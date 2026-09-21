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Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT купить с доставкой в Москве
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Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT

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Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 1
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 2
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 3
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 4
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 5
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 6
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 7
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 8
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 9
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 10
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 11
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 12
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 13
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 14
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 15
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 16
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 17
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 18
Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аудиосистема
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
1000
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от сети
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 1
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 2
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 3
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 4
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 5
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 6
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 7
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 8
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 9
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 10
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 11
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 12
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 13
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 14
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 15
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 16
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 17
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 18
  • Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692827
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Аудиосистема
Цвет
черный
Особенности
колесики, эквалайзер, ЖК-дисплей
Звук
моно
Мощность, Вт
1000
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
76
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
404x916x428 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х52х48
Вес, кг.
19.12

Описание товара Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT

Портативная акустика LG представляет собой мощное решение для качественного звука в любом месте. С впечатляющей мощностью в 1000 Вт и весом 27,5 кг, эта колонка предназначена для настоящих ценителей громкого и чистого звука. Несмотря на свой внушительный размер, устройство остаётся портативным и легко перемещается благодаря эргономичному дизайну. Акустическая система оснащена четырьмя динамиками, обеспечивая великолепное звуковое покрытие. С двумя полосами акустики и моно-звуком, данная колонка предлагает сбалансированное звучание, подходящее для различных музыкальных стилей и мероприятий. Диаметр ВЧ-динамика составляет 76 мм, а НЧ-динамик — 203 мм, что позволяет добиться глубоких басов и ярких высоких частот. Беспроводная связь через Bluetooth обеспечивает удобство подключения к различным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и ноутбуки. Кроме того, колонка оснащена USB-портом, что расширяет её функционал и позволяет использовать флеш-накопители для воспроизведения музыки. Корпус акустики выполнен из прочного черного пластика, обладающего высоким уровнем стойкости к внешним воздействиям. Колонка питается от сети, что обеспечивает долгую, бесперебойную работу без необходимости в постоянной подзарядке аккумуляторов. Для удобства пользователи могут воспользоваться встроенным дисплеем, который упрощает управление настройками и отображает необходимую информацию. Эта портативная колонка от LG станет идеальным выбором для вечеринок, домашних кинотеатров и других мероприятий, где требуется мощный и чистый звук.

Отзывы о товаре Минисистема LG XBOOM XL9T черный/красный 1000Вт USB BT




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Аудиосистема
Цвет
черный
Особенности
колесики, эквалайзер, ЖК-дисплей
Звук
моно
Мощность, Вт
1000
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
76
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
404x916x428 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика LG представляет собой мощное решение для качественного звука в любом месте. С впечатляющей мощностью в 1000 Вт и весом 27,5 кг, эта колонка предназначена для настоящих ценителей громкого и чистого звука. Несмотря на свой внушительный размер, устройство остаётся портативным и легко перемещается благодаря эргономичному дизайну. Акустическая система оснащена четырьмя динамиками, обеспечивая великолепное звуковое покрытие. С двумя полосами акустики и моно-звуком, данная колонка предлагает сбалансированное звучание, подходящее для различных музыкальных стилей и мероприятий. Диаметр ВЧ-динамика составляет 76 мм, а НЧ-динамик — 203 мм, что позволяет добиться глубоких басов и ярких высоких частот. Беспроводная связь через Bluetooth обеспечивает удобство подключения к различным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и ноутбуки. Кроме того, колонка оснащена USB-портом, что расширяет её функционал и позволяет использовать флеш-накопители для воспроизведения музыки. Корпус акустики выполнен из прочного черного пластика, обладающего высоким уровнем стойкости к внешним воздействиям. Колонка питается от сети, что обеспечивает долгую, бесперебойную работу без необходимости в постоянной подзарядке аккумуляторов. Для удобства пользователи могут воспользоваться встроенным дисплеем, который упрощает управление настройками и отображает необходимую информацию. Эта портативная колонка от LG станет идеальным выбором для вечеринок, домашних кинотеатров и других мероприятий, где требуется мощный и чистый звук.
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Отзывы


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