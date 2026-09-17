Портативная акустика Sven SPS-702 Walnut SV-0120702WN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
стерео
Мощность, Вт
40
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 127814
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Дополнительная информация
Магнитное экранирование
Широкополосный динамик
100 мм
Особенности
Регулировка тембра
Звук
стерео
Мощность, Вт
40
Количество полос AC
2
Питание
от сети
Габаритные размеры, мм
143x265x150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х31х19
Вес, кг.
4.65
Описание товара Портативная акустика Sven SPS-702 Walnut SV-0120702WN
Классическая внешность. Регуляторы уровня громкости и тембра НЧ/ВЧ расположены на передней панели корпуса. Выход на наушники. Возможность подключения к различным источникам звука.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Дополнительная информация
Магнитное экранирование
Широкополосный динамик
100 мм
Особенности
Регулировка тембра
Звук
стерео
Мощность, Вт
40
Количество полос AC
2
Питание
от сети
Габаритные размеры, мм
143x265x150
Страна производитель
Китай
Классическая внешность. Регуляторы уровня громкости и тембра НЧ/ВЧ расположены на передней панели корпуса. Выход на наушники. Возможность подключения к различным источникам звука.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика Sven SPS-702 Walnut SV-0120702WN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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