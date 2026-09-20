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Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж

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Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 1
Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 2
Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 3
Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 4
Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 5
Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 6
Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 7
Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
7
  • Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 1
  • Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 2
  • Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 3
  • Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 4
  • Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 5
  • Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 6
  • Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 7
  • Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666566
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
7
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
86x46x135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х6
Вес, г.
390

Описание товара Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж

Ультрапортативная акустическая система JBL Clip 5 с технологией Bluetooth достаточно компактная, чтобы удерживать ее в одной руке, но не судите по размеру. Она достаточно мощная для своего размера. Размер широкого, полностью интегрированного карабина позволяет крепить его практически к чему угодно. Мощный излучатель и пассивный радиатор обеспечивают более громкий звук JBL Pro и глубокие басы. Одного заряда хватает почти на 12 часов воспроизведения и даже больше, если включена функция Playtime Boost. Снаружи колонка защищена от воды и пыли по стандарту IP67, поэтому ее можно смело брать с собой в поход или кемпинг. Свяжите две Clip 5 вместе для стереозвучания или мгновенно подключите их к нескольким колонкам с поддержкой JBL Auracast для еще более масштабного звучания в большом пространстве. Кроме того, акустическая система доступна в различных цветах, поэтому вы обязательно найдете вариант на свой вкус. С JBL Clip 5 каждый день — приключение.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL CLIP 5 камуфляж




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
7
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
86x46x135
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрапортативная акустическая система JBL Clip 5 с технологией Bluetooth достаточно компактная, чтобы удерживать ее в одной руке, но не судите по размеру. Она достаточно мощная для своего размера. Размер широкого, полностью интегрированного карабина позволяет крепить его практически к чему угодно. Мощный излучатель и пассивный радиатор обеспечивают более громкий звук JBL Pro и глубокие басы. Одного заряда хватает почти на 12 часов воспроизведения и даже больше, если включена функция Playtime Boost. Снаружи колонка защищена от воды и пыли по стандарту IP67, поэтому ее можно смело брать с собой в поход или кемпинг. Свяжите две Clip 5 вместе для стереозвучания или мгновенно подключите их к нескольким колонкам с поддержкой JBL Auracast для еще более масштабного звучания в большом пространстве. Кроме того, акустическая система доступна в различных цветах, поэтому вы обязательно найдете вариант на свой вкус. С JBL Clip 5 каждый день — приключение.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
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Отзывы


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