Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028ORG) коралловый
**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой (YNDX-00028ORG)** Погрузитесь в мир качественного звука и интеллектуальных возможностей с Яндекс Станцией Лайт 2! Эта компактная колонка станет незаменимым помощником и источником отличного настроения. **Почему стоит выбрать Яндекс Станцию Лайт 2?** * **Яркий дизайн:** коралловый цвет гармонично впишется в любой интерьер и добавит в него нотку яркости. * **Мощный звук:** несмотря на компактные размеры, колонка выдаёт чистый и насыщенный звук мощностью 6 Вт. * **Интеллектуальный помощник:** Алиса поможет вам в повседневных задачах — ответит на вопросы, включит музыку, расскажет сказку, поставит будильник и многое другое. * **Простота использования:** легко подключите Станцию к вашему дому и управляйте ей с помощью голоса или мобильного приложения. Яндекс Станция Лайт 2 — это сочетание стиля, мощности и интеллекта. Сделайте свою жизнь проще и ярче с Яндекс Станцией!
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