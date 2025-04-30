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Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C)

2 Отзывы
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Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 1
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 2
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 3
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 4
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 5
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 6
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 7
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 8
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 9
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 10
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 11
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 12
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 13
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 14
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 15
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 16
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 17
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 18
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 19
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 20
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 21
Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый, белый, черный
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от сети, от аккумулятора
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 1
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 2
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 3
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 4
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 5
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 6
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 7
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 8
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 9
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 10
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 11
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 12
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 13
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 14
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 15
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 16
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 17
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 18
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 19
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 20
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 21
  • Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582188
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый, белый, черный
Особенности
FM-радио
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
65
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от сети, от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
170x250x230 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х5
Вес, кг.
1.23

Описание товара Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C)

Портативная акустика Digma — это стильное и функциональное устройство, созданное для ценителей качественного звука, которые всегда в движении. Благодаря легкому весу в 1,5 кг, ее легко брать с собой в поездки или на прогулку. Аккуратный и современный дизайн, доступный в классических цветах — бежевом, белом и черном, делает эту колонку идеальным дополнением к вашему личному стилю. С мощностью в 16 Вт и монофоническим звуком, колонка обеспечит чистое и громкое звучание всех ваших любимых треков. Использование Li-Ion батареи емкостью 1500 мА·ч гарантирует до 7 часов непрерывной работы, чтобы ваша музыка не останавливалась даже в самых длительных путешествиях. Поддержка версии Bluetooth v5.0 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с вашими устройствами на расстоянии, обеспечивая свободу от проводов и легкость управления. Показатель отношения сигнал/шум в 65 дБ свидетельствует о приемлемом уровне качества звука, подходящем для повседневного пользования. Эта компактная колонка оснащена одним динамиком и одной полосой электрической цепи, обеспечивая простоту и надежность работы. Корпус изготовлен из прочного пластика, что делает устройство легким и устойчивым к повреждениям, хоть и без дисплея. Портативная акустика Digma — отличный выбор для тех, кто ищет надежность и качество за доступную цену, наслаждаясь любимой музыкой в любом месте и в любое время.

Отзывы о товаре Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C)

Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Оличная колонка, играет для свой цены и размеры достойно, на улице громкости хватает! Радио ловит хорошо, есть помехи но вполне достаточно! флэшка смартфон все работает!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
За эти деньги нормально выглядит и хорошо ловит радио. Из минусов динамик слабенький, бассов вообще нет, аккумулятор можно было и побольше поставить. Блютуз работает отлично.



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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бежевый, белый, черный
Особенности
FM-радио
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
65
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от сети, от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1500
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
170x250x230 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Digma — это стильное и функциональное устройство, созданное для ценителей качественного звука, которые всегда в движении. Благодаря легкому весу в 1,5 кг, ее легко брать с собой в поездки или на прогулку. Аккуратный и современный дизайн, доступный в классических цветах — бежевом, белом и черном, делает эту колонку идеальным дополнением к вашему личному стилю. С мощностью в 16 Вт и монофоническим звуком, колонка обеспечит чистое и громкое звучание всех ваших любимых треков. Использование Li-Ion батареи емкостью 1500 мА·ч гарантирует до 7 часов непрерывной работы, чтобы ваша музыка не останавливалась даже в самых длительных путешествиях. Поддержка версии Bluetooth v5.0 обеспечивает стабильное и быстрое соединение с вашими устройствами на расстоянии, обеспечивая свободу от проводов и легкость управления. Показатель отношения сигнал/шум в 65 дБ свидетельствует о приемлемом уровне качества звука, подходящем для повседневного пользования. Эта компактная колонка оснащена одним динамиком и одной полосой электрической цепи, обеспечивая простоту и надежность работы. Корпус изготовлен из прочного пластика, что делает устройство легким и устойчивым к повреждениям, хоть и без дисплея. Портативная акустика Digma — отличный выбор для тех, кто ищет надежность и качество за доступную цену, наслаждаясь любимой музыкой в любом месте и в любое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Оличная колонка, играет для свой цены и размеры достойно, на улице громкости хватает! Радио ловит хорошо, есть помехи но вполне достаточно! флэшка смартфон все работает!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
За эти деньги нормально выглядит и хорошо ловит радио. Из минусов динамик слабенький, бассов вообще нет, аккумулятор можно было и побольше поставить. Блютуз работает отлично.


Портативная акустика Digma D-PS1520 камуфляж/камуфляж (SP1520C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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