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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK

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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 1
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 2
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 3
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 4
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 5
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 6
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 7
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 8
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 9
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 10
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 11
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 12
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 13
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 14
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 15
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 16
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 17
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 18
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
розовый
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 1
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 2
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 3
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 4
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 5
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 6
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 7
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 8
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 9
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 10
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 11
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 12
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 13
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 14
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 15
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 16
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 17
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 18
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678576
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK
5 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
розовый
Особенности
стикеры
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
97x66x97 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х9
Вес, г.
440

Описание товара Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK

Портативная акустика Яндекс — это стильное и компактное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука на ходу. С весом всего 0,3 кг, эта колонка обеспечивает мощность 6 Вт, что позволяет наслаждаться чистым и насыщенным звуком в формате моно. Устройство поддерживает последнюю версию Bluetooth v5.0, обеспечивая стабильное и быстрое подключение к вашему смартфону или другому устройству. Кроме того, наличие Wi-Fi позволяет расширить возможности подключения и управления колонкой. Питание осуществляется от сети, что гарантирует стабильную работу в любых условиях. Корпус колонки выполнен из прочного пластика и представлен в стильном розовом цвете, что делает ее ярким акцентом в любом интерьере. Удобный дисплей позволяет отображать важную информацию и управлять настройками звука. Устройство оборудовано одним динамиком с диаметром 44 мм и поддерживает беспроводную связь через USB, что добавляет удобство в использовании. Портативная колонка Яндекс — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
розовый
Особенности
стикеры
Звук
моно
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
97x66x97 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс — это стильное и компактное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука на ходу. С весом всего 0,3 кг, эта колонка обеспечивает мощность 6 Вт, что позволяет наслаждаться чистым и насыщенным звуком в формате моно. Устройство поддерживает последнюю версию Bluetooth v5.0, обеспечивая стабильное и быстрое подключение к вашему смартфону или другому устройству. Кроме того, наличие Wi-Fi позволяет расширить возможности подключения и управления колонкой. Питание осуществляется от сети, что гарантирует стабильную работу в любых условиях. Корпус колонки выполнен из прочного пластика и представлен в стильном розовом цвете, что делает ее ярким акцентом в любом интерьере. Удобный дисплей позволяет отображать важную информацию и управлять настройками звука. Устройство оборудовано одним динамиком с диаметром 44 мм и поддерживает беспроводную связь через USB, что добавляет удобство в использовании. Портативная колонка Яндекс — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK - данный товар вы можете купить по цене 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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