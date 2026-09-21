Top.Mail.Ru
Портативная акустика. JBL Clip 5 синий купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Портативная акустика. JBL Clip 5 синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 1
Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 2
Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 3
Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 4
Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 5
Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 6
Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
  • Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 1
  • Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 2
  • Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 3
  • Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 4
  • Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 5
  • Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 6
  • Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692759
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х6
Вес, г.
410

Описание товара Портативная акустика. JBL Clip 5 синий

Портативная колонка JBL CLIP 5 устойчива к атмосферным осадкам и брызгам воды. Она выполнена во влагозащищенном корпусе из пластика, металла и ткани по стандарту IPX7. Динамик выходной мощностью 7 Вт формирует сбалансированный звук с насыщенными низкими частотами. Портативная колонка JBL CLIP 5 синхронизируется с устройствами по беспроводной технологии Bluetooth. На корпусе расположены кнопки управления воспроизведением и подключением. С помощью карабина колонка удобно фиксируется на сумке, рюкзаке, ремне. Одного заряда аккумулятора хватает для 12 часов прослушивания музыки.

Отзывы о товаре Портативная акустика. JBL Clip 5 синий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка JBL CLIP 5 устойчива к атмосферным осадкам и брызгам воды. Она выполнена во влагозащищенном корпусе из пластика, металла и ткани по стандарту IPX7. Динамик выходной мощностью 7 Вт формирует сбалансированный звук с насыщенными низкими частотами. Портативная колонка JBL CLIP 5 синхронизируется с устройствами по беспроводной технологии Bluetooth. На корпусе расположены кнопки управления воспроизведением и подключением. С помощью карабина колонка удобно фиксируется на сумке, рюкзаке, ремне. Одного заряда аккумулятора хватает для 12 часов прослушивания музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика. JBL Clip 5 синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...