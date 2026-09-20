Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black
Портативная акустика JBL – это мощное аудиоустройство, которое идеально подойдет для любителей качественного звука и мобильности. С общей мощностью в 100 Вт и конфигурацией звука 2.1, эта колонка обеспечит насыщенное и чистое звучание, способное заполнить любую комнату или открытое пространство. Оснащенная четырьмя динамиками, она гарантирует превосходное распределение звука. Колонка поддерживает Bluetooth-версию 5.3, что гарантирует стабильное соединение с устройствами и быстрое сопряжение. Благодаря емкому аккумулятору на 9444 мА·ч, вы сможете наслаждаться музыкой до 24 часов без подзарядки, что делает ее идеальным решением для вечеринок на свежем воздухе и долгих поездок. JBL позаботились и о внешнем виде устройства: корпус выполнен из прочного металла и пластика, придающего колонке стильный и современный черный цвет. Несмотря на свои внушительные характеристики, вес устройства составляет всего 2,1 кг, что обеспечивает легкость его транспортировки. Шумоподавление и высокий уровень отношения сигнал/шум в 80 дБ гарантируют, что вы будете слышать музыку в чистом и насыщенном виде. Удобство подключения через USB позволяет заряжать устройства или играть музыку с флешек, что добавляет универсальности в использование. Портативная колонка JBL – это сочетание мощности, качества и стиля, которое удовлетворит как меломанов, так и людей, ведущих активный образ жизни.
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