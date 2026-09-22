Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Лайт 2 без часов (YNDX-00028GRY) серый
**Яндекс Станция Лайт 2 с Алисой (YNDX-00028GRY)** Погрузитесь в мир удобных технологий с Яндекс Станцией Лайт 2! Компактная и стильная колонка станет незаменимым помощником в вашем доме. **Основные характеристики:** * мощный звук (6 Вт) — наслаждайтесь любимыми треками в высоком качестве; * голосовое управление — просто дайте команду Алисе, и она выполнит ваши пожелания: включит музыку, расскажет прогноз погоды, поставит будильник или ответит на любой вопрос; * стильный серый цвет — колонка гармонично впишется в любой интерьер. Без лишних деталей, но с максимум пользы — Яндекс Станция Лайт 2 без часов станет вашим надёжным помощником и источником отличного настроения!
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