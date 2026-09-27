Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPWHT) White
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Характеристики
Цвет
белый
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741517
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Характеристики
Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
0
Цвет
белый
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
5
Габаритные размеры, мм
64 ? 153 ? 65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х8
Вес, г.
540
Описание товара Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPWHT) White
Портативная акустика JBL в белом корпусе — компактный источник моно-звука мощностью 16 Вт для прослушивания музыки в удобном формате. Питание от аккумулятора ёмкостью 2600 мА·ч позволяет использовать колонку без постоянного подключения к сети, а беспроводная связь Bluetooth v5.0 обеспечивает удобное подключение совместимых устройств. Модель оснащена дисплеем, USB, линейным AUX-входом, разъёмом для наушников и слотом для карт памяти — можно выбрать подходящий способ воспроизведения. Корпус выполнен из металла и пластика, сочетая выразительный белый цвет с практичным исполнением.
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Бренд
Отношение сигнал/шум, дБ
0
Цвет
белый
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Разъемы
Да
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
5
Габаритные размеры, мм
64 ? 153 ? 65
Страна производитель
Китай
Портативная акустика JBL в белом корпусе — компактный источник моно-звука мощностью 16 Вт для прослушивания музыки в удобном формате. Питание от аккумулятора ёмкостью 2600 мА·ч позволяет использовать колонку без постоянного подключения к сети, а беспроводная связь Bluetooth v5.0 обеспечивает удобное подключение совместимых устройств. Модель оснащена дисплеем, USB, линейным AUX-входом, разъёмом для наушников и слотом для карт памяти — можно выбрать подходящий способ воспроизведения. Корпус выполнен из металла и пластика, сочетая выразительный белый цвет с практичным исполнением.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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