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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий

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Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727379
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
синий
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90 x 65 x 90 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х9
Вес, г.
420

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий

**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой (YNDX-00028BLU), синий** Познакомьтесь с Яндекс Станцией Лайт 2 — компактным и стильным устройством, которое станет незаменимым помощником в вашем доме. Синий цвет корпуса добавит яркости и стиля вашему интерьеру. **Основные характеристики:** * мощность: 6 Вт; * встроенный виртуальный ассистент Алиса, которая поможет вам в решении повседневных задач; * компактный размер — устройство легко разместить в любой комнате; * яркий и современный дизайн. С Яндекс Станцией Лайт 2 вы сможете: * слушать музыку и подкасты; * получать новости и прогноз погоды; * ставить будильники и напоминания; * управлять умными устройствами в вашем доме. Алиса всегда готова ответить на ваши вопросы и помочь с различными задачами. Яндекс Станция Лайт 2 — это сочетание стиля, функциональности и удобства использования.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028BLU) синий




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
синий
Особенности
голосовое управление, одновременное подключение нескольких колонок, поддержка Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
90 x 65 x 90 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой (YNDX-00028BLU), синий** Познакомьтесь с Яндекс Станцией Лайт 2 — компактным и стильным устройством, которое станет незаменимым помощником в вашем доме. Синий цвет корпуса добавит яркости и стиля вашему интерьеру. **Основные характеристики:** * мощность: 6 Вт; * встроенный виртуальный ассистент Алиса, которая поможет вам в решении повседневных задач; * компактный размер — устройство легко разместить в любой комнате; * яркий и современный дизайн. С Яндекс Станцией Лайт 2 вы сможете: * слушать музыку и подкасты; * получать новости и прогноз погоды; * ставить будильники и напоминания; * управлять умными устройствами в вашем доме. Алиса всегда готова ответить на ваши вопросы и помочь с различными задачами. Яндекс Станция Лайт 2 — это сочетание стиля, функциональности и удобства использования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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