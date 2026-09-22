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Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый

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Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 17
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 18
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 19
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 20
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 21
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
серый
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 17
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 18
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 19
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 20
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 21
  • Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 180 руб. 
Начислим 355 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718460
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый
22 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Цвет
серый
Особенности
поддержка Wi-Fi, подсветка
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Количество динамиков
5
Диаметр НЧ-динамика, мм
46
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
132x201x132 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х17
Вес, кг.
2.63

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый

Умная колонка Яндекс Станция 3 представлена в корпусе серого цвета. Подсветка в боковой панели создает на стене помещения разноцветные световые проекции. LED-подсветка на верхней части корпуса сопровождает взаимодействие с Алисой анимированными реакциями. В переднюю панель встроен дисплей с функцией часов. Акустическая система мощностью 50 Вт с тремя разнонаправленными широкополосными динамиками, двумя НЧ-динамиками, двумя пассивными излучателями и тремя усилителями обеспечивает насыщенный чистый звук. Технология Room Correction 2.0 адаптирует звук под размеры и форму помещения. Голосовой ассистент Алиса с нейросетью YandexGPT запоминает голоса всех пользователей и их музыкальные предпочтения, общается как интересный собеседник, рассказывает сказки и стихи, включает развлекательные и обучающие игры, ставит таймер и будильник. Функция «Быстрые команды» предусматривает управление колонкой Яндекс Станция 3 без обращения к Алисе по имени произношением фраз «Дальше», «Громче», «Тише», «Пауза». Встроенный хаб управления Zigbee обеспечивает совместную работу с датчиками, приборами освещения и устройствами умного дома.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Яндекс
Цвет
серый
Особенности
поддержка Wi-Fi, подсветка
Звук
2.1
Мощность, Вт
50
Количество динамиков
5
Диаметр НЧ-динамика, мм
46
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
Габаритные размеры
132x201x132 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Умная колонка Яндекс Станция 3 представлена в корпусе серого цвета. Подсветка в боковой панели создает на стене помещения разноцветные световые проекции. LED-подсветка на верхней части корпуса сопровождает взаимодействие с Алисой анимированными реакциями. В переднюю панель встроен дисплей с функцией часов. Акустическая система мощностью 50 Вт с тремя разнонаправленными широкополосными динамиками, двумя НЧ-динамиками, двумя пассивными излучателями и тремя усилителями обеспечивает насыщенный чистый звук. Технология Room Correction 2.0 адаптирует звук под размеры и форму помещения. Голосовой ассистент Алиса с нейросетью YandexGPT запоминает голоса всех пользователей и их музыкальные предпочтения, общается как интересный собеседник, рассказывает сказки и стихи, включает развлекательные и обучающие игры, ставит таймер и будильник. Функция «Быстрые команды» предусматривает управление колонкой Яндекс Станция 3 без обращения к Алисе по имени произношением фраз «Дальше», «Громче», «Тише», «Пауза». Встроенный хаб управления Zigbee обеспечивает совместную работу с датчиками, приборами освещения и устройствами умного дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый - по цене 22180 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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