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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный)

23 Отзывы
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Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641692
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
поддержка потоковых аудиосервисов
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
63
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
96x96x110 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х14
Вес, кг.
1.54

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный)

Умная колонка Яндекс Станция Миди с виртуальным ассистентом Алисой. Мощный звук 24 Вт в минимальном размере. Обработка запрос стала быстрее и точнее благодаря современному нейронному процессору. LED-дисплей, отображает важную информацию, а контурная LED-подсветка добавит стиля в ваш дом. Голосовое управление умным домом теперь доступно и без интернета, благодаря встроенному хабу управления Zigbee™.

Особенности:

  • Беспроводная связь Wi-Fi (2,4–5 ГГц) и Bluetooth 5.0;
  • Мощный звук с выраженными басами;
  • Сочетание высокочастотный динамиков с низкочастотным;
  • Технология Room Correction адаптирует звучание под форму и размер комнаты — ставьте Станцию Миди куда угодно, и звук подстроится;
  • Мощность 24 Вт;
  • Чувствительная матрица;
  • 4 микрофона точно воспринимают ваши команды даже в большом и шумном помещении, даже если говорите тихо;
  • Отзывчивая Алиса;

Комплектация:
  • Яндекс Станция Миди;
  • Адаптер питания;
  • Инструкция;

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Карина К.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор пришел целый . по качеству и звуку просто огонь. настроили сами очень быстро. качеством очень довольны . Теперь хотим такой же в зал но большой
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Тимантеев Евгений

Достоинства:


Комментарий:
хороший телик, меню достаточно шустрое для 2гб оперативки. за свои деньги отлично, учитывая наличие алисы. из минусов: 1. нельзя поставить свой скринсейвер (на мой взгляд прочсто часы в углу экрана на черном фоне было б идеально, чтобы ночью время посмотреть, а так приходится держать яндекс колонку рядом, чисто из за циферблата:-() Не понимаю, почему яндекс не сделал такое решение. 2. не плохо было бы отоьражение качества wifi подключенияи скорости передачи в меню, для определения причин подтупливания ТВ, из за оперативки, приложения, скорости передачи данных и т.д. 3.выход usb можно было б сделать где то в более доступном месте (если тв подвешено к стене, то лазить за ним не удобно) 4. можно было бы предусмотреть возможность "шары" с ПК, если они в одной сети т.е. скачал фильмы на ПК, потом закинул их в память ТВ по сети.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Все подключил за 5 мин. Команды выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Халов А.

Достоинства:


Комментарий:
надежды пока оправдываются
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Екатерина Л.

Достоинства:


Комментарий:
огонь за эти деньги! все максимально удобно
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно, настраивал мастер. хороший звук, насыщенные цвета.НО! На пульте нет колесика. , это неудобно
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Масленников Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телевизор, удобен в пользовании как взрослому, так и ребёнку. покупкой очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Юлия Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор!!! Семья в восторге. Настроили просто и быстро. Однозначно рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Вова В.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор хороший,пришел целый,удобное пользование Алисой
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Aleksey L.

Достоинства:


Комментарий:
станция и телевизор в одном устройстве. качество изображения, звука и скорость работы операционной системы нареканий не вызывает. если кому то важно - нет выхода для антенны. в остальном все отлично. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор хороший, жаль только дополнительные программы не установить!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор. Управляется хорошо, как с пульта, так и голосом. Цвета хорошие. С Алисой можно поболтать.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Лариса Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо.Работает. Спасибо !!!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, настройка лёгкая, иногда немного тупит, но не критично, подключил андроид приставку работает хорошо, связь с вай-фай без проводов очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Екатерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, все пришло целое Настроили быстро, работает Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Аня И.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор супер!Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,недостатков не обнаружено
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор, смотрю и наслаждаюсь уже третий месяц. Повесил в спальню, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Татьяна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ТВ, полное управление голосом. Легко в применении, при включении сам настроился. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны телевизором. Пришел на смену старого смарт тв. Разница ощутима во всем
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телек, все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Aleksey K.

