Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black
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Характеристики
Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black
Портативная акустика Яндекс - это стильное и мощное устройство, которое подарит вам качественное звуковое сопровождение в любом месте. Оснащенная мощностью в 30 Вт, эта колонка обеспечивает насыщенное и чистое звучание благодаря двум полосам акустической системы и поддержке звука 2.0. Колонка работает от надежного Li-Ion аккумулятора емкостью 3300 мА·ч, позволяя наслаждаться музыкой в течение длительного времени без необходимости подзарядки. Современная версия Bluetooth v5.0 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с любыми совместимыми устройствами. Устройство выполнено в строгом черном цвете с использованием качественного пластика, что делает его универсальным аксессуаром в любом интерьере. Встроенные два динамика, включая высокочастотный диаметром 24 мм и низкочастотный диаметром 44 мм, обеспечивают глубокий бас и чистые верхние частоты, а дополнительный сабвуфер мощностью 20 Вт придает звучанию особую глубину. Простота в использовании и отсутствие дисплея делают эту колонку идеальной для тех, кто ценит функциональность и качество звука. Бренд Яндекс гарантирует надежность и высокие технологические стандарты, удовлетворяющие требованиям даже самых взыскательных пользователей.
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