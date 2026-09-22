Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060PPL фиолетовый
Умная колонка Яндекс Станция 3 выполнена в корпусе фиолетового цвета. В верхнюю часть интегрирована LED-подсветка с анимированными реакциями при взаимодействии с Алисой. Атмосферная подсветка в боковой панели с 12 светодиодами и линзами создает эффектные градиенты и разные световые проекции на стене помещения. В приложении Дом с Алисой можно настраивать палитру и режимы освещения. Акустическая система мощностью 50 Вт обеспечивает чистый звук с пространственным эффектом. Благодаря технологии Room Correction 2.0 звучание адаптируется под размеры и форму помещения. Чувствительные микрофоны точно распознают голосовые команды. Виртуальный ассистент Алиса с нейросетью YandexGPT общается как интересный собеседник, запоминает голоса и музыкальные предпочтения пользователей. С помощником можно разговаривать шепотом. Умная колонка Яндекс Станция 3 включает музыку, рассказывает сказки и стихи, запускает развлекательные и обучающие игры, ставит таймер и будильник. Хаб управления Zigbee обеспечивает совместимость с датчиками и устройствами умного дома.
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