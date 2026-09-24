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Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL Partybox Stage 320

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Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 1
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Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 10
Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 11
Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 12
Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 13
Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 14
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Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 16
Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
240
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 1
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 2
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 3
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 4
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 5
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 6
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 7
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 8
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 9
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 10
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 11
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 12
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 13
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 14
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 15
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 16
  • Портативная акустика JBL Partybox Stage 320 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666549
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
влагозащищенный корпус, ручка
Звук
моно
Мощность, Вт
240
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9444
Время работы, ч
18
Габаритные размеры
335x669x385 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х43х38
Вес, кг.
18.9

Описание товара Портативная акустика JBL Partybox Stage 320

Портативная акустика JBL представляет собой мощное звуковое решение, созданное для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. С весом 16,5 кг и мощностью в 240 Вт, эта колонка гарантирует насыщенный и мощный звук, который способен заполнить даже большие пространства. Аккумулятор Li-Ion емкостью 9444 мА·ч обеспечивает до 18 часов непрерывного воспроизведения, что делает её идеальной для вечеринок и длительных прослушиваний без частой подзарядки. Колонка поддерживает Bluetooth v5.4 для беспроводного подключения, что позволяет легко соединяться с устройствами и слушать музыку без лишних проводов. Для более традиционных подключений предусмотрен линейный AUX вход. Конструкция акустики включает 2 полосы, обеспечивая качественную передачу звука. ВЧ-динамик диаметром 25 мм способствует четкому воспроизведению высоких частот. Звук моно, благодаря чему достигается полнота и глубина аудиопередачи. Корпус из пластика выполнен в элегантном черном цвете, что придаёт колонке стильный и современный вид. Питание возможно как от сети, так и от встроенного аккумулятора, предоставляя дополнительную гибкость в использовании. Этот динамик становится идеальным выбором как для домашнего использования, так и для выездных мероприятий на свежем воздухе.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Partybox Stage 320




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
черный
Особенности
влагозащищенный корпус, ручка
Звук
моно
Мощность, Вт
240
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9444
Время работы, ч
18
Габаритные размеры
335x669x385 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL представляет собой мощное звуковое решение, созданное для тех, кто ценит качественный звук и удобство использования. С весом 16,5 кг и мощностью в 240 Вт, эта колонка гарантирует насыщенный и мощный звук, который способен заполнить даже большие пространства. Аккумулятор Li-Ion емкостью 9444 мА·ч обеспечивает до 18 часов непрерывного воспроизведения, что делает её идеальной для вечеринок и длительных прослушиваний без частой подзарядки. Колонка поддерживает Bluetooth v5.4 для беспроводного подключения, что позволяет легко соединяться с устройствами и слушать музыку без лишних проводов. Для более традиционных подключений предусмотрен линейный AUX вход. Конструкция акустики включает 2 полосы, обеспечивая качественную передачу звука. ВЧ-динамик диаметром 25 мм способствует четкому воспроизведению высоких частот. Звук моно, благодаря чему достигается полнота и глубина аудиопередачи. Корпус из пластика выполнен в элегантном черном цвете, что придаёт колонке стильный и современный вид. Питание возможно как от сети, так и от встроенного аккумулятора, предоставляя дополнительную гибкость в использовании. Этот динамик становится идеальным выбором как для домашнего использования, так и для выездных мероприятий на свежем воздухе.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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