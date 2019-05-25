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Наушники Koss Sporta Pro купить с доставкой в Москве
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Наушники Koss Sporta Pro

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Наушники Koss Sporta Pro - фото 1
Наушники Koss Sporta Pro - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
  • Наушники Koss Sporta Pro - фото 1
  • Наушники Koss Sporta Pro - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 34975
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Характеристики

Бренд
Koss
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
292

Описание товара Наушники Koss Sporta Pro

накладные наушники, импеданс 60 Ом, чувствительность 103 дБ, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 1.2 м, вес 62 г, складная конструкция



Теги товара: Без микрофона

Отзывы о товаре Наушники Koss Sporta Pro

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2019
Гаркуша Алексей

Достоинства:
Звук шикарный,ради звука стоит брать )))

Недостатки:
Крепление если одевать сверху не позволяет наушникам расположиться прямо на ушах.Получается немного выше.Ребёнку норм.

Комментарий:
Великолепные наушники,рекомендую !



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Характеристики
Бренд
Koss
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Описание
накладные наушники, импеданс 60 Ом, чувствительность 103 дБ, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 1.2 м, вес 62 г, складная конструкция


Теги товара: Без микрофона
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2019
Гаркуша Алексей

Достоинства:
Звук шикарный,ради звука стоит брать )))

Недостатки:
Крепление если одевать сверху не позволяет наушникам расположиться прямо на ушах.Получается немного выше.Ребёнку норм.

Комментарий:
Великолепные наушники,рекомендую !


Наушники Koss Sporta Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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