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Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской купить с доставкой в Москве
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Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской

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Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 1
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 2
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 3
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 4
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 5
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 6
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 7
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 8
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 9
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 10
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 11
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 12
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 13
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 14
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 15
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 16
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 17
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 18
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 19
Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 1
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 2
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 3
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 4
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 5
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 6
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 7
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 8
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 9
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 10
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 11
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 12
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 13
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 14
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 15
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 16
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 17
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 18
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 19
  • Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735567
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской
5 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sber
Цвет
синий
Особенности
Световая индикация состояния на кнопке виртуального ассистента и на LED экране
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Количество динамиков
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
92x92x67мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
310

Описание товара Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской

Умные колонки Sber стали интеллектуальными благодаря мощному обновлению искусственного интеллекта GigaChat 2.0. Теперь ваше общение с ассистентом на колонке стало максимально естественным, почти «как с человеком». Вам понравится звучание SberBoom Home – чистое и насыщенное. В этой модели появились LED-дисплей и модуль Zigbee, который позволяет колонке выполнять роль хаба при управлении умным домом. Как и все колонки Sber, SberBoom Home поддерживает голосовое управление. Гигаумный ассистент. Универсальный, интеллектуальный, всегда рядом. Поставит будильник или объяснит базовые принципы инвестирования; найдёт увлекательный научно-популярный подкаст или придумает занятия для детей. Ассистент с GigaChat 2.0 запоминает ваши реплики и удерживает контекст разговора, добавляя ему лёгкости и непринуждённости. Он отвечает на вопросы любого уровня и способен адаптировать информацию, объясняя сложнейшие научные темы простыми словами. Вы можете давать колонке несколько команд в одном запросе – она поддерживает многозадачность. И наконец, вы можете настраивать ассистента под себя: выбирать мужской или женский голос, обращение на «ты» или на «вы» и стиль общения. LED-дисплей. Теперь SberBoom не только говорит, но и показывает: время, информацию о погоде и дорожном трафике. А если вы скажете ассистенту что-то хорошее, например, похвалите за нестандартную идею, колонка может подмигнуть вам в ответ. Zigbee. SberBoom Home с поддержкой Zigbee способна объединять устройства в умный дом и управлять ими. Раньше это было невозможно без умного хаба. С появлением Zigbee становятся доступны Zigbee-сценарии без интернета: если начнутся перебои с Wi-Fi, все девайсы умного дома продолжат работать, а сценарии – выполняться. Magnetic Sound. Уникальный комплекс аппаратных и программных решений: мощный неодимовый магнит, ПО и специальные алгоритмы обработки звука. Новая технология позволяет добиться чистого и насыщенного саунда с глубокими басами даже в самом миниатюрном девайсе. Режим совместной работы с ТВ. В колонках SberBoom Home реализован режим совместной работы с телевизорами Sber и ТВ-приставками SberBox. Благодаря этому режиму голосовое управление выходит на новый уровень. Отдавайте голосовые команды колонке и взаимодействуйте с любыми элементами интерфейса любого приложения и онлайн-кинотеатра: ищите фильмы, переключайте каналы, управляйте видео. Более того, можно выводить звук с телевизоров на колонки, одновременно сохраняя возможность голосового управления. Одна колонка позволит усилить звучание, а две – устроить просмотр со стереозвуком.

Отзывы о товаре Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sber
Цвет
синий
Особенности
Световая индикация состояния на кнопке виртуального ассистента и на LED экране
Звук
моно
Мощность, Вт
8
Количество динамиков
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Развернуть
Габаритные размеры
92x92x67мм
Страна производитель
Китай
Описание
Умные колонки Sber стали интеллектуальными благодаря мощному обновлению искусственного интеллекта GigaChat 2.0. Теперь ваше общение с ассистентом на колонке стало максимально естественным, почти «как с человеком». Вам понравится звучание SberBoom Home – чистое и насыщенное. В этой модели появились LED-дисплей и модуль Zigbee, который позволяет колонке выполнять роль хаба при управлении умным домом. Как и все колонки Sber, SberBoom Home поддерживает голосовое управление. Гигаумный ассистент. Универсальный, интеллектуальный, всегда рядом. Поставит будильник или объяснит базовые принципы инвестирования; найдёт увлекательный научно-популярный подкаст или придумает занятия для детей. Ассистент с GigaChat 2.0 запоминает ваши реплики и удерживает контекст разговора, добавляя ему лёгкости и непринуждённости. Он отвечает на вопросы любого уровня и способен адаптировать информацию, объясняя сложнейшие научные темы простыми словами. Вы можете давать колонке несколько команд в одном запросе – она поддерживает многозадачность. И наконец, вы можете настраивать ассистента под себя: выбирать мужской или женский голос, обращение на «ты» или на «вы» и стиль общения. LED-дисплей. Теперь SberBoom не только говорит, но и показывает: время, информацию о погоде и дорожном трафике. А если вы скажете ассистенту что-то хорошее, например, похвалите за нестандартную идею, колонка может подмигнуть вам в ответ. Zigbee. SberBoom Home с поддержкой Zigbee способна объединять устройства в умный дом и управлять ими. Раньше это было невозможно без умного хаба. С появлением Zigbee становятся доступны Zigbee-сценарии без интернета: если начнутся перебои с Wi-Fi, все девайсы умного дома продолжат работать, а сценарии – выполняться. Magnetic Sound. Уникальный комплекс аппаратных и программных решений: мощный неодимовый магнит, ПО и специальные алгоритмы обработки звука. Новая технология позволяет добиться чистого и насыщенного саунда с глубокими басами даже в самом миниатюрном девайсе. Режим совместной работы с ТВ. В колонках SberBoom Home реализован режим совместной работы с телевизорами Sber и ТВ-приставками SberBox. Благодаря этому режиму голосовое управление выходит на новый уровень. Отдавайте голосовые команды колонке и взаимодействуйте с любыми элементами интерфейса любого приложения и онлайн-кинотеатра: ищите фильмы, переключайте каналы, управляйте видео. Более того, можно выводить звук с телевизоров на колонки, одновременно сохраняя возможность голосового управления. Одна колонка позволит усилить звучание, а две – устроить просмотр со стереозвуком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная колонка SberBoom Home SBDV-00171D Морской - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5610 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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