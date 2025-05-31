Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641692
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
поддержка потоковых аудиосервисов
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
63
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
96x96x110 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х14
Вес, кг.
1.54
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный)
Особенности:
- Беспроводная связь Wi-Fi (2,4–5 ГГц) и Bluetooth 5.0;
- Мощный звук с выраженными басами;
- Сочетание высокочастотный динамиков с низкочастотным;
- Технология Room Correction адаптирует звучание под форму и размер комнаты — ставьте Станцию Миди куда угодно, и звук подстроится;
- Мощность 24 Вт;
- Чувствительная матрица;
- 4 микрофона точно воспринимают ваши команды даже в большом и шумном помещении, даже если говорите тихо;
- Отзывчивая Алиса;
Комплектация:
- Яндекс Станция Миди;
- Адаптер питания;
- Инструкция;
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 999 руб.3250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная
-
В наличииЦена 14 280 руб.3570 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый
-
В наличииЦена 16 999 руб.4250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная
-
В наличииЦена 18 999 руб.4750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SPA080BL 80Вт черная
-
В наличииЦена 20 999 руб.5250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SPA101BL 100Вт черная
-
В наличииЦена 22 180 руб.5545 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция 3 с Алисой YNDX-00060BLK черный
-
В наличииЦена 22 999 руб.5750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SPA130BL 130Вт черная
-
В наличииЦена 31 200 руб. 38 990 руб.7800 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Макс с Алисой, с Zigbee (YNDX-00053...
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
поддержка потоковых аудиосервисов
Звук
2.1
Мощность, Вт
24
Количество динамиков
3
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
63
Количество полос AC
2
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Габаритные размеры
96x96x110 мм
Страна производитель
Китай
Особенности:
- Беспроводная связь Wi-Fi (2,4–5 ГГц) и Bluetooth 5.0;
- Мощный звук с выраженными басами;
- Сочетание высокочастотный динамиков с низкочастотным;
- Технология Room Correction адаптирует звучание под форму и размер комнаты — ставьте Станцию Миди куда угодно, и звук подстроится;
- Мощность 24 Вт;
- Чувствительная матрица;
- 4 микрофона точно воспринимают ваши команды даже в большом и шумном помещении, даже если говорите тихо;
- Отзывчивая Алиса;
Комплектация:
- Яндекс Станция Миди;
- Адаптер питания;
- Инструкция;
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
телевизор пришел целый . по качеству и звуку просто огонь. настроили сами очень быстро. качеством очень довольны . Теперь хотим такой же в зал но большой
Достоинства:
Комментарий:
хороший телик, меню достаточно шустрое для 2гб оперативки. за свои деньги отлично, учитывая наличие алисы. из минусов: 1. нельзя поставить свой скринсейвер (на мой взгляд прочсто часы в углу экрана на черном фоне было б идеально, чтобы ночью время посмотреть, а так приходится держать яндекс колонку рядом, чисто из за циферблата:-() Не понимаю, почему яндекс не сделал такое решение. 2. не плохо было бы отоьражение качества wifi подключенияи скорости передачи в меню, для определения причин подтупливания ТВ, из за оперативки, приложения, скорости передачи данных и т.д. 3.выход usb можно было б сделать где то в более доступном месте (если тв подвешено к стене, то лазить за ним не удобно) 4. можно было бы предусмотреть возможность "шары" с ПК, если они в одной сети т.е. скачал фильмы на ПК, потом закинул их в память ТВ по сети.
Достоинства:
Комментарий:
Все подключил за 5 мин. Команды выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
надежды пока оправдываются
Достоинства:
Комментарий:
огонь за эти деньги! все максимально удобно
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно, настраивал мастер. хороший звук, насыщенные цвета.НО! На пульте нет колесика. , это неудобно
Достоинства:
Комментарий:
отличный телевизор, удобен в пользовании как взрослому, так и ребёнку. покупкой очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор!!! Семья в восторге. Настроили просто и быстро. Однозначно рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
телевизор хороший,пришел целый,удобное пользование Алисой
Достоинства:
Комментарий:
станция и телевизор в одном устройстве. качество изображения, звука и скорость работы операционной системы нареканий не вызывает. если кому то важно - нет выхода для антенны. в остальном все отлично. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
телевизор хороший, жаль только дополнительные программы не установить!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор. Управляется хорошо, как с пульта, так и голосом. Цвета хорошие. С Алисой можно поболтать.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо.Работает. Спасибо !!!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, настройка лёгкая, иногда немного тупит, но не критично, подключил андроид приставку работает хорошо, связь с вай-фай без проводов очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо, все пришло целое Настроили быстро, работает Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор супер!Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает,недостатков не обнаружено
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор, смотрю и наслаждаюсь уже третий месяц. Повесил в спальню, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ТВ, полное управление голосом. Легко в применении, при включении сам настроился. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны телевизором. Пришел на смену старого смарт тв. Разница ощутима во всем
Достоинства:
Комментарий:
хороший телек, все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Первый опыт с голосовым управлением. С пультом уже не камильфо)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный гаджет для семьи. Качество картинки хорошее, реалистичное. Алиса очень отзывчивая болтушка!
Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Миди YNDX-00054 (черный)
Достоинства:
Комментарий:
телевизор пришел целый . по качеству и звуку просто огонь. настроили сами очень быстро. качеством очень довольны . Теперь хотим такой же в зал но большой
Достоинства:
Комментарий:
хороший телик, меню достаточно шустрое для 2гб оперативки. за свои деньги отлично, учитывая наличие алисы. из минусов: 1. нельзя поставить свой скринсейвер (на мой взгляд прочсто часы в углу экрана на черном фоне было б идеально, чтобы ночью время посмотреть, а так приходится держать яндекс колонку рядом, чисто из за циферблата:-() Не понимаю, почему яндекс не сделал такое решение. 2. не плохо было бы отоьражение качества wifi подключенияи скорости передачи в меню, для определения причин подтупливания ТВ, из за оперативки, приложения, скорости передачи данных и т.д. 3.выход usb можно было б сделать где то в более доступном месте (если тв подвешено к стене, то лазить за ним не удобно) 4. можно было бы предусмотреть возможность "шары" с ПК, если они в одной сети т.е. скачал фильмы на ПК, потом закинул их в память ТВ по сети.
Достоинства:
Комментарий:
Все подключил за 5 мин. Команды выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
надежды пока оправдываются
Достоинства:
Комментарий:
огонь за эти деньги! все максимально удобно
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно, настраивал мастер. хороший звук, насыщенные цвета.НО! На пульте нет колесика. , это неудобно
Достоинства:
Комментарий:
отличный телевизор, удобен в пользовании как взрослому, так и ребёнку. покупкой очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор!!! Семья в восторге. Настроили просто и быстро. Однозначно рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
телевизор хороший,пришел целый,удобное пользование Алисой
Достоинства:
Комментарий:
станция и телевизор в одном устройстве. качество изображения, звука и скорость работы операционной системы нареканий не вызывает. если кому то важно - нет выхода для антенны. в остальном все отлично. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
телевизор хороший, жаль только дополнительные программы не установить!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор. Управляется хорошо, как с пульта, так и голосом. Цвета хорошие. С Алисой можно поболтать.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо.Работает. Спасибо !!!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, настройка лёгкая, иногда немного тупит, но не критично, подключил андроид приставку работает хорошо, связь с вай-фай без проводов очень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо, все пришло целое Настроили быстро, работает Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор супер!Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает,недостатков не обнаружено
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор, смотрю и наслаждаюсь уже третий месяц. Повесил в спальню, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ТВ, полное управление голосом. Легко в применении, при включении сам настроился. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольны телевизором. Пришел на смену старого смарт тв. Разница ощутима во всем
Достоинства:
Комментарий:
хороший телек, все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Первый опыт с голосовым управлением. С пультом уже не камильфо)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный гаджет для семьи. Качество картинки хорошее, реалистичное. Алиса очень отзывчивая болтушка!