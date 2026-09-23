Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Sber Boom черный (SBDV-00090A)
Умная колонка SberBoom эффектно выглядит, не занимает много места на узкой полочке или тумбе, но при этом удивляет чистым стереозвуком с мощностью 40 Вт и охватом на 360°. Модули Wi-Fi и Bluetooth позволяют транслировать музыку с любых мобильных устройств, управлять настройками со смартфона и давать голосовые команды помощнику Салют. Приложение Сбер Салют открывает удобный доступ ко всем функциям колонки. SberBoom может работать в стереопаре для создания более громкого и объемного звучания. Колонка оснащена 4 чувствительными микрофонами и детектором шума, яркой LED-индикацией и поддержкой Multiroom для одновременного прослушивания музыки на всех устройствах Sber. Вы можете настраивать родительский контроль и совместную работу с экосистемой умного дома.
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