Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый)
Портативная акустическая система от Яндекс сочетает в себе стильный дизайн и современные технологии, предлагая пользователю мощный и качественный звук. С весом всего 0,9 кг, эта колонка идеально подходит для использования как дома, так и на выезде. Оранжевый цвет подчеркивает её уникальность и добавляет яркости в любой интерьер. Акустическая система оснащена тремя динамиками и поддерживает качественное звучание в формате 2.1. В ее конструкции использованы высокочастотный динамик диаметром 20 мм и низкочастотный динамик диаметром 63 мм, что обеспечивает насыщенное звучание с чёткими высокими и мощными низкими частотами. С мощностью в 24 Вт колонка способна наполнить звуком даже просторные помещения. Благодаря усовершенствованной версии Bluetooth v5.0 и поддержке Wi-Fi, подключение к различным устройствам становится быстрым и стабильным. Корпус из пластика гарантирует лёгкость конструкции без ущерба для прочности и долговечности устройства. Для удобства управления предусмотрен встроенный дисплей, упрощающий навигацию по настройкам и работе с устройством. Эта портативная акустика от Яндекс не только функциональна, но и эстетически привлекательна, что делает её идеальным выбором для любителей качественного звука и современного дизайна.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
До сих пор не нарадуемся!!!! Вещь!!! Ваще!!!! Всё отлично!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант, новый член семьи
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный. Алиса радует. Звук хороший, есть эквалайзер. Заказ прише очень быстро.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично нет вопросов к товару и продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
купил в подарок, 2 мая дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, работает исправно, всём довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Создал стереопару, в итоге очень качественное звучание
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в заводской упаковке с пломбой. Шнур зарядки длинный. Подписки подключены на 60 дней. Настроил быстро. Покупал в подарок, все довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Калонка супер, сам внешний вид упаковки говорит обо всём, супер! Качество звука на высоте, спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка, погромче чем версии дешевле
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая калонка! Всем советую, не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Третья Яндекс станция у меня, брал на кухню, колонка понравилось, минус конечно, что Яндекс перестал дарить подарки нормальные, мне за покупку вообще бесполезные мили предложили.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла хорошо упакована на первый взгляд все ок , дополню отзыв как подключи . Первое впечатление отлично
Достоинства:
Комментарий:
все приехало целое колонка рабочая и меня все устраивает!
Достоинства:
Комментарий:
Кайф :) 24 вт самое то для музыки Подсветка тоже очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
колонка оригинальная,пришла хорошо запакованная,с пломбами.Хороший звук, лучше чем в Яндекс Станция,подключили легко
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука. И звук, в целом, хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Обалденная вещь. Очень и очень нравится. Рада, что купила.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Проблем нет. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Огонь. Звук устраивает, для комнаты 20м больше 80% громкости ни разу не включал. Басов хватает. Работает шустро. Управляю пылесосом с помощью Алисы))
Достоинства:
Комментарий:
удобная, понятная, создаёт атмосферу. говорит, что камеры в этой модели нет))
Достоинства:
Комментарий:
Доставили вовремя, все работает, пока что.
Достоинства:
Комментарий:
Для моих целей Миди - это самая оптимальная колонка. Звук нормальный, цвета приятные. Единственное не нравится что подсветка в режиме музыки и подсветка в других режимах (свеча, ночник и лава-лампа) не переключаются между друг другом автоматически. То есть чтобы включилась визуализация музыки во время прослушивания, нужно попросить колонку выключить подсветку. Ну и цена немного кусается. Стоила бы 10-12 - была бы идеальной колонкой в линейке Станций.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! И звук и реакция и впечатление!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, спасибо, на команды реагирует быстро, звук качественный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Самый сбалансированный продукт Яндекса в разрезе цена/качество/функциональность
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Красивая. Купила и маме и дочери
Достоинства:
Комментарий:
Колонка выручалка. Открытие года. Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
спасибо большое всё вовремя упаковка хорошая на новый год надеюсь ребёнку понравится и ещё не пользовался
Достоинства:
Комментарий:
Классная колонка, Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, ещё бы подешевле была...
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая малышка, по сравнению с первой разница очень заметна
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, работает прекрасно, слушается
Достоинства:
Комментарий:
звук шикарный,колонка супер
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! Подключилась, настроилась, рассказывает и поет теперь. Рекомендую.
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (оранжевый)
Достоинства:
Комментарий:
До сих пор не нарадуемся!!!! Вещь!!! Ваще!!!! Всё отлично!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
отличный вариант, новый член семьи
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный. Алиса радует. Звук хороший, есть эквалайзер. Заказ прише очень быстро.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично нет вопросов к товару и продавцу спасибо
Достоинства:
Комментарий:
купил в подарок, 2 мая дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, работает исправно, всём довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Создал стереопару, в итоге очень качественное звучание
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в заводской упаковке с пломбой. Шнур зарядки длинный. Подписки подключены на 60 дней. Настроил быстро. Покупал в подарок, все довольны!
Достоинства:
Комментарий:
Калонка супер, сам внешний вид упаковки говорит обо всём, супер! Качество звука на высоте, спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка, погромче чем версии дешевле
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая калонка! Всем советую, не пожалеете!
Достоинства:
Комментарий:
Третья Яндекс станция у меня, брал на кухню, колонка понравилось, минус конечно, что Яндекс перестал дарить подарки нормальные, мне за покупку вообще бесполезные мили предложили.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла хорошо упакована на первый взгляд все ок , дополню отзыв как подключи . Первое впечатление отлично
Достоинства:
Комментарий:
все приехало целое колонка рабочая и меня все устраивает!
Достоинства:
Комментарий:
Кайф :) 24 вт самое то для музыки Подсветка тоже очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
колонка оригинальная,пришла хорошо запакованная,с пломбами.Хороший звук, лучше чем в Яндекс Станция,подключили легко
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штука. И звук, в целом, хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Обалденная вещь. Очень и очень нравится. Рада, что купила.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Проблем нет. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Огонь. Звук устраивает, для комнаты 20м больше 80% громкости ни разу не включал. Басов хватает. Работает шустро. Управляю пылесосом с помощью Алисы))
Достоинства:
Комментарий:
удобная, понятная, создаёт атмосферу. говорит, что камеры в этой модели нет))
Достоинства:
Комментарий:
Доставили вовремя, все работает, пока что.
Достоинства:
Комментарий:
Для моих целей Миди - это самая оптимальная колонка. Звук нормальный, цвета приятные. Единственное не нравится что подсветка в режиме музыки и подсветка в других режимах (свеча, ночник и лава-лампа) не переключаются между друг другом автоматически. То есть чтобы включилась визуализация музыки во время прослушивания, нужно попросить колонку выключить подсветку. Ну и цена немного кусается. Стоила бы 10-12 - была бы идеальной колонкой в линейке Станций.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! И звук и реакция и впечатление!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, спасибо, на команды реагирует быстро, звук качественный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная колонка. Самый сбалансированный продукт Яндекса в разрезе цена/качество/функциональность
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Красивая. Купила и маме и дочери
Достоинства:
Комментарий:
Колонка выручалка. Открытие года. Спасибо большое!
Достоинства:
Комментарий:
спасибо большое всё вовремя упаковка хорошая на новый год надеюсь ребёнку понравится и ещё не пользовался
Достоинства:
Комментарий:
Классная колонка, Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, ещё бы подешевле была...
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая малышка, по сравнению с первой разница очень заметна
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка, работает прекрасно, слушается
Достоинства:
Комментарий:
звук шикарный,колонка супер
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! Подключилась, настроилась, рассказывает и поет теперь. Рекомендую.