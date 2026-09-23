Top.Mail.Ru
Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 1
Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 2
Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 3
Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 4
Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 5
Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 6
Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 7
Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 8
Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 9
Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 10
Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 11
Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
1.1
Мощность, Вт
40
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 1
  • Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 2
  • Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 3
  • Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 4
  • Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 5
  • Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 6
  • Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 7
  • Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 8
  • Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 9
  • Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 10
  • Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 11
  • Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621769
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
Световая индикация состояния, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
1.1
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
102
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Нет
Габаритные размеры
191x286x191 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, кг.
2.3

Описание товара Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)

Умная колонка SberBoom эффектно выглядит, не занимает много места на узкой полочке или тумбе, но при этом удивляет чистым стереозвуком с мощностью 40 Вт и охватом на 360°. Модули Wi-Fi и Bluetooth позволяют транслировать музыку с любых мобильных устройств, управлять настройками со смартфона и давать голосовые команды помощнику Салют. Приложение Сбер Салют открывает удобный доступ ко всем функциям колонки. SberBoom может работать в стереопаре для создания более громкого и объемного звучания. Колонка оснащена 4 чувствительными микрофонами и детектором шума, яркой LED-индикацией и поддержкой Multiroom для одновременного прослушивания музыки на всех устройствах Sber. Вы можете настраивать родительский контроль и совместную работу с экосистемой умного дома.

Отзывы о товаре Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
Световая индикация состояния, Мультирум, Стереопара, Детектор шума
Звук
1.1
Мощность, Вт
40
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
102
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Нет
Габаритные размеры
191x286x191 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Умная колонка SberBoom эффектно выглядит, не занимает много места на узкой полочке или тумбе, но при этом удивляет чистым стереозвуком с мощностью 40 Вт и охватом на 360°. Модули Wi-Fi и Bluetooth позволяют транслировать музыку с любых мобильных устройств, управлять настройками со смартфона и давать голосовые команды помощнику Салют. Приложение Сбер Салют открывает удобный доступ ко всем функциям колонки. SberBoom может работать в стереопаре для создания более громкого и объемного звучания. Колонка оснащена 4 чувствительными микрофонами и детектором шума, яркой LED-индикацией и поддержкой Multiroom для одновременного прослушивания музыки на всех устройствах Sber. Вы можете настраивать родительский контроль и совместную работу с экосистемой умного дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...