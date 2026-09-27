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Портативная акустика Marshall Acton III Black купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Marshall Acton III Black

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Портативная акустика Marshall Acton III Black - фото 1
Портативная акустика Marshall Acton III Black - фото 2
Портативная акустика Marshall Acton III Black - фото 3
Портативная акустика Marshall Acton III Black - фото 4
Портативная акустика Marshall Acton III Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от сети
  • Портативная акустика Marshall Acton III Black - фото 1
  • Портативная акустика Marshall Acton III Black - фото 2
  • Портативная акустика Marshall Acton III Black - фото 3
  • Портативная акустика Marshall Acton III Black - фото 4
  • Портативная акустика Marshall Acton III Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603151
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Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
3
Отношение сигнал/шум, дБ
95
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
260 x 170 x 150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
3.84

Описание товара Портативная акустика Marshall Acton III Black

Портативная акустика Marshall — это идеальное сочетание классического дизайна и современных технологий. Выполненная в стильном черном цвете, эта колонка станет отличным дополнением вашего интерьера. Благодаря мощной акустической системе 2.1 и общей мощностью в 60 Вт, она обеспечивает насыщенный и четкий звук, заполняя помещение объемным звучанием. Конструкция устройства включает три динамика, что позволяет ему достигать высокого отношения сигнал/шум в 95 дБ. Двухполосная система акустических компонентов гарантирует четкость воспроизведения звукового диапазона, делая музыку более живой и динамичной. Корпус колонки выполнен из прочных материалов: металла и пластика, что обеспечивает долговечность и надежность устройства. Marshall предлагает свободу беспроводного подключения через Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает стабильную и быструю передачу данных. Для любителей классического подключения предусмотрен линейный AUX вход, а также специальный разъем для наушников, обеспечивающий возможность личного прослушивания. Эта модель питается от сети, что делает ее идеальным выбором для использования дома или в офисе. Без дисплея и лишних элементов управления, она сохраняет свой минималистичный и стильный вид, ориентированный на тех, кто ценит превосходное качество звука в сочетании с легендарным дизайном Marshall.

Отзывы о товаре Портативная акустика Marshall Acton III Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
60
Количество динамиков
3
Отношение сигнал/шум, дБ
95
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Развернуть
Линейный AUX вход
Да
Разъем для подключения наушников
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
260 x 170 x 150 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Marshall — это идеальное сочетание классического дизайна и современных технологий. Выполненная в стильном черном цвете, эта колонка станет отличным дополнением вашего интерьера. Благодаря мощной акустической системе 2.1 и общей мощностью в 60 Вт, она обеспечивает насыщенный и четкий звук, заполняя помещение объемным звучанием. Конструкция устройства включает три динамика, что позволяет ему достигать высокого отношения сигнал/шум в 95 дБ. Двухполосная система акустических компонентов гарантирует четкость воспроизведения звукового диапазона, делая музыку более живой и динамичной. Корпус колонки выполнен из прочных материалов: металла и пластика, что обеспечивает долговечность и надежность устройства. Marshall предлагает свободу беспроводного подключения через Bluetooth версии 5.2, что обеспечивает стабильную и быструю передачу данных. Для любителей классического подключения предусмотрен линейный AUX вход, а также специальный разъем для наушников, обеспечивающий возможность личного прослушивания. Эта модель питается от сети, что делает ее идеальным выбором для использования дома или в офисе. Без дисплея и лишних элементов управления, она сохраняет свой минималистичный и стильный вид, ориентированный на тех, кто ценит превосходное качество звука в сочетании с легендарным дизайном Marshall.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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