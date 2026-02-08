Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый
**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой, без часов, 6 Вт, фиолетовый (YNDX-00028VIO)** Погрузитесь в мир музыки и технологий с Яндекс Станцией Лайт 2 — компактным и стильным устройством, которое станет незаменимым помощником в вашем доме. **Основные характеристики:** * Мощность: 6 Вт. * Цвет: фиолетовый. * Модель: YNDX-00028VIO. * Голосовой помощник: Алиса. **Преимущества:** * **Компактность и стиль:** Яндекс Станция Лайт 2 имеет элегантный дизайн и компактные размеры, что позволяет разместить её в любом уголке вашего дома. * **Голосовое управление:** с помощью голосового помощника Алисы вы можете управлять устройством, задавать вопросы, получать информацию и слушать музыку. * **Широкий функционал:** Яндекс Станция Лайт 2 предлагает широкий спектр возможностей, включая воспроизведение музыки, установку будильников, таймеров, поиск информации в интернете и многое другое. Не упустите возможность сделать свою жизнь проще и интереснее с Яндекс Станцией Лайт 2!
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё в оригинальной упаковке, быстро настроили, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
пришла, красивая, работает, довольна покупкой, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
не плохая колонка, не особо громкая, но для маленького помещения подходит
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию. Брал в подарок. Пока не подключили - нет интернета. Упаковка качественная, заводская, целая.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает замечательно! брала в подарок папе,доволен как ребёнок!
Достоинства:
Комментарий:
детям очень понравилось,вся семья в восторге рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришла раньше срока.Все работает,была запечатана в заводскую упаковку
Достоинства:
Комментарий:
Дочь беседует с ней целыми днями. И сказки на ночь слушает
Достоинства:
Комментарий:
9/10. За музыку предлагает скачать платную подписку. можно только бесплатно задавать ей вопрсы.
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка. всё работает. пришло в заводской пленке без дополнительной упаковки.
Достоинства:
Комментарий:
Болтает, тупит, как любая Алиса, но, в целом, штука удобная. Из минусов: как любая колонка Яндекса - без аккумулятора.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок. Сказали как мы без него жили? Свои функции выполняет отлично!
Достоинства:
Комментарий:
интернет теряет, своей батареи нет. работает только с провода
Достоинства:
Комментарий:
пришла хорошо запакована в заводской упаковке ещё не раскрывал потом дополню отзыв ребёнку очень понравилось работает хорошо претензий нет спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, все работает, комплект пришел полный.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично! колонка подключилась быстро, без проблем) в использовании полгода, ребёнок доволен. Сами при выборе просмотрели, что колонка без часов в принципе, где она стоит, там часы не особо и видно было бы
Достоинства:
Комментарий:
Увидел колонку и товарищей, понравилась. Купил себе лайт2, проблем с настройкой не было. Но сама станция работает очень медленно - от запроса до ответа может проходить секунд 15, часто игнорирует запрос. Остались только негативные впечатления
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028VIO) фиолетовый
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё в оригинальной упаковке, быстро настроили, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
пришла, красивая, работает, довольна покупкой, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
не плохая колонка, не особо громкая, но для маленького помещения подходит
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию. Брал в подарок. Пока не подключили - нет интернета. Упаковка качественная, заводская, целая.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает замечательно! брала в подарок папе,доволен как ребёнок!
Достоинства:
Комментарий:
детям очень понравилось,вся семья в восторге рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришла раньше срока.Все работает,была запечатана в заводскую упаковку
Достоинства:
Комментарий:
Дочь беседует с ней целыми днями. И сказки на ночь слушает
Достоинства:
Комментарий:
9/10. За музыку предлагает скачать платную подписку. можно только бесплатно задавать ей вопрсы.
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка. всё работает. пришло в заводской пленке без дополнительной упаковки.
Достоинства:
Комментарий:
Болтает, тупит, как любая Алиса, но, в целом, штука удобная. Из минусов: как любая колонка Яндекса - без аккумулятора.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок. Сказали как мы без него жили? Свои функции выполняет отлично!
Достоинства:
Комментарий:
интернет теряет, своей батареи нет. работает только с провода
Достоинства:
Комментарий:
пришла хорошо запакована в заводской упаковке ещё не раскрывал потом дополню отзыв ребёнку очень понравилось работает хорошо претензий нет спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, все работает, комплект пришел полный.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично! колонка подключилась быстро, без проблем) в использовании полгода, ребёнок доволен. Сами при выборе просмотрели, что колонка без часов в принципе, где она стоит, там часы не особо и видно было бы
Достоинства:
Комментарий:
Увидел колонку и товарищей, понравилась. Купил себе лайт2, проблем с настройкой не было. Но сама станция работает очень медленно - от запроса до ответа может проходить секунд 15, часто игнорирует запрос. Остались только негативные впечатления