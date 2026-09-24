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Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black

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Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 1
Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 2
Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 3
Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 4
Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 5
Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 6
Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 7
Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 8
Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 9
Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аудиосистема
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
1000
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик, MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от сети
  • Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 1
  • Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 2
  • Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 3
  • Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 4
  • Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 5
  • Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 6
  • Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 7
  • Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 8
  • Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 9
  • Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702286
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Аудиосистема
Цвет
черный
Особенности
возможность объединения в стереопару (TWS), вход для микрофона, функция караоке
Звук
моно
Мощность, Вт
1000
Количество динамиков
4
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик, MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
350x1018x372 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.39х0.37
Вес, кг.
18.4

Описание товара Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black

Портативная акустическая система Sven представляет собой мощное и стильное решение для любителей качественного звука. Эта колонка обладает внушительными характеристиками, которые делают её идеальным выбором для домашних вечеринок и больших мероприятий. Суммарная мощность устройства составляет целых 1000 Вт, что позволяет воспроизводить четкий и насыщенный звук на любой громкости. Колонка оснащена четырьмя динамиками и поддерживает двухполосную АС, что обеспечивает широкую звуковую сцену и глубокие басы. Бренд Sven известен своим качеством и надёжностью, а черный цвет корпуса в сочетании с материалами пластиков и MDF придают устройству современный и элегантный вид. Несмотря на вес в 17,2 кг, акустика легко перемещается, что делает её действительно портативной. Для подключения к устройствам Sven предоставляет современную версию Bluetooth 5.0, обеспечивающую стабильную и быструю беспроводную связь. Кроме того, доступно подключение по USB и разъем для наушников для более универсальной функциональности. Питание осуществляется от сети, что гарантирует длительную работу без необходимости замены батарей. Портативная акустическая система Sven сочетает в себе мощность, стиль и удобство, предлагаем выдающееся качество звука в любой ситуации.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Аудиосистема
Цвет
черный
Особенности
возможность объединения в стереопару (TWS), вход для микрофона, функция караоке
Звук
моно
Мощность, Вт
1000
Количество динамиков
4
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик, MDF
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
350x1018x372 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая система Sven представляет собой мощное и стильное решение для любителей качественного звука. Эта колонка обладает внушительными характеристиками, которые делают её идеальным выбором для домашних вечеринок и больших мероприятий. Суммарная мощность устройства составляет целых 1000 Вт, что позволяет воспроизводить четкий и насыщенный звук на любой громкости. Колонка оснащена четырьмя динамиками и поддерживает двухполосную АС, что обеспечивает широкую звуковую сцену и глубокие басы. Бренд Sven известен своим качеством и надёжностью, а черный цвет корпуса в сочетании с материалами пластиков и MDF придают устройству современный и элегантный вид. Несмотря на вес в 17,2 кг, акустика легко перемещается, что делает её действительно портативной. Для подключения к устройствам Sven предоставляет современную версию Bluetooth 5.0, обеспечивающую стабильную и быструю беспроводную связь. Кроме того, доступно подключение по USB и разъем для наушников для более универсальной функциональности. Питание осуществляется от сети, что гарантирует длительную работу без необходимости замены батарей. Портативная акустическая система Sven сочетает в себе мощность, стиль и удобство, предлагаем выдающееся качество звука в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Sven PS-1900 (SV-022037) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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