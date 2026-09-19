Top.Mail.Ru
Портативная акустика Supra Midi SMB-330 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика Supra Midi SMB-330

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото 1
Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото 2
Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото 3
Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото 4
Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото 5
Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото 1
  • Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото 2
  • Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото 3
  • Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото 4
  • Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото 5
  • Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409334
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
433

Описание товара Портативная акустика Supra Midi SMB-330

Портативная акустическая миди-система марки SUPRA SMB-330 с Bluetooth с дальностью до 10 метров, подсветкой, дисплеем, FM-тюнером и караоке — это современный многофункциональный гаджет. С помощью этой системы вы сможете слушать музыку, переданную через USB, с карты SD, радиоканалам FM, по каналу Bluetooth с любого устройства или воспользоваться функцией караоке, чтобы спеть или записать вашу любимую песню через микрофон.

Отзывы о товаре Портативная акустика Supra Midi SMB-330




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая миди-система марки SUPRA SMB-330 с Bluetooth с дальностью до 10 метров, подсветкой, дисплеем, FM-тюнером и караоке — это современный многофункциональный гаджет. С помощью этой системы вы сможете слушать музыку, переданную через USB, с карты SD, радиоканалам FM, по каналу Bluetooth с любого устройства или воспользоваться функцией караоке, чтобы спеть или записать вашу любимую песню через микрофон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Supra Midi SMB-330 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...