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Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black

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Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 2
Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 3
Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 4
Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 5
Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 6
Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 7
Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 1
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 2
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 3
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 4
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 5
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 6
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 7
  • Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666545
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
карабин, режим Power Bank, ремешок
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
70
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
9444
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
297x149x141 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х18
Вес, кг.
2.3

Описание товара Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black

Портативная акустика JBL – это мощное аудиоустройство, которое идеально подойдет для любителей качественного звука и мобильности. С общей мощностью в 100 Вт и конфигурацией звука 2.1, эта колонка обеспечит насыщенное и чистое звучание, способное заполнить любую комнату или открытое пространство. Оснащенная четырьмя динамиками, она гарантирует превосходное распределение звука. Колонка поддерживает Bluetooth-версию 5.3, что гарантирует стабильное соединение с устройствами и быстрое сопряжение. Благодаря емкому аккумулятору на 9444 мА·ч, вы сможете наслаждаться музыкой до 24 часов без подзарядки, что делает ее идеальным решением для вечеринок на свежем воздухе и долгих поездок. JBL позаботились и о внешнем виде устройства: корпус выполнен из прочного металла и пластика, придающего колонке стильный и современный черный цвет. Несмотря на свои внушительные характеристики, вес устройства составляет всего 2,1 кг, что обеспечивает легкость его транспортировки. Шумоподавление и высокий уровень отношения сигнал/шум в 80 дБ гарантируют, что вы будете слышать музыку в чистом и насыщенном виде. Удобство подключения через USB позволяет заряжать устройства или играть музыку с флешек, что добавляет универсальности в использование. Портативная колонка JBL – это сочетание мощности, качества и стиля, которое удовлетворит как меломанов, так и людей, ведущих активный образ жизни.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL XTREME 4 (JBLXTREME4BLKUK) Black




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
карабин, режим Power Bank, ремешок
Звук
2.1
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
70
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
USB
да
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
9444
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
297x149x141 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL – это мощное аудиоустройство, которое идеально подойдет для любителей качественного звука и мобильности. С общей мощностью в 100 Вт и конфигурацией звука 2.1, эта колонка обеспечит насыщенное и чистое звучание, способное заполнить любую комнату или открытое пространство. Оснащенная четырьмя динамиками, она гарантирует превосходное распределение звука. Колонка поддерживает Bluetooth-версию 5.3, что гарантирует стабильное соединение с устройствами и быстрое сопряжение. Благодаря емкому аккумулятору на 9444 мА·ч, вы сможете наслаждаться музыкой до 24 часов без подзарядки, что делает ее идеальным решением для вечеринок на свежем воздухе и долгих поездок. JBL позаботились и о внешнем виде устройства: корпус выполнен из прочного металла и пластика, придающего колонке стильный и современный черный цвет. Несмотря на свои внушительные характеристики, вес устройства составляет всего 2,1 кг, что обеспечивает легкость его транспортировки. Шумоподавление и высокий уровень отношения сигнал/шум в 80 дБ гарантируют, что вы будете слышать музыку в чистом и насыщенном виде. Удобство подключения через USB позволяет заряжать устройства или играть музыку с флешек, что добавляет универсальности в использование. Портативная колонка JBL – это сочетание мощности, качества и стиля, которое удовлетворит как меломанов, так и людей, ведущих активный образ жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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