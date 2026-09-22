Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060GRY серый
Умная колонка Яндекс Станция 3 представлена в корпусе серого цвета. Подсветка в боковой панели создает на стене помещения разноцветные световые проекции. LED-подсветка на верхней части корпуса сопровождает взаимодействие с Алисой анимированными реакциями. В переднюю панель встроен дисплей с функцией часов. Акустическая система мощностью 50 Вт с тремя разнонаправленными широкополосными динамиками, двумя НЧ-динамиками, двумя пассивными излучателями и тремя усилителями обеспечивает насыщенный чистый звук. Технология Room Correction 2.0 адаптирует звук под размеры и форму помещения. Голосовой ассистент Алиса с нейросетью YandexGPT запоминает голоса всех пользователей и их музыкальные предпочтения, общается как интересный собеседник, рассказывает сказки и стихи, включает развлекательные и обучающие игры, ставит таймер и будильник. Функция «Быстрые команды» предусматривает управление колонкой Яндекс Станция 3 без обращения к Алисе по имени произношением фраз «Дальше», «Громче», «Тише», «Пауза». Встроенный хаб управления Zigbee обеспечивает совместную работу с датчиками, приборами освещения и устройствами умного дома.
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