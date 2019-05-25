Наушники Koss Sporta Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 34975
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
нет
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
292
Описание товара Наушники Koss Sporta Pro
накладные наушники, импеданс 60 Ом, чувствительность 103 дБ, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 1.2 м, вес 62 г, складная конструкция
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 670 руб. 3 845 руб.918 руб. в СплитНаушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400м...
-
В наличииЦена 3 710 руб. 5 490 руб.928 руб. в СплитНаушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000
-
В наличииЦена 3 800 руб. 10 690 руб.950 руб. в СплитНаушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитНаушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подс...
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2 Black
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитНаушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2, синий
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитНаушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTWHT) white
-
В наличииЦена 4 180 руб. 7 390 руб.1045 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex mint
накладные наушники, импеданс 60 Ом, чувствительность 103 дБ, разъём mini jack 3.5 mm, длина провода 1.2 м, вес 62 г, складная конструкция
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Без микрофона
Достоинства:
Звук шикарный,ради звука стоит брать )))
Недостатки:
Крепление если одевать сверху не позволяет наушникам расположиться прямо на ушах.Получается немного выше.Ребёнку норм.
Комментарий:
Великолепные наушники,рекомендую !
Наушники Koss Sporta Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Koss Sporta Pro
Достоинства:
Звук шикарный,ради звука стоит брать )))
Недостатки:
Крепление если одевать сверху не позволяет наушникам расположиться прямо на ушах.Получается немного выше.Ребёнку норм.
Комментарий:
Великолепные наушники,рекомендую !