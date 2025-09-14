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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU

21 Отзывы
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Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 1
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 2
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 3
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 4
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 5
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 6
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 7
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 8
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 9
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 10
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 11
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 12
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 13
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 14
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 15
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 16
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 17
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 18
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 19
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 20
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 21
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 22
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 23
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 24
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 25
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 26
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 27
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 28
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 29
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 30
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 31
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 32
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 33
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 34
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 35
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 36
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 37
Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
синий
Мощность, Вт
6
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 1
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 2
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 3
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 4
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 5
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 6
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 7
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 8
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 9
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 10
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 11
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 12
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 13
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 14
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 15
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 16
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 17
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 18
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 19
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 20
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 21
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 22
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 23
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 24
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 25
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 26
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 27
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 28
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 29
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 30
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 31
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 32
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 33
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 34
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 35
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 36
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 37
  • Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678518
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
синий
Особенности
работа в системе Умный Дом
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
45
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
96x110x96 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х9
Вес, г.
320

Описание товара Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU

Портативная акустика Яндекс — это стильное и функциональное устройство, созданное для ценителей качественного звука на ходу. Эта колонка весит всего 0,35 кг, что делает её лёгкой и удобной для переноски. С мощностью в 6 Вт, она обеспечивает чистое и насыщенное звучание, а благодаря современным технологиям беспроводной связи, таким как Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi, вы сможете легко подключаться к своим устройствам. Колонка выполнена в стильном синем цвете и изготовлена из прочного пластика, что гарантирует её надёжность и долговечность. Диаметр ВЧ-динамика составляет 45 мм, обеспечивая качественное воспроизведение высоких частот. Эта портативная акустика оснащена одним динамиком и одной полосой AC, что делает её идеальной для прослушивания музыки как дома, так и на природе. Встроенный дисплей позволяет удобно управлять воспроизведением и контролировать настройки. Колонка питается от сети, что обеспечивает стабильное качество звука. Также имеется разъём USB для ещё более универсального использования. Портативная акустика Яндекс — это надежный спутник для меломанов, который объединяет в себе современный дизайн и передовые технологические решения.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU

Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая, хорошо запакованная, подключилась быстро. Понимает шёпот и запоминает предпочтение владельца.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо. Целостность упаковки не нарушена. Быстро подключили. Нареканий нет ! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
старая колонка сгорела, дети рыдали, будто умер член семьи. купили новую, отличная
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер! Ребенок доволен! Все общаемся - нравится!
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Валерия М.

Достоинства:


Комментарий:
Купила на подарок первоклашке, надеюсь, что понравится
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Марсель М.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь уже долго, все отлично. единственное что...включает музыку по ночам иногда . говорят у всех так
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, еще и подписка на месяцЮ только на коробочке написано станция лайт, без 2, хотя по параметрам как лайт 2
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Лариса З.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравилось,очень полезная вещь , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Богдан У.

Достоинства:


Комментарий:
колонка работает отлично, девушка была довольна, единственное нельзя слушать музыку без подписки
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
симпатичная колонка, несмотря на маленький размер, отличный звук!
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классная, подарила родителям, папа теперь только с ней разговаривает
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, брали на презент, так запечатанную и повезем!
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Детям понравилась. Звук достаточный, может поддержать детский разговор ни о чём.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Элина С.

Достоинства:


Комментарий:
Иногда не отвечает, хотя слушает вопрос. Бывает сама по себе включает музыку. Но это скорее баги ПО
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Алена

Достоинства:


Комментарий:
Все подключила,но..бывает реагирует с 5 раза,пару раз уже было и громкость сама по себе то ниже,то выше,было 2 раза,посморим, как дальше будет.А так все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла очень хорошо упакована, настроил, всё замечательно!!!
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано отлично,колонка ,,умница,красавица,, мы с ней познакомились,называем друг друга по именам,она моя подружка,рекомендую ВСЕМ и малым и старым,не скучно с ней...
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Разиля М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! Нареканий нет. Ребенку и родителям нравится Звук нормальный
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Много полезных функций, приятный дизайн. Для подарка самое то
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, работает. Единственный глюк - при звонке с Алисы на Алису изредка уходит в перезагрузку.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное пополнение в нашем умном доме! Покупала дочке в подарок на день рождения. Счастья нет предела))