Достоинства:


Комментарий:
Первый опыт с голосовым управлением. С пультом уже не камильфо)
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный гаджет для семьи. Качество картинки хорошее, реалистичное. Алиса очень отзывчивая болтушка!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
поддержка потоковых аудиосервисов
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
63
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
96x96x110 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Умная колонка Яндекс Станция Миди с виртуальным ассистентом Алисой. Мощный звук 24 Вт в минимальном размере. Обработка запрос стала быстрее и точнее благодаря современному нейронному процессору. LED-дисплей, отображает важную информацию, а контурная LED-подсветка добавит стиля в ваш дом. Голосовое управление умным домом теперь доступно и без интернета, благодаря встроенному хабу управления Zigbee™.

Особенности:
  • Беспроводная связь Wi-Fi (2,4–5 ГГц) и Bluetooth 5.0;
  • Мощный звук с выраженными басами;
  • Сочетание высокочастотный динамиков с низкочастотным;
  • Технология Room Correction адаптирует звучание под форму и размер комнаты — ставьте Станцию Миди куда угодно, и звук подстроится;
  • Мощность 24 Вт;
  • Чувствительная матрица;
  • 4 микрофона точно воспринимают ваши команды даже в большом и шумном помещении, даже если говорите тихо;
  • Отзывчивая Алиса;

Комплектация:
  • Яндекс Станция Миди;
  • Адаптер питания;
  • Инструкция;
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Карина К.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор пришел целый . по качеству и звуку просто огонь. настроили сами очень быстро. качеством очень довольны . Теперь хотим такой же в зал но большой
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Тимантеев Евгений

Достоинства:


Комментарий:
хороший телик, меню достаточно шустрое для 2гб оперативки. за свои деньги отлично, учитывая наличие алисы. из минусов: 1. нельзя поставить свой скринсейвер (на мой взгляд прочсто часы в углу экрана на черном фоне было б идеально, чтобы ночью время посмотреть, а так приходится держать яндекс колонку рядом, чисто из за циферблата:-() Не понимаю, почему яндекс не сделал такое решение. 2. не плохо было бы отоьражение качества wifi подключенияи скорости передачи в меню, для определения причин подтупливания ТВ, из за оперативки, приложения, скорости передачи данных и т.д. 3.выход usb можно было б сделать где то в более доступном месте (если тв подвешено к стене, то лазить за ним не удобно) 4. можно было бы предусмотреть возможность "шары" с ПК, если они в одной сети т.е. скачал фильмы на ПК, потом закинул их в память ТВ по сети.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Все подключил за 5 мин. Команды выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Халов А.

Достоинства:


Комментарий:
надежды пока оправдываются
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Екатерина Л.

Достоинства:


Комментарий:
огонь за эти деньги! все максимально удобно
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно, настраивал мастер. хороший звук, насыщенные цвета.НО! На пульте нет колесика. , это неудобно
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Масленников Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телевизор, удобен в пользовании как взрослому, так и ребёнку. покупкой очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Юлия Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор!!! Семья в восторге. Настроили просто и быстро. Однозначно рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Вова В.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор хороший,пришел целый,удобное пользование Алисой
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Aleksey L.

Достоинства:


Комментарий:
станция и телевизор в одном устройстве. качество изображения, звука и скорость работы операционной системы нареканий не вызывает. если кому то важно - нет выхода для антенны. в остальном все отлично. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Виктор С.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор хороший, жаль только дополнительные программы не установить!
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор. Управляется хорошо, как с пульта, так и голосом. Цвета хорошие. С Алисой можно поболтать.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Лариса Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо.Работает. Спасибо !!!
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, настройка лёгкая, иногда немного тупит, но не критично, подключил андроид приставку работает хорошо, связь с вай-фай без проводов очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Екатерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо, все пришло целое Настроили быстро, работает Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Аня И.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор супер!Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,недостатков не обнаружено
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор, смотрю и наслаждаюсь уже третий месяц. Повесил в спальню, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Татьяна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ТВ, полное управление голосом. Легко в применении, при включении сам настроился. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны телевизором. Пришел на смену старого смарт тв. Разница ощутима во всем
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телек, все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Aleksey K.

Достоинства:


Комментарий:
Первый опыт с голосовым управлением. С пультом уже не камильфо)
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный гаджет для семьи. Качество картинки хорошее, реалистичное. Алиса очень отзывчивая болтушка!


Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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