, а потом управляйте контентом на экране касаниями: перематывайте, ставьте на паузу и выбирайте нужное. Смотрите телеканалы. Задавайте Алисе вопросы и не только слушайте её ответы, но и смотрите их на экране. Или пользуйтесь браузером. Камера с широким углом обзора 120 для видеозвонков. Просите Алису позвонить кому-то из списка контактов в Telegram и общайтесь по видеосвязи, при этом поворачивая экран вертикально или горизонтально как удобнее. Во время видеозвонка камера будет удерживать вас в кадре, даже если вы перемещаетесь. При необходимости камера легко закрывается шторкой. Сочетание широкополосных и низкочастотного динамиков мощностью 60 Вт и встроенного сабвуфера обеспечивает объёмное, глубокое и чистое звучание. Общайтесь с Алисой голосом, как привыкли. Только попросите и она найдёт информацию в интернете, поможет заказать продукты или вызвать такси, прямо на экране покажет прогноз погоды или построит маршрут до работы. А ещё разбудит вас, когда попросите, поставит таймер или напоминание, а вы сможете управлять всем этим на экране: например, смотреть списки будильников и напоминаний и удалять неактуальные. В Станцию Дуо Макс уже встроен хаб управления Zigbee, благодаря которому она напрямую взаимодействует с датчиками и другими устройствами умного дома, работающими по протоколу Zigbee. Сделайте колонку центром умного дома и общайтесь с ним голосом: например, спрашивайте у Алисы, какая сейчас температура в комнате, или смотрите данные на экране. А ещё на экране можно управлять приборами умного дома для этого предусмотрен специальный интерфейс. Стильный дизайн, контурная анимированная LED-подсветка, добавляющая эмоций, когда общаетесь с Алисой. С Алисой можно говорить шёпотом, например, чтобы не разбудить близких. Если обратиться к Алисе шёпотом, она тоже понизит голос точно так же, как это делают люди. Между делом, в спешке, когда заняты руки зовите Алису, если надо заказать такси. Это быстро и удобно.