Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad
Портативная акустика JBL – это компактное и мощное аудиоустройство, которое станет идеальным спутником для любителей качественного звука в любых условиях. Благодаря её весу всего в 0,56 кг, колонка легко помещается в рюкзак или сумку, что делает её удобной для путешествий и активного образа жизни. С мощностью в 25 Вт и двумя динамиками она обеспечивает чёткое и громкое звучание, а моно звук передает насыщенные и чистые аудиодетали. Питание осуществляется от встроенного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 4800 мА·ч, который позволяет наслаждаться музыкой до 14 часов без подзарядки, что особенно ценно в длительных поездках или на отдыхе на природе. Колонка поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth версии 5.4, обеспечивая стабильное соединение и высокое качество передачи данных. С отношением сигнал/шум в 80 дБ Ас вы будете наслаждаться чистым и полным звуком без посторонних шумов. Колонка доступна в стильной зеленой расцветке, подчёркивающей её современный дизайн и принадлежность к бренду JBL, который славится своими высококачественными аудиопродуктами. С двумя полосами AC она обеспечивает сбалансированное воспроизведение различных частот, удовлетворяя запросы даже самых требовательных меломанов. Подводя итог, портативная акустика JBL – это великолепное сочетание компактности, автономности и звуковой мощности, которое позволит вам наслаждаться любимой музыкой где угодно и когда угодно.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059GRY) серый
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRN) Gree...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030VIO) Viol...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030BLK) Blac...
-
В наличииЦена 10 670 руб.2668 руб. в СплитУмная колонка Яндекс Станция Стрит с Алисой (YNDX-00030GRY) Grey
-
В наличииЦена 10 999 руб.2750 руб. в СплитПортативная колонка MEG SSA062BL 60Вт черная
-
В наличииЦена 11 890 руб.2973 руб. в СплитПортативная колонка Marshall Emberton III Black
-
В наличииЦена 12 130 руб.3033 руб. в СплитПортативная акустика Defender Prizm 150Вт 65138
-
В наличииЦена 12 999 руб.3250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA080BL 80Вт черная
-
В наличииЦена 14 280 руб.3570 руб. в СплитУмная колонка SberBoom Салют (SBDV-00090s), темно-серый
-
В наличииЦена 16 999 руб.4250 руб. в СплитПортативная колонка MEG SDA100BL 100Вт черная
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad