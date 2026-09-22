Портативная колонка JBL Partybox 720 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка JBL Partybox 720 Black
С JBL PartyBox 720 мы заряжаем вас энергией вечеринки, куда бы вы ни пошли. Превосходный звук JBL Pro, глубокие точные басы, которые бьют точно в цель, и световое шоу, которое включает в себя все: звездное небо, плавные шлейфы и пульсирующие стробоскопы. Он может быть большим, но он создан для того, чтобы катиться, с удобной ручкой, гладкими широкими колесами и брызгозащищенным корпусом, который выдержит небольшое движение у бассейна. Сменные батареи (продаются отдельно) обеспечивают нам до 15 часов воспроизведения — идеально для вечеринок без подключения к электросети. Все еще в ударе? Замените батарею, и музыка не остановится. Мы можем объединить в стереопару две колонки 720 или по беспроводной сети соединить несколько динамиков с поддержкой JBL Auracast для еще большего качества звука. И независимо от того, транслируем ли мы, поем караоке или подключаем микрофоны и оборудование, порт USB и два входа XLR нас покроют.
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