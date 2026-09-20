Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 зеленый
Портативная акустика JBL представляет собой стильное и мощное решение для любителей качественного звука на ходу. Эта компактная колонка весит всего 0,55 кг, что делает её удобной для переноски. С мощностью в 30 Вт и моно-звуком, она обеспечивает чистое и насыщенное звучание, идеально подходящее для маленьких помещений или отдыха на природе. Встроенный аккумулятор позволяет наслаждаться любимой музыкой до 12 часов без подзарядки. Колонка оснащена двумя полосами AC и одним динамиком, обеспечивая отличное качество воспроизведения. Коэффициент отношения сигнал/шум составляет 80 дБ, что гарантирует минимальное количество искажений звука. Портативная акустика поддерживает беспроводную связь через Bluetooth, что позволяет легко подключать её к различным устройствам. Дополнительный разъём USB даёт возможность воспроизводить музыку прямо с флеш-накопителей. Эта модель имеет стильный мятный цвет и корпус из прочного пластика, что делает её не только функциональной, но и привлекательной внешне. Наличие таких характеристик делает портативную акустику JBL идеальным выбором для тех, кто ценит высокое качество звука и мобильность.
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Теги товара: водонепроницаемые
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
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