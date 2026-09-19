Портативная акустика Supra Midi SMB-330
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 409334
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
433
Описание товара Портативная акустика Supra Midi SMB-330
Портативная акустическая миди-система марки SUPRA SMB-330 с Bluetooth с дальностью до 10 метров, подсветкой, дисплеем, FM-тюнером и караоке — это современный многофункциональный гаджет. С помощью этой системы вы сможете слушать музыку, переданную через USB, с карты SD, радиоканалам FM, по каналу Bluetooth с любого устройства или воспользоваться функцией караоке, чтобы спеть или записать вашу любимую песню через микрофон.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Портативная акустическая миди-система марки SUPRA SMB-330 с Bluetooth с дальностью до 10 метров, подсветкой, дисплеем, FM-тюнером и караоке — это современный многофункциональный гаджет. С помощью этой системы вы сможете слушать музыку, переданную через USB, с карты SD, радиоканалам FM, по каналу Bluetooth с любого устройства или воспользоваться функцией караоке, чтобы спеть или записать вашу любимую песню через микрофон.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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