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Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит

41 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
65
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от сети
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627025
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
черный
Особенности
протокол связи Умного дома ZigBee, Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
65
Количество динамиков
5
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
88
Количество полос AC
3
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
141х231х141 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х15
Вес, кг.
2.7

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит

Портативная акустическая система от Яндекс — это мощное и стильное устройство, которое станет отличным выбором для любителей качественного звука. Эта колонка весом 2,7 кг обладает мощностью 65 Вт, обеспечивая насыщенное и глубокое звучание. Продуманный до мелочей дизайн включает в себя корпус из металла и пластика, выполненный в элегантном черном цвете. Модель оснащена тремя полосами акустической системы, что позволяет максимально точно воспроизводить разные частоты звука. Портативная колонка поддерживает современный протокол Bluetooth v5.0 и может подключаться к устройствам через Wi-Fi, что обеспечивает удобство в использовании и стабильное соединение. Устройство оборудовано пятью динамиками: один 20 мм высокочастотный динамик и один 88 мм низкочастотный динамик, которые создают впечатляющий моно-звук. Наличие дисплея добавляет удобство в управлении и настройке устройства. Колонка питается от сети, что позволяет использовать её в домашних условиях на протяжении долгого времени без необходимости зарядки. Бренд Яндекс гарантирует надежность и качество, а также передовые технологии, внедренные в эту модель.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит

Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Георгий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Екатерина Н.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Andrey L.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок в восторге!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
И Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Радует. Звук нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Фируз А.

Достоинства:


Комментарий:
Дочка довольна
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает подключение к сети быстрое без глюков
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Эрик Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь !!!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Галина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую.Классная и удобная.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Отменная игрушка. Работает прекрасно. По доставке нарекания на минус 5. Продавцу настоятельно рекомендую соблюдать собственные условия!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Алиса работает, ребенок счастлив. Быстрая доставка, советую.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Фирдаус Н.

Достоинства:


Комментарий:
пока не знаю, покупали на подарок, узнаю напишу позже.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
игорь с.

Достоинства:


Комментарий:
отлично можно брать
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольно. Всё работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Яна М.

Достоинства:


Комментарий:
Я всем довольна,максимум небольшая проблема что Алиса не всегда понимает какие то простые вещи и приходиться по несколько раз повторять одно и тоже
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка, пока все очень радует
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не проверял внешний вид хороший!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Яна А.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка отличная . Брала как вторую для кухни . Быстро подключилась . Доставка была очень быстра
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь\nС премиум просто летает и всю технику подключили
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Данил Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Егор

Достоинства:


Комментарий:
Интересная вещь. Вообще всегда был противником подобных гаджетов, но ребенок очень хотел себе эту станцию на ДР, купили. Работает отлично, без подписки функционал ограничен, но абсолютно не критично, информацию в интернете находит, отвечает на любые вопросы. Подписка предлагается в подарок на месяц, но даже не стал заморачиваться. Музыка звучит на ней не \"айс\", когда становится скучно всегда можно включить радио. Качество материалов хорошее. Есть напоминалки, будильник. Плюс можно настроить сценарии поведения Алисы при произнесении определенных фраз или настроить сценарий с привязкой ко времени. В общем как оказалось вещь полезная и помогает сэкономить время.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
говорливая собеседница
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
новая версия, лучше старой
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
ребёнок счастлив
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
кахрамон х.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, дочка очень довольна, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Станислав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Дети в восторге :)
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Илья С.

Достоинства:


Комментарий:
Калонка класс, лучше играет, чем предыдущая версия Лайт
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Майя Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер колонка!Алиса умничка
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
норма
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Юрий Э.

Достоинства:


Комментарий:
это на подарок на день рождения установили подключили все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
огонь рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Александр б.