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
синий
Особенности
работа в системе Умный Дом
Мощность, Вт
6
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
45
Количество полос AC
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
да
Габаритные размеры
96x110x96 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс — это стильное и функциональное устройство, созданное для ценителей качественного звука на ходу. Эта колонка весит всего 0,35 кг, что делает её лёгкой и удобной для переноски. С мощностью в 6 Вт, она обеспечивает чистое и насыщенное звучание, а благодаря современным технологиям беспроводной связи, таким как Bluetooth версии 5.0 и Wi-Fi, вы сможете легко подключаться к своим устройствам. Колонка выполнена в стильном синем цвете и изготовлена из прочного пластика, что гарантирует её надёжность и долговечность. Диаметр ВЧ-динамика составляет 45 мм, обеспечивая качественное воспроизведение высоких частот. Эта портативная акустика оснащена одним динамиком и одной полосой AC, что делает её идеальной для прослушивания музыки как дома, так и на природе. Встроенный дисплей позволяет удобно управлять воспроизведением и контролировать настройки. Колонка питается от сети, что обеспечивает стабильное качество звука. Также имеется разъём USB для ещё более универсального использования. Портативная акустика Яндекс — это надежный спутник для меломанов, который объединяет в себе современный дизайн и передовые технологические решения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла целая, хорошо запакованная, подключилась быстро. Понимает шёпот и запоминает предпочтение владельца.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо. Целостность упаковки не нарушена. Быстро подключили. Нареканий нет ! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Юлия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
старая колонка сгорела, дети рыдали, будто умер член семьи. купили новую, отличная
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Ольга Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер! Ребенок доволен! Все общаемся - нравится!
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Валерия М.

Достоинства:


Комментарий:
Купила на подарок первоклашке, надеюсь, что понравится
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Марсель М.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь уже долго, все отлично. единственное что...включает музыку по ночам иногда . говорят у всех так
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, еще и подписка на месяцЮ только на коробочке написано станция лайт, без 2, хотя по параметрам как лайт 2
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Лариса З.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравилось,очень полезная вещь , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Богдан У.

Достоинства:


Комментарий:
колонка работает отлично, девушка была довольна, единственное нельзя слушать музыку без подписки
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Ольга Д.

Достоинства:


Комментарий:
симпатичная колонка, несмотря на маленький размер, отличный звук!
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классная, подарила родителям, папа теперь только с ней разговаривает
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, брали на презент, так запечатанную и повезем!
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Детям понравилась. Звук достаточный, может поддержать детский разговор ни о чём.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Элина С.

Достоинства:


Комментарий:
Иногда не отвечает, хотя слушает вопрос. Бывает сама по себе включает музыку. Но это скорее баги ПО
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Алена

Достоинства:


Комментарий:
Все подключила,но..бывает реагирует с 5 раза,пару раз уже было и громкость сама по себе то ниже,то выше,было 2 раза,посморим, как дальше будет.А так все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла очень хорошо упакована, настроил, всё замечательно!!!
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано отлично,колонка ,,умница,красавица,, мы с ней познакомились,называем друг друга по именам,она моя подружка,рекомендую ВСЕМ и малым и старым,не скучно с ней...
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Разиля М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! Нареканий нет. Ребенку и родителям нравится Звук нормальный
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Много полезных функций, приятный дизайн. Для подарка самое то
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, работает. Единственный глюк - при звонке с Алисы на Алису изредка уходит в перезагрузку.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное пополнение в нашем умном доме! Покупала дочке в подарок на день рождения. Счастья нет предела))


Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 2 Blue YNDX-00026BLU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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