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Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый

11 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бирюзовый
Звук
моно
Мощность, Вт
65
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Питание
от сети
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660794
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бирюзовый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключения двух колонок, поддержка Wi-Fi, подсветка, часы
Звук
моно
Мощность, Вт
65
Мощность сабвуфера, Вт
65
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
88
Отношение сигнал/шум, дБ
108
Количество полос AC
3
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
141 x 141 x 231 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, кг.
4.65

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый

Портативная акустика от компании Яндекс сочетает в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики, идеально подходящие для любителей качественного звучания. Это устройство представляет собой портативную колонку с поддержкой Bluetooth версии 5.0, что обеспечивает стабильное и удобное беспроводное подключение. Колонка имеет вес 2,65 кг, что делает её достаточно лёгкой для переноски. Она выполнена в бирюзовом цвете и изготовлена из прочного пластика, что добавляет ей элегантности и устойчивости к внешним воздействиям. Устройство оснащено тремя полосами акустической системы и двумя динамиками, создающими чистое монофоническое звучание. Акустика питается от сети и обладает мощностью 65 Вт, что позволяет воспроизводить мощный и насыщенный звук. Встроенный сабвуфер также обладает мощностью 65 Вт, усиливая басы и добавляя глубину звучанию. Высокочастотный динамик с диаметром 20 мм и низкочастотный динамик с диаметром 88 мм обеспечивают сбалансированное звучание на всех частотах. Кроме того, устройство снабжено дисплеем, который упрощает управление и делает использование колонки интуитивно понятным. Аудио от компании Яндекс станет отличным выбором для организации вечеринок, домашнего прослушивания музыки или создания фона для работы или учёбы.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! С Умной колонкой намного интереснее. Понемногу разбираюсь с ней, осваиваю её возможности. Привезли очень быстро, даже раньше, чем я ожидала.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
колонка работает, спасибо продавцу за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Григорий м.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично работает, жене понравилась, подключили к телевизору всё супер хорошо показывает и говорит, рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный продавец,все упаковано,пришло вовремя,все работает
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Радик Н.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка очень хороша. Упаковано качественно. Играет очень громко, достаточно для дома))
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет Тиффани!!! Огонь! красивая, мощный звук! Пульт и кабель для прямого подключения к интернету или телевизору в комплекте!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка. Звук глубокий и насыщенный.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук. На некоторые запросы Алиса не владеет информацией, но это проблема всех Яндекс колонок. Преимущество, что попадаются промокоды на бесплатную подписку Яндекс
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колоночка! цвет бомбический!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Алиса Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Продавцу спасибо за супер быструю доставку! Качество музыки отличное. Басы достойные. Минус только производителю. Упаковка колонки… первый квест который предстоит выполнить. Второй квест, это подключение колонки к телевизору. Третий квест, при соблюдении всех рекомендаций, мне не удалось вывести звук с видео на телевизоре, на колонку.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, отличная упаковка, наличие hdmi кабеля в комплекте и интернет кабель, по функционалу все что в описании все работает, рекомендую к покупке!



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
бирюзовый
Особенности
голосовое управление, одновременное подключения двух колонок, поддержка Wi-Fi, подсветка, часы
Звук
моно
Мощность, Вт
65
Мощность сабвуфера, Вт
65
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
88
Отношение сигнал/шум, дБ
108
Количество полос AC
3
Развернуть
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
141 x 141 x 231 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика от компании Яндекс сочетает в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики, идеально подходящие для любителей качественного звучания. Это устройство представляет собой портативную колонку с поддержкой Bluetooth версии 5.0, что обеспечивает стабильное и удобное беспроводное подключение. Колонка имеет вес 2,65 кг, что делает её достаточно лёгкой для переноски. Она выполнена в бирюзовом цвете и изготовлена из прочного пластика, что добавляет ей элегантности и устойчивости к внешним воздействиям. Устройство оснащено тремя полосами акустической системы и двумя динамиками, создающими чистое монофоническое звучание. Акустика питается от сети и обладает мощностью 65 Вт, что позволяет воспроизводить мощный и насыщенный звук. Встроенный сабвуфер также обладает мощностью 65 Вт, усиливая басы и добавляя глубину звучанию. Высокочастотный динамик с диаметром 20 мм и низкочастотный динамик с диаметром 88 мм обеспечивают сбалансированное звучание на всех частотах. Кроме того, устройство снабжено дисплеем, который упрощает управление и делает использование колонки интуитивно понятным. Аудио от компании Яндекс станет отличным выбором для организации вечеринок, домашнего прослушивания музыки или создания фона для работы или учёбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! С Умной колонкой намного интереснее. Понемногу разбираюсь с ней, осваиваю её возможности. Привезли очень быстро, даже раньше, чем я ожидала.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
колонка работает, спасибо продавцу за быструю доставку
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Григорий м.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично работает, жене понравилась, подключили к телевизору всё супер хорошо показывает и говорит, рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный продавец,все упаковано,пришло вовремя,все работает
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Радик Н.

Достоинства:


Комментарий:
Колонка очень хороша. Упаковано качественно. Играет очень громко, достаточно для дома))
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет Тиффани!!! Огонь! красивая, мощный звук! Пульт и кабель для прямого подключения к интернету или телевизору в комплекте!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колонка. Звук глубокий и насыщенный.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук. На некоторые запросы Алиса не владеет информацией, но это проблема всех Яндекс колонок. Преимущество, что попадаются промокоды на бесплатную подписку Яндекс
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
отличная колоночка! цвет бомбический!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Алиса Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Продавцу спасибо за супер быструю доставку! Качество музыки отличное. Басы достойные. Минус только производителю. Упаковка колонки… первый квест который предстоит выполнить. Второй квест, это подключение колонки к телевизору. Третий квест, при соблюдении всех рекомендаций, мне не удалось вывести звук с видео на телевизоре, на колонку.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, отличная упаковка, наличие hdmi кабеля в комплекте и интернет кабель, по функционалу все что в описании все работает, рекомендую к покупке!


Умная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053TRQ) бирюзовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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