Достоинства:


Комментарий:
клевая вещь! дочке нравится
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
легко подключается))
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
замечательная, милая вещица :) с ней не так одиноко и просто удобнее жить, включать/выключать свет, кондиционер и прочее голосом, а также слушать музыку. ну и её эмоции с экранчика выглядят мило!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Земфира А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлена вовремя курьерской службой, прекрасная упаковка!
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Вадим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо,все хорошо,остались довольны



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
черный
Особенности
протокол связи Умного дома ZigBee, Wi-Fi
Звук
моно
Мощность, Вт
65
Количество динамиков
5
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
88
Количество полос AC
3
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
141х231х141 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустическая система от Яндекс — это мощное и стильное устройство, которое станет отличным выбором для любителей качественного звука. Эта колонка весом 2,7 кг обладает мощностью 65 Вт, обеспечивая насыщенное и глубокое звучание. Продуманный до мелочей дизайн включает в себя корпус из металла и пластика, выполненный в элегантном черном цвете. Модель оснащена тремя полосами акустической системы, что позволяет максимально точно воспроизводить разные частоты звука. Портативная колонка поддерживает современный протокол Bluetooth v5.0 и может подключаться к устройствам через Wi-Fi, что обеспечивает удобство в использовании и стабильное соединение. Устройство оборудовано пятью динамиками: один 20 мм высокочастотный динамик и один 88 мм низкочастотный динамик, которые создают впечатляющий моно-звук. Наличие дисплея добавляет удобство в управлении и настройке устройства. Колонка питается от сети, что позволяет использовать её в домашних условиях на протяжении долгого времени без необходимости зарядки. Бренд Яндекс гарантирует надежность и качество, а также передовые технологии, внедренные в эту модель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Георгий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Екатерина Н.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Andrey L.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок в восторге!!!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
И Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Радует. Звук нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Фируз А.

Достоинства:


Комментарий:
Дочка довольна
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает подключение к сети быстрое без глюков
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Эрик Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь !!!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Галина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую.Классная и удобная.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Дмитрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Отменная игрушка. Работает прекрасно. По доставке нарекания на минус 5. Продавцу настоятельно рекомендую соблюдать собственные условия!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Алиса работает, ребенок счастлив. Быстрая доставка, советую.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Фирдаус Н.

Достоинства:


Комментарий:
пока не знаю, покупали на подарок, узнаю напишу позже.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
игорь с.

Достоинства:


Комментарий:
отлично можно брать
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Прикольно. Всё работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Яна М.

Достоинства:


Комментарий:
Я всем довольна,максимум небольшая проблема что Алиса не всегда понимает какие то простые вещи и приходиться по несколько раз повторять одно и тоже
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка, пока все очень радует
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не проверял внешний вид хороший!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Яна А.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка отличная . Брала как вторую для кухни . Быстро подключилась . Доставка была очень быстра
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь\nС премиум просто летает и всю технику подключили
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Данил Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Егор

Достоинства:


Комментарий:
Интересная вещь. Вообще всегда был противником подобных гаджетов, но ребенок очень хотел себе эту станцию на ДР, купили. Работает отлично, без подписки функционал ограничен, но абсолютно не критично, информацию в интернете находит, отвечает на любые вопросы. Подписка предлагается в подарок на месяц, но даже не стал заморачиваться. Музыка звучит на ней не \"айс\", когда становится скучно всегда можно включить радио. Качество материалов хорошее. Есть напоминалки, будильник. Плюс можно настроить сценарии поведения Алисы при произнесении определенных фраз или настроить сценарий с привязкой ко времени. В общем как оказалось вещь полезная и помогает сэкономить время.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
говорливая собеседница
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
новая версия, лучше старой
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Виктория М.

Достоинства:


Комментарий:
ребёнок счастлив
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
кахрамон х.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, дочка очень довольна, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Станислав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Дети в восторге :)
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Илья С.

Достоинства:


Комментарий:
Калонка класс, лучше играет, чем предыдущая версия Лайт
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Майя Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер колонка!Алиса умничка
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
норма
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Юрий Э.

Достоинства:


Комментарий:
это на подарок на день рождения установили подключили все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
огонь рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Александр б.

Достоинства:


Комментарий:
клевая вещь! дочке нравится
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
легко подключается))
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
замечательная, милая вещица :) с ней не так одиноко и просто удобнее жить, включать/выключать свет, кондиционер и прочее голосом, а также слушать музыку. ну и её эмоции с экранчика выглядят мило!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Земфира А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлена вовремя курьерской службой, прекрасная упаковка!
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Вадим Е.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо,все хорошо,остались довольны


Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053K) графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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