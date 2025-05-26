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Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный

35 Отзывы
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Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный - фото 1
Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный - фото 2
Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
40
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от сети, от аккумулятора
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный - фото 1
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный - фото 2
  • Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621518
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
подсветка, встроенный микрофон
Звук
2.0
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
65
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от сети, от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3600
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
368x195x135 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х21х19
Вес, кг.
2.47

Описание товара Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный

Портативная акустика Hyundai сочетает в себе мощный звук и стильный дизайн, что делает её идеальным выбором для прослушивания музыки как дома, так и на улице. Весом всего 1,85 кг, эта акустическая система обеспечивает мощность в 40 Вт, позволяя наслаждаться насыщенным и чистым звуком. Благодаря аккумулятору емкостью 3600 мА·ч, колонка обеспечивает до 10 часов непрерывного воспроизведения, что идеально подходит для длительных вечеринок или поездок. Портативная колонка Hyundai поддерживает питание как от сети, так и от встроенного Li-Ion аккумулятора, что обеспечивает её универсальность в использовании. Оснащена линейным AUX входом, она совместима с большинством устройств, а наличие разъема для карт памяти даёт возможность воспроизводить музыку напрямую. Колонка обладает стильным черным дизайном, выполненном из металла и пластика, что придаёт ей современный и прочный вид. Наличие дисплея облегчает управление и навигацию по трекам. С уровнем отношения сигнал/шум в 65 дБ предлагается качественный звук без значительных искажений. Бренд Hyundai гарантирует надежность и высокое качество исполнения, обеспечивая отличное соотношение цены и качества для всех любителей качественного звучания.

Отзывы о товаре Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
DMITRIY K.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо проигрывает музыку с телефона.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая бюджетная колонка, за свою цену претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Stanislav J.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, хорошее качество звучания
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
ребёнку понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Master Capitan

Достоинства:


Комментарий:
в целом впечатление довольно положительное, хороший, приятный на ощупь пластик корпуса, металлическая крашенный сетка. влагозащита есть даже. лямочка из прессованой кожи хорошая, ее еще и отстегнуть можно. это приятные моменты. Ну все воспроизводит, играет. 3 режима подсветки, они кстати как то интелликтуализированы. не совсем тупое мигание. управление обычное для таких колонок. ниче нового. Кстати есть микрофон встроенный. кому то может быть полезно будет. Теперь по качеству звука - по мне не плохо, неплохо. но мне как искушенному по звуку, то показалось плохо, т.е. звук "плоский". ожидалось что по лучше будет воспроизведение. радио ловит плохо даже со проводком, но это у всех колонок, даже дорогих. ну что еще сказать... ну флешку полноценную можно вставить и подключить aux. кстати через aux подключиться с телефона не получилось, да и хрен с ним.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная, лёгкая, звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Петр О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, мощная батарея.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто КЛАСС! Играет отлично, звук чистый, даже на полной громкости ни каких хрипов и посторонних шумов. Под цветка обалденная, радио ловит(только нужно шнур воткнуть не тот который как наушники, а зарядный!) За эти деньги просто песня!)))
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Анжелика Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная и стильная колонка. По мне звук для 16w очень даже неплохо.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Абидат М.

Достоинства:


Комментарий:
колонка пришла целая доставили в срок работает отлично брала для себя довольна рекомендую спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее радио. Простые настройки .Уверенный радиоприем. Звук достойный.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя, колонка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это моя первая колонка, и в целом впечатления хорошие. Коробку прислали красивую и целую. Качество сборки отличное, выглядит хорошо, материалы простые, но приятные. Заряд держит, сопрягается быстро, всё работает. Но что касается звука, я быстро понял, что эта колонка не для того, чтобы наслаждаться музыкой. Она для того, чтобы поставить где-то в сторонке и включить что-то на фоне, пока занимаешься делами. Басы слабые, высокие - невнятные. На телефоне поиграл с эквалайзером - стало получше. Так что вроде всё работает нормально, но качество звука я бы пожелал подтянуть. Сначала поставил оценку ниже, но потом передумал и всё-таки поставил 5. Колонку лучше ставить куда-нибудь повыше - на шкаф или холодильник, например. Тогда звучит сильно лучше))
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Лиза Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала на подарок, все понравилось, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
чистый качественный звук
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка, звук нормальный. Цена соответствует качеству. Брал ребёнку в подарок - он в восторге
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
за 1.7тр отлично! сделана аккуратно, не скрипит на макс мощности, частотка для такого уровня хорошая. 2 штуки парой в твс порпдовали еще больше. Для инфо
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, качественная, звук хороший, радио ловит с шнурком, который в комплекте. Шикарная!!!! Нам все нравится!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Привезли вовремя в целой аккуратной коробке.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
немного басов не хватает, а в целом за свою цену вполне устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, покупали в подарок, упаковка отличная, доставка быстрая, колонка стильная
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
тихая
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. Играет громко.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
не 16 вт, а так нормально работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мужу очень понравилась!
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка за такие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась колонка, довольно большая, покупала в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Включил, сразу нашел в телефоне. Звук очень порадовал, чистый. Я доволен. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Высоких частот почти нет. Средние выдаёт хорошо. Стереоэффект нулевой. По сути это МОНО. Долбит в одну точку. Дешёвая старая деревянная Atlanfa у которой динамики по бокам разительно превосходит этот кусок пластика. Для полноценного стерео - звука нужно потратиться на две такие игрушки, что и указано в паспорте (true wireless stereo). Где какая кнопка при тусклом освещении не видно совсем.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Алик П.

Достоинства:


Комментарий:
Стоящий товар!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Герман А.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка отличная,небольшая но громкая.Мне понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Она реально лучшая в своей весовой категории. Есть аналоги чуть дешевле, но они даже не близко по качеству и звуку. И СТЕРЕО в реале. И басы не мясные, но приятные. Чистый звук. FM приём совсем не плох. А вот слота для карты увы нет. Флешка тупо торчит. Лучше бы слота под флешку не было ! А так всё Ок ! Вещь даже на первый взгляд фирменная. Мне вообще...
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
Из всех режимов проверил 2 нужные мне, - беспроводное соединение с планшетом и ФМ радио, - оба этих режима нормально работают. Для настроек ФМ и использования обязательно должен быть установлен шнур зарядки в соответств. гнездо колонки, иначе вместо радио только шум и скрежет, при этом резиновая заглушка разъемов открыта, торчащий штекер шнура упирается в ремешок переноски и болтается антенна - зарядный провод, стационарно, - это не страшно, но мобильное использование в таком виде неудобно. Все кнопки находятся сверху под ремешком, если ремешок снять, - кнопками пользоваться удобно, с пристёгнутым ремешком кнопки нажимать неудобно. Звук хороший, но не хватает басов. После полной зарядки радио работало с 11 до 23 и аккумулятор не разрядился, дольше не проверял, громкость была небольшая. В целом доволен, работает, внешний вид хороший, для моих целей, - слушать ретро ФМ и музыку с планшета вполне подходит.



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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
подсветка, встроенный микрофон
Звук
2.0
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Отношение сигнал/шум, дБ
65
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от сети, от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3600
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
368x195x135 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Hyundai сочетает в себе мощный звук и стильный дизайн, что делает её идеальным выбором для прослушивания музыки как дома, так и на улице. Весом всего 1,85 кг, эта акустическая система обеспечивает мощность в 40 Вт, позволяя наслаждаться насыщенным и чистым звуком. Благодаря аккумулятору емкостью 3600 мА·ч, колонка обеспечивает до 10 часов непрерывного воспроизведения, что идеально подходит для длительных вечеринок или поездок. Портативная колонка Hyundai поддерживает питание как от сети, так и от встроенного Li-Ion аккумулятора, что обеспечивает её универсальность в использовании. Оснащена линейным AUX входом, она совместима с большинством устройств, а наличие разъема для карт памяти даёт возможность воспроизводить музыку напрямую. Колонка обладает стильным черным дизайном, выполненном из металла и пластика, что придаёт ей современный и прочный вид. Наличие дисплея облегчает управление и навигацию по трекам. С уровнем отношения сигнал/шум в 65 дБ предлагается качественный звук без значительных искажений. Бренд Hyundai гарантирует надежность и высокое качество исполнения, обеспечивая отличное соотношение цены и качества для всех любителей качественного звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
DMITRIY K.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо проигрывает музыку с телефона.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Денис

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая бюджетная колонка, за свою цену претензий нет
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Stanislav J.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, хорошее качество звучания
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
ребёнку понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Master Capitan

Достоинства:


Комментарий:
в целом впечатление довольно положительное, хороший, приятный на ощупь пластик корпуса, металлическая крашенный сетка. влагозащита есть даже. лямочка из прессованой кожи хорошая, ее еще и отстегнуть можно. это приятные моменты. Ну все воспроизводит, играет. 3 режима подсветки, они кстати как то интелликтуализированы. не совсем тупое мигание. управление обычное для таких колонок. ниче нового. Кстати есть микрофон встроенный. кому то может быть полезно будет. Теперь по качеству звука - по мне не плохо, неплохо. но мне как искушенному по звуку, то показалось плохо, т.е. звук "плоский". ожидалось что по лучше будет воспроизведение. радио ловит плохо даже со проводком, но это у всех колонок, даже дорогих. ну что еще сказать... ну флешку полноценную можно вставить и подключить aux. кстати через aux подключиться с телефона не получилось, да и хрен с ним.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень удобная, лёгкая, звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Петр О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, мощная батарея.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Дмитрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка просто КЛАСС! Играет отлично, звук чистый, даже на полной громкости ни каких хрипов и посторонних шумов. Под цветка обалденная, радио ловит(только нужно шнур воткнуть не тот который как наушники, а зарядный!) За эти деньги просто песня!)))
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Анжелика Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная и стильная колонка. По мне звук для 16w очень даже неплохо.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Абидат М.

Достоинства:


Комментарий:
колонка пришла целая доставили в срок работает отлично брала для себя довольна рекомендую спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее радио. Простые настройки .Уверенный радиоприем. Звук достойный.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя, колонка хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Это моя первая колонка, и в целом впечатления хорошие. Коробку прислали красивую и целую. Качество сборки отличное, выглядит хорошо, материалы простые, но приятные. Заряд держит, сопрягается быстро, всё работает. Но что касается звука, я быстро понял, что эта колонка не для того, чтобы наслаждаться музыкой. Она для того, чтобы поставить где-то в сторонке и включить что-то на фоне, пока занимаешься делами. Басы слабые, высокие - невнятные. На телефоне поиграл с эквалайзером - стало получше. Так что вроде всё работает нормально, но качество звука я бы пожелал подтянуть. Сначала поставил оценку ниже, но потом передумал и всё-таки поставил 5. Колонку лучше ставить куда-нибудь повыше - на шкаф или холодильник, например. Тогда звучит сильно лучше))
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Лиза Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала на подарок, все понравилось, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
чистый качественный звук
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая колонка, звук нормальный. Цена соответствует качеству. Брал ребёнку в подарок - он в восторге
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
за 1.7тр отлично! сделана аккуратно, не скрипит на макс мощности, частотка для такого уровня хорошая. 2 штуки парой в твс порпдовали еще больше. Для инфо
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, качественная, звук хороший, радио ловит с шнурком, который в комплекте. Шикарная!!!! Нам все нравится!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Привезли вовремя в целой аккуратной коробке.
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
немного басов не хватает, а в целом за свою цену вполне устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка, покупали в подарок, упаковка отличная, доставка быстрая, колонка стильная
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
тихая
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Норм. Играет громко.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
не 16 вт, а так нормально работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Ирина Т.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо работает
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Мужу очень понравилась!
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка за такие деньги.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Татьяна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась колонка, довольно большая, покупала в подарок.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Включил, сразу нашел в телефоне. Звук очень порадовал, чистый. Я доволен. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Высоких частот почти нет. Средние выдаёт хорошо. Стереоэффект нулевой. По сути это МОНО. Долбит в одну точку. Дешёвая старая деревянная Atlanfa у которой динамики по бокам разительно превосходит этот кусок пластика. Для полноценного стерео - звука нужно потратиться на две такие игрушки, что и указано в паспорте (true wireless stereo). Где какая кнопка при тусклом освещении не видно совсем.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Алик П.

Достоинства:


Комментарий:
Стоящий товар!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Герман А.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка отличная,небольшая но громкая.Мне понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Она реально лучшая в своей весовой категории. Есть аналоги чуть дешевле, но они даже не близко по качеству и звуку. И СТЕРЕО в реале. И басы не мясные, но приятные. Чистый звук. FM приём совсем не плох. А вот слота для карты увы нет. Флешка тупо торчит. Лучше бы слота под флешку не было ! А так всё Ок ! Вещь даже на первый взгляд фирменная. Мне вообще...
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная колонка. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Леонид М.

Достоинства:


Комментарий:
Из всех режимов проверил 2 нужные мне, - беспроводное соединение с планшетом и ФМ радио, - оба этих режима нормально работают. Для настроек ФМ и использования обязательно должен быть установлен шнур зарядки в соответств. гнездо колонки, иначе вместо радио только шум и скрежет, при этом резиновая заглушка разъемов открыта, торчащий штекер шнура упирается в ремешок переноски и болтается антенна - зарядный провод, стационарно, - это не страшно, но мобильное использование в таком виде неудобно. Все кнопки находятся сверху под ремешком, если ремешок снять, - кнопками пользоваться удобно, с пристёгнутым ремешком кнопки нажимать неудобно. Звук хороший, но не хватает басов. После полной зарядки радио работало с 11 до 23 и аккумулятор не разрядился, дольше не проверял, громкость была небольшая. В целом доволен, работает, внешний вид хороший, для моих целей, - слушать ретро ФМ и музыку с планшета вполне подходит.


Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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