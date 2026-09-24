Портативная акустика JBL Partybox Stage 320
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Partybox Stage 320
Портативная акустика JBL представляет собой мощное звуковое решение, созданное для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. С весом 16,5 кг и мощностью в 240 Вт, эта колонка гарантирует насыщенный и мощный звук, который способен заполнить даже большие пространства. Аккумулятор Li-Ion емкостью 9444 мА·ч обеспечивает до 18 часов непрерывного воспроизведения, что делает её идеальной для вечеринок и длительных прослушиваний без частой подзарядки. Колонка поддерживает Bluetooth v5.4 для беспроводного подключения, что позволяет легко соединяться с устройствами и слушать музыку без лишних проводов. Для более традиционных подключений предусмотрен линейный AUX вход. Конструкция акустики включает 2 полосы, обеспечивая качественную передачу звука. ВЧ-динамик диаметром 25 мм способствует четкому воспроизведению высоких частот. Звук моно, благодаря чему достигается полнота и глубина аудиопередачи. Корпус из пластика выполнен в элегантном черном цвете, что придаёт колонке стильный и современный вид. Питание возможно как от сети, так и от встроенного аккумулятора, предоставляя дополнительную гибкость в использовании. Этот динамик становится идеальным выбором как для домашнего использования, так и для выездных мероприятий на свежем воздухе.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Partybox Stage 320