Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Pink YNDX-00026PNK
Портативная акустика Яндекс — это стильное и компактное устройство, идеально подходящее для любителей качественного звука на ходу. С весом всего 0,3 кг, эта колонка обеспечивает мощность 6 Вт, что позволяет наслаждаться чистым и насыщенным звуком в формате моно. Устройство поддерживает последнюю версию Bluetooth v5.0, обеспечивая стабильное и быстрое подключение к вашему смартфону или другому устройству. Кроме того, наличие Wi-Fi позволяет расширить возможности подключения и управления колонкой. Питание осуществляется от сети, что гарантирует стабильную работу в любых условиях. Корпус колонки выполнен из прочного пластика и представлен в стильном розовом цвете, что делает ее ярким акцентом в любом интерьере. Удобный дисплей позволяет отображать важную информацию и управлять настройками звука. Устройство оборудовано одним динамиком с диаметром 44 мм и поддерживает беспроводную связь через USB, что добавляет удобство в использовании. Портативная колонка Яндекс — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и стиль в одном устройстве.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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