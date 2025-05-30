Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (изумрудный)
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (изумрудный)
Портативная акустика Яндекс представляет собой сочетание современной технологии и стильного дизайна, обеспечивая качественное звучание и удобство использования. С весом всего 0,9 кг и мощностью в 24 Вт, эта колонка отлично подходит для использования как дома, так и на улице. Портативная колонка поддерживает Bluetooth v5.0 и Wi-Fi, что позволяет легко подключаться к различным устройствам и стриминговым сервисам. Стильный зеленый корпус выполнен из прочного пластика, что обеспечивает не только современный внешний вид, но и долговечность в использовании. Наличие дисплея помогает легко управлять настройками и учитывать текущий режим работы. Потрясающий звук формата 2.1 достигается благодаря трем встроенным динамикам: высокочастотный динамик диаметром 20 мм и низкочастотный динамик диаметром 63 мм. Двухполосная акустическая система гарантирует отличное качество звука на всех уровнях громкости. Питание от сети позволяет использовать колонку в продолжительном режиме без необходимости регулярной замены батареек. Бренд Яндекс зарекомендовал себя как производитель качественной и надежной техники, обеспечивая уверенность в долгосрочной эксплуатации устройства.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо как всегда, купили полочку на стену, вообще классно
Достоинства:
Комментарий:
Звук динамика на высоте!Отличное качество звука. Купили ее взамен маленькой старой колонке. Взяли из за звука и циферблата времени для ребёнка.
Достоинства:
Комментарий:
агрегат супер, не переживайте брать если собрались, очень много функций. я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, настраивать легко. Падала несколько раз, пока живая(;
Достоинства:
Комментарий:
Была приобретена в подарок, имениннице все понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно, особенно как хаб для умного дома. Последнее время сама может включать и отключать радио, ей кажется как будто ее звали, но может с обновлениями исправят, громкая, звук приятный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка! Покупал в подарок на Новый год. Цена была приемлемая, со скидкой по акции. Вообщем радует нашу семью уже не один месяц, а если быть точным, то пол года практически. Своих денег стоит однозначно. Не пожалел, что приобрёл её. Звук громкий, чёткий, вполне хватает для всей квартиры (3 комнаты). Хотя дома стоит JBL Partybox, если хочется погромче. Кстати, с ней эта колонка никаким образом не коннектится. У неё увы, нет выхода AUX. Если бы был, то цены ей небыло бы. По Bluetooth не совместимы они. Так что имейте ввиду. Чтобы подключить JBL, нужна другая колонка.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто супер Покупал жене подарок, она безъума
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, только баса в музыке не хватает. За такую цену блютуз колонки лучше звучат.
Достоинства:
Комментарий:
Умная колонка оправдала все ожидания. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар интересный и функциональный. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Звучание на 5 с плюсом.
Достоинства:
Комментарий:
Все огонь, работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Очень оказывается нужная вещь, как мы жили без нее не знаю. Отличная помощница и в праздник, и в будни
Достоинства:
Комментарий:
Круто, работает с умными приборами и звучит хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, характеристики соответствуют.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная колонка! Сначала купили себе, потом я подарила такую же своей сестре, она в восторге. Звук превосходный, сама Алиса как всегда, выше всяких похвал. Очень нравится, что при обращении к Алисе видно, что она слушает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка. Звук, на удивление, очень даже хорош, приятно слушать. Умные функции тоже хороши.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная Алиса, переживала чтобы пришла рабочая, так как я из лнр, и товар от посредников приходится ждать дольше, нежели в , подключилась, вопросов нет, правда хотела серую, но сын выбрал зелёную. Плюсы: миниатюрная, устойчивая. Минусы: она крутая, из-за этого сын отжал её у меня
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась всем без исключений кто с ней общался)
Достоинства:
Комментарий:
домашнее доводьны,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка,нам очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
Колонка супер! Не знаю как жила без нее! Хорошая помощница, и музыку включит, новости прочитает, телефон найдет, я очень рада этому подарку.
Достоинства:
Комментарий:
Внучечка в восторге!!!Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок. товар не подкачал
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок, поэтому задержался с отзывом. Подключил легко . Звук отличный, мне нравиться. А это при том что ещё не пользовался . эквалайзером . Первое впечатление хорошее.
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (изумрудный)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо как всегда, купили полочку на стену, вообще классно
Достоинства:
Комментарий:
Звук динамика на высоте!Отличное качество звука. Купили ее взамен маленькой старой колонке. Взяли из за звука и циферблата времени для ребёнка.
Достоинства:
Комментарий:
агрегат супер, не переживайте брать если собрались, очень много функций. я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, настраивать легко. Падала несколько раз, пока живая(;
Достоинства:
Комментарий:
Была приобретена в подарок, имениннице все понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно, особенно как хаб для умного дома. Последнее время сама может включать и отключать радио, ей кажется как будто ее звали, но может с обновлениями исправят, громкая, звук приятный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка! Покупал в подарок на Новый год. Цена была приемлемая, со скидкой по акции. Вообщем радует нашу семью уже не один месяц, а если быть точным, то пол года практически. Своих денег стоит однозначно. Не пожалел, что приобрёл её. Звук громкий, чёткий, вполне хватает для всей квартиры (3 комнаты). Хотя дома стоит JBL Partybox, если хочется погромче. Кстати, с ней эта колонка никаким образом не коннектится. У неё увы, нет выхода AUX. Если бы был, то цены ей небыло бы. По Bluetooth не совместимы они. Так что имейте ввиду. Чтобы подключить JBL, нужна другая колонка.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка просто супер Покупал жене подарок, она безъума
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, только баса в музыке не хватает. За такую цену блютуз колонки лучше звучат.
Достоинства:
Комментарий:
Умная колонка оправдала все ожидания. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар интересный и функциональный. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Звучание на 5 с плюсом.
Достоинства:
Комментарий:
Все огонь, работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Очень оказывается нужная вещь, как мы жили без нее не знаю. Отличная помощница и в праздник, и в будни
Достоинства:
Комментарий:
Круто, работает с умными приборами и звучит хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, характеристики соответствуют.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная колонка! Сначала купили себе, потом я подарила такую же своей сестре, она в восторге. Звук превосходный, сама Алиса как всегда, выше всяких похвал. Очень нравится, что при обращении к Алисе видно, что она слушает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка. Звук, на удивление, очень даже хорош, приятно слушать. Умные функции тоже хороши.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная Алиса, переживала чтобы пришла рабочая, так как я из лнр, и товар от посредников приходится ждать дольше, нежели в , подключилась, вопросов нет, правда хотела серую, но сын выбрал зелёную. Плюсы: миниатюрная, устойчивая. Минусы: она крутая, из-за этого сын отжал её у меня
Достоинства:
Комментарий:
Понравилась всем без исключений кто с ней общался)
Достоинства:
Комментарий:
домашнее доводьны,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка,нам очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
Колонка супер! Не знаю как жила без нее! Хорошая помощница, и музыку включит, новости прочитает, телефон найдет, я очень рада этому подарку.
Достоинства:
Комментарий:
Внучечка в восторге!!!Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок. товар не подкачал
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок, поэтому задержался с отзывом. Подключил легко . Звук отличный, мне нравиться. А это при том что ещё не пользовался . эквалайзером . Первое впечатление хорошее.