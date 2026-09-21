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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad

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Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 1
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 2
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 3
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 4
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 5
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 6
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 7
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 8
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 9
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 10
Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
Цвет
зеленый
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 1
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 2
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 3
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 4
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 5
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 6
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 7
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 8
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 9
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 10
  • Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702061
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
зеленый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Габаритные размеры
182.5x69.5x71.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х10
Вес, г.
930

Описание товара Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad

Портативная акустика JBL – это компактное и мощное аудиоустройство, которое станет идеальным спутником для любителей качественного звука в любых условиях. Благодаря её весу всего в 0,56 кг, колонка легко помещается в рюкзак или сумку, что делает её удобной для путешествий и активного образа жизни. С мощностью в 25 Вт и двумя динамиками она обеспечивает чёткое и громкое звучание, а моно звук передает насыщенные и чистые аудиодетали. Питание осуществляется от встроенного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 4800 мА·ч, который позволяет наслаждаться музыкой до 14 часов без подзарядки, что особенно ценно в длительных поездках или на отдыхе на природе. Колонка поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth версии 5.4, обеспечивая стабильное соединение и высокое качество передачи данных. С отношением сигнал/шум в 80 дБ Ас вы будете наслаждаться чистым и полным звуком без посторонних шумов. Колонка доступна в стильной зеленой расцветке, подчёркивающей её современный дизайн и принадлежность к бренду JBL, который славится своими высококачественными аудиопродуктами. С двумя полосами AC она обеспечивает сбалансированное воспроизведение различных частот, удовлетворяя запросы даже самых требовательных меломанов. Подводя итог, портативная акустика JBL – это великолепное сочетание компактности, автономности и звуковой мощности, которое позволит вам наслаждаться любимой музыкой где угодно и когда угодно.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Flip 7 (JBLFLIP7SQUAD) Squad




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная колонка
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
зеленый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
25
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
45
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.4
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4800
Время работы, ч
14
Габаритные размеры
182.5x69.5x71.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL – это компактное и мощное аудиоустройство, которое станет идеальным спутником для любителей качественного звука в любых условиях. Благодаря её весу всего в 0,56 кг, колонка легко помещается в рюкзак или сумку, что делает её удобной для путешествий и активного образа жизни. С мощностью в 25 Вт и двумя динамиками она обеспечивает чёткое и громкое звучание, а моно звук передает насыщенные и чистые аудиодетали. Питание осуществляется от встроенного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 4800 мА·ч, который позволяет наслаждаться музыкой до 14 часов без подзарядки, что особенно ценно в длительных поездках или на отдыхе на природе. Колонка поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth версии 5.4, обеспечивая стабильное соединение и высокое качество передачи данных. С отношением сигнал/шум в 80 дБ Ас вы будете наслаждаться чистым и полным звуком без посторонних шумов. Колонка доступна в стильной зеленой расцветке, подчёркивающей её современный дизайн и принадлежность к бренду JBL, который славится своими высококачественными аудиопродуктами. С двумя полосами AC она обеспечивает сбалансированное воспроизведение различных частот, удовлетворяