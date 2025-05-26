Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный
Портативная акустика Hyundai сочетает в себе мощный звук и стильный дизайн, что делает её идеальным выбором для прослушивания музыки как дома, так и на улице. Весом всего 1,85 кг, эта акустическая система обеспечивает мощность в 40 Вт, позволяя наслаждаться насыщенным и чистым звуком. Благодаря аккумулятору емкостью 3600 мА·ч, колонка обеспечивает до 10 часов непрерывного воспроизведения, что идеально подходит для длительных вечеринок или поездок. Портативная колонка Hyundai поддерживает питание как от сети, так и от встроенного Li-Ion аккумулятора, что обеспечивает её универсальность в использовании. Оснащена линейным AUX входом, она совместима с большинством устройств, а наличие разъема для карт памяти даёт возможность воспроизводить музыку напрямую. Колонка обладает стильным черным дизайном, выполненном из металла и пластика, что придаёт ей современный и прочный вид. Наличие дисплея облегчает управление и навигацию по трекам. С уровнем отношения сигнал/шум в 65 дБ предлагается качественный звук без значительных искажений. Бренд Hyundai гарантирует надежность и высокое качество исполнения, обеспечивая отличное соотношение цены и качества для всех любителей качественного звучания.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо проигрывает музыку с телефона.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая бюджетная колонка, за свою цену претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, хорошее качество звучания
Достоинства:
Комментарий:
ребёнку понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
в целом впечатление довольно положительное, хороший, приятный на ощупь пластик корпуса, металлическая крашенный сетка. влагозащита есть даже. лямочка из прессованой кожи хорошая, ее еще и отстегнуть можно. это приятные моменты. Ну все воспроизводит, играет. 3 режима подсветки, они кстати как то интелликтуализированы. не совсем тупое мигание. управление обычное для таких колонок. ниче нового. Кстати есть микрофон встроенный. кому то может быть полезно будет. Теперь по качеству звука - по мне не плохо, неплохо. но мне как искушенному по звуку, то показалось плохо, т.е. звук "плоский". ожидалось что по лучше будет воспроизведение. радио ловит плохо даже со проводком, но это у всех колонок, даже дорогих. ну что еще сказать... ну флешку полноценную можно вставить и подключить aux. кстати через aux подключиться с телефона не получилось, да и хрен с ним.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная, лёгкая, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, мощная батарея.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто КЛАСС! Играет отлично, звук чистый, даже на полной громкости ни каких хрипов и посторонних шумов. Под цветка обалденная, радио ловит(только нужно шнур воткнуть не тот который как наушники, а зарядный!) За эти деньги просто песня!)))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная и стильная колонка. По мне звук для 16w очень даже неплохо.
Достоинства:
Комментарий:
колонка пришла целая доставили в срок работает отлично брала для себя довольна рекомендую спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее радио. Простые настройки .Уверенный радиоприем. Звук достойный.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла вовремя, колонка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Это моя первая колонка, и в целом впечатления хорошие. Коробку прислали красивую и целую. Качество сборки отличное, выглядит хорошо, материалы простые, но приятные. Заряд держит, сопрягается быстро, всё работает. Но что касается звука, я быстро понял, что эта колонка не для того, чтобы наслаждаться музыкой. Она для того, чтобы поставить где-то в сторонке и включить что-то на фоне, пока занимаешься делами. Басы слабые, высокие - невнятные. На телефоне поиграл с эквалайзером - стало получше. Так что вроде всё работает нормально, но качество звука я бы пожелал подтянуть. Сначала поставил оценку ниже, но потом передумал и всё-таки поставил 5. Колонку лучше ставить куда-нибудь повыше - на шкаф или холодильник, например. Тогда звучит сильно лучше))
Достоинства:
Комментарий:
Покупала на подарок, все понравилось, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
чистый качественный звук
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, звук нормальный. Цена соответствует качеству. Брал ребёнку в подарок - он в восторге
Достоинства:
Комментарий:
за 1.7тр отлично! сделана аккуратно, не скрипит на макс мощности, частотка для такого уровня хорошая. 2 штуки парой в твс порпдовали еще больше. Для инфо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, качественная, звук хороший, радио ловит с шнурком, который в комплекте. Шикарная!!!! Нам все нравится!!!
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Привезли вовремя в целой аккуратной коробке.
Достоинства:
Комментарий:
немного басов не хватает, а в целом за свою цену вполне устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, покупали в подарок, упаковка отличная, доставка быстрая, колонка стильная
Достоинства:
Комментарий:
тихая
Достоинства:
Комментарий:
Норм. Играет громко.
Достоинства:
Комментарий:
не 16 вт, а так нормально работает.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
Мужу очень понравилась!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась колонка, довольно большая, покупала в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Включил, сразу нашел в телефоне. Звук очень порадовал, чистый. Я доволен. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Высоких частот почти нет. Средние выдаёт хорошо. Стереоэффект нулевой. По сути это МОНО. Долбит в одну точку. Дешёвая старая деревянная Atlanfa у которой динамики по бокам разительно превосходит этот кусок пластика. Для полноценного стерео - звука нужно потратиться на две такие игрушки, что и указано в паспорте (true wireless stereo). Где какая кнопка при тусклом освещении не видно совсем.
Достоинства:
Комментарий:
Стоящий товар!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная,небольшая но громкая.Мне понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Она реально лучшая в своей весовой категории. Есть аналоги чуть дешевле, но они даже не близко по качеству и звуку. И СТЕРЕО в реале. И басы не мясные, но приятные. Чистый звук. FM приём совсем не плох. А вот слота для карты увы нет. Флешка тупо торчит. Лучше бы слота под флешку не было ! А так всё Ок ! Вещь даже на первый взгляд фирменная. Мне вообще...
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Из всех режимов проверил 2 нужные мне, - беспроводное соединение с планшетом и ФМ радио, - оба этих режима нормально работают. Для настроек ФМ и использования обязательно должен быть установлен шнур зарядки в соответств. гнездо колонки, иначе вместо радио только шум и скрежет, при этом резиновая заглушка разъемов открыта, торчащий штекер шнура упирается в ремешок переноски и болтается антенна - зарядный провод, стационарно, - это не страшно, но мобильное использование в таком виде неудобно. Все кнопки находятся сверху под ремешком, если ремешок снять, - кнопками пользоваться удобно, с пристёгнутым ремешком кнопки нажимать неудобно. Звук хороший, но не хватает басов. После полной зарядки радио работало с 11 до 23 и аккумулятор не разрядился, дольше не проверял, громкость была небольшая. В целом доволен, работает, внешний вид хороший, для моих целей, - слушать ретро ФМ и музыку с планшета вполне подходит.
Отзывы о товаре Портативная акустика Hyundai H-PS1030 черный/черный
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо проигрывает музыку с телефона.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая бюджетная колонка, за свою цену претензий нет
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, хорошее качество звучания
Достоинства:
Комментарий:
ребёнку понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
в целом впечатление довольно положительное, хороший, приятный на ощупь пластик корпуса, металлическая крашенный сетка. влагозащита есть даже. лямочка из прессованой кожи хорошая, ее еще и отстегнуть можно. это приятные моменты. Ну все воспроизводит, играет. 3 режима подсветки, они кстати как то интелликтуализированы. не совсем тупое мигание. управление обычное для таких колонок. ниче нового. Кстати есть микрофон встроенный. кому то может быть полезно будет. Теперь по качеству звука - по мне не плохо, неплохо. но мне как искушенному по звуку, то показалось плохо, т.е. звук "плоский". ожидалось что по лучше будет воспроизведение. радио ловит плохо даже со проводком, но это у всех колонок, даже дорогих. ну что еще сказать... ну флешку полноценную можно вставить и подключить aux. кстати через aux подключиться с телефона не получилось, да и хрен с ним.
Достоинства:
Комментарий:
очень удобная, лёгкая, звук отличный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук, мощная батарея.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто КЛАСС! Играет отлично, звук чистый, даже на полной громкости ни каких хрипов и посторонних шумов. Под цветка обалденная, радио ловит(только нужно шнур воткнуть не тот который как наушники, а зарядный!) За эти деньги просто песня!)))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная и стильная колонка. По мне звук для 16w очень даже неплохо.
Достоинства:
Комментарий:
колонка пришла целая доставили в срок работает отлично брала для себя довольна рекомендую спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее радио. Простые настройки .Уверенный радиоприем. Звук достойный.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла вовремя, колонка хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Это моя первая колонка, и в целом впечатления хорошие. Коробку прислали красивую и целую. Качество сборки отличное, выглядит хорошо, материалы простые, но приятные. Заряд держит, сопрягается быстро, всё работает. Но что касается звука, я быстро понял, что эта колонка не для того, чтобы наслаждаться музыкой. Она для того, чтобы поставить где-то в сторонке и включить что-то на фоне, пока занимаешься делами. Басы слабые, высокие - невнятные. На телефоне поиграл с эквалайзером - стало получше. Так что вроде всё работает нормально, но качество звука я бы пожелал подтянуть. Сначала поставил оценку ниже, но потом передумал и всё-таки поставил 5. Колонку лучше ставить куда-нибудь повыше - на шкаф или холодильник, например. Тогда звучит сильно лучше))
Достоинства:
Комментарий:
Покупала на подарок, все понравилось, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
чистый качественный звук
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, звук нормальный. Цена соответствует качеству. Брал ребёнку в подарок - он в восторге
Достоинства:
Комментарий:
за 1.7тр отлично! сделана аккуратно, не скрипит на макс мощности, частотка для такого уровня хорошая. 2 штуки парой в твс порпдовали еще больше. Для инфо
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, качественная, звук хороший, радио ловит с шнурком, который в комплекте. Шикарная!!!! Нам все нравится!!!
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Привезли вовремя в целой аккуратной коробке.
Достоинства:
Комментарий:
немного басов не хватает, а в целом за свою цену вполне устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка, покупали в подарок, упаковка отличная, доставка быстрая, колонка стильная
Достоинства:
Комментарий:
тихая
Достоинства:
Комментарий:
Норм. Играет громко.
Достоинства:
Комментарий:
не 16 вт, а так нормально работает.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
Мужу очень понравилась!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась колонка, довольно большая, покупала в подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Включил, сразу нашел в телефоне. Звук очень порадовал, чистый. Я доволен. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Высоких частот почти нет. Средние выдаёт хорошо. Стереоэффект нулевой. По сути это МОНО. Долбит в одну точку. Дешёвая старая деревянная Atlanfa у которой динамики по бокам разительно превосходит этот кусок пластика. Для полноценного стерео - звука нужно потратиться на две такие игрушки, что и указано в паспорте (true wireless stereo). Где какая кнопка при тусклом освещении не видно совсем.
Достоинства:
Комментарий:
Стоящий товар!
Достоинства:
Комментарий:
Колонка отличная,небольшая но громкая.Мне понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Она реально лучшая в своей весовой категории. Есть аналоги чуть дешевле, но они даже не близко по качеству и звуку. И СТЕРЕО в реале. И басы не мясные, но приятные. Чистый звук. FM приём совсем не плох. А вот слота для карты увы нет. Флешка тупо торчит. Лучше бы слота под флешку не было ! А так всё Ок ! Вещь даже на первый взгляд фирменная. Мне вообще...
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Из всех режимов проверил 2 нужные мне, - беспроводное соединение с планшетом и ФМ радио, - оба этих режима нормально работают. Для настроек ФМ и использования обязательно должен быть установлен шнур зарядки в соответств. гнездо колонки, иначе вместо радио только шум и скрежет, при этом резиновая заглушка разъемов открыта, торчащий штекер шнура упирается в ремешок переноски и болтается антенна - зарядный провод, стационарно, - это не страшно, но мобильное использование в таком виде неудобно. Все кнопки находятся сверху под ремешком, если ремешок снять, - кнопками пользоваться удобно, с пристёгнутым ремешком кнопки нажимать неудобно. Звук хороший, но не хватает басов. После полной зарядки радио работало с 11 до 23 и аккумулятор не разрядился, дольше не проверял, громкость была небольшая. В целом доволен, работает, внешний вид хороший, для моих целей, - слушать ретро ФМ и музыку с планшета вполне подходит.