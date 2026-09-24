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Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black

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Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 17
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 18
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 19
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 20
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 21
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 22
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 23
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 24
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 25
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 26
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 27
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 28
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 29
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 30
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 31
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 32
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 33
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 34
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 35
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 17
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 18
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 19
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 20
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 21
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 22
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 23
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 24
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 25
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 26
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 27
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 28
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 29
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 30
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 31
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 32
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 33
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 34
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 35
  • Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708456
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black
11 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
черный
Особенности
Wi-Fi, Bluetooth
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
24
Диаметр НЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3300
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
83x202x83 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х11х11
Вес, кг.
1.4

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black

Портативная акустика Яндекс - это стильное и мощное устройство, которое подарит вам качественное звуковое сопровождение в любом месте. Оснащенная мощностью в 30 Вт, эта колонка обеспечивает насыщенное и чистое звучание благодаря двум полосам акустической системы и поддержке звука 2.0. Колонка работает от надежного Li-Ion аккумулятора емкостью 3300 мА·ч, позволяя наслаждаться музыкой в течение длительного времени без необходимости подзарядки. Современная версия Bluetooth v5.0 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с любыми совместимыми устройствами. Устройство выполнено в строгом черном цвете с использованием качественного пластика, что делает его универсальным аксессуаром в любом интерьере. Встроенные два динамика, включая высокочастотный диаметром 24 мм и низкочастотный диаметром 44 мм, обеспечивают глубокий бас и чистые верхние частоты, а дополнительный сабвуфер мощностью 20 Вт придает звучанию особую глубину. Простота в использовании и отсутствие дисплея делают эту колонку идеальной для тех, кто ценит функциональность и качество звука. Бренд Яндекс гарантирует надежность и высокие технологические стандарты, удовлетворяющие требованиям даже самых взыскательных пользователей.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
черный
Особенности
Wi-Fi, Bluetooth
Звук
2.0
Мощность, Вт
30
Мощность сабвуфера, Вт
20
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
24
Диаметр НЧ-динамика, мм
44
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3300
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
83x202x83 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Яндекс - это стильное и мощное устройство, которое подарит вам качественное звуковое сопровождение в любом месте. Оснащенная мощностью в 30 Вт, эта колонка обеспечивает насыщенное и чистое звучание благодаря двум полосам акустической системы и поддержке звука 2.0. Колонка работает от надежного Li-Ion аккумулятора емкостью 3300 мА·ч, позволяя наслаждаться музыкой в течение длительного времени без необходимости подзарядки. Современная версия Bluetooth v5.0 гарантирует быструю и стабильную беспроводную связь с любыми совместимыми устройствами. Устройство выполнено в строгом черном цвете с использованием качественного пластика, что делает его универсальным аксессуаром в любом интерьере. Встроенные два динамика, включая высокочастотный диаметром 24 мм и низкочастотный диаметром 44 мм, обеспечивают глубокий бас и чистые верхние частоты, а дополнительный сабвуфер мощностью 20 Вт придает звучанию особую глубину. Простота в использовании и отсутствие дисплея делают эту колонку идеальной для тех, кто ценит функциональность и качество звука. Бренд Яндекс гарантирует надежность и высокие технологические стандарты, удовлетворяющие требованиям даже самых взыскательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Black - по цене 11110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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