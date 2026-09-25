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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый

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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 17
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
серый
Звук
моно
Мощность, Вт
18
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 17
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727380
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
серый
Особенности
Совместимость с внешним аккумулятором YNDX-00650BLK. На умную колонку можно звонить из приложений Дом с Алисой или с другой Станции.
Звук
моно
Мощность, Вт
18
Количество динамиков
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.1
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
102x71x102 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х11
Вес, г.
710

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый

Yandex Станция Мини 3 Про — компактное устройство, объединяющее умный динамик и голосового помощника Алиса на базе YaGPT. Серый пластиковый корпус гармонично впишется в любой интерьер. Продуманная эргономика и небольшие размеры (102x71x102 мм) обеспечивают удобство размещения в любом уголке дома. Звуковая система 2.0 с суммарной мощностью 18 Вт воспроизводит чистое и насыщенное звучание в диапазоне от 90 Гц до 16 кГц. Встроенный микрофон всегда готов к голосовым командам и обеспечивает качественную связь при звонках из приложений Дом с Алисой или с другой Станции. На верхней панели расположены регуляторы для быстрого управления громкостью и другими функциями. Подключение и совместимость Станция Мини 3 Про поддерживает несколько интерфейсов подключения — Bluetooth, Wi-Fi (стандарты 802.11b/g/n/ac) и Zigbee. Это расширяет возможности интеграции с устройствами умного дома и обеспечивает стабильное соединение в любых условиях. Устройство входит в экосистему Яндекс и совместимо с протоколом Matter, что упрощает настройку и управление совместимыми гаджетами. Функциональные особенности Голосовой помощник Алиса на базе YaGPT — интеллектуальная поддержка с ответами на вопросы, управлением устройствами и созданием сценариев умного дома. Встроенный дисплей — отображение информации, уведомлений и управление без смартфона. Подсветка — приятное визуальное сопровождение работы и создание атмосферы. Поддержка звонков — возможность совершать и принимать звонки через умную колонку, расширяя коммуникационные возможности. Совместимость с внешним аккумулятором (YNDX-00650BLK) — использование устройства автономно, без подключения к сети. Умный дом и экосистема Yandex Станция Мини 3 Про — центр управления умным домом, объединяющий совместимые устройства в единую систему. Поддержка Zigbee и Matter обеспечивает гибкость и расширяемость. Можно контролировать освещение, климат, безопасность и другие аспекты домашнего комфорта голосом или через приложения Яндекс. Питание от сети гарантирует стабильную работу без перерывов. Время работы в автономном режиме достигает 7 часов при использовании внешнего аккумулятора. Станция Мини 3 Про подходит как для дома, так и для поездок. Это современное решение для тех, кто ценит удобство, качество звука и интеллектуальные возможности в компактном формате.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
серый
Особенности
Совместимость с внешним аккумулятором YNDX-00650BLK. На умную колонку можно звонить из приложений Дом с Алисой или с другой Станции.
Звук
моно
Мощность, Вт
18
Количество динамиков
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.1
Время работы, ч
7
Развернуть
Габаритные размеры
102x71x102 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Yandex Станция Мини 3 Про — компактное устройство, объединяющее умный динамик и голосового помощника Алиса на базе YaGPT. Серый пластиковый корпус гармонично впишется в любой интерьер. Продуманная эргономика и небольшие размеры (102x71x102 мм) обеспечивают удобство размещения в любом уголке дома. Звуковая система 2.0 с суммарной мощностью 18 Вт воспроизводит чистое и насыщенное звучание в диапазоне от 90 Гц до 16 кГц. Встроенный микрофон всегда готов к голосовым командам и обеспечивает качественную связь при звонках из приложений Дом с Алисой или с другой Станции. На верхней панели расположены регуляторы для быстрого управления громкостью и другими функциями. Подключение и совместимость Станция Мини 3 Про поддерживает несколько интерфейсов подключения — Bluetooth, Wi-Fi (стандарты 802.11b/g/n/ac) и Zigbee. Это расширяет возможности интеграции с устройствами умного дома и обеспечивает стабильное соединение в любых условиях. Устройство входит в экосистему Яндекс и совместимо с протоколом Matter, что упрощает настройку и управление совместимыми гаджетами. Функциональные особенности Голосовой помощник Алиса на базе YaGPT — интеллектуальная поддержка с ответами на вопросы, управлением устройствами и созданием сценариев умного дома. Встроенный дисплей — отображение информации, уведомлений и управление без смартфона. Подсветка — приятное визуальное сопровождение работы и создание атмосферы. Поддержка звонков — возможность совершать и принимать звонки через умную колонку, расширяя коммуникационные возможности. Совместимость с внешним аккумулятором (YNDX-00650BLK) — использование устройства автономно, без подключения к сети. Умный дом и экосистема Yandex Станция Мини 3 Про — центр управления умным домом, объединяющий совместимые устройства в единую систему. Поддержка Zigbee и Matter обеспечивает гибкость и расширяемость. Можно контролировать освещение, климат, безопасность и другие аспекты домашнего комфорта голосом или через приложения Яндекс. Питание от сети гарантирует стабильную работу без перерывов. Время работы в автономном режиме достигает 7 часов при использовании внешнего аккумулятора. Станция Мини 3 Про подходит как для дома, так и для поездок. Это современное решение для тех, кто ценит удобство, качество звука и интеллектуальные возможности в компактном формате.
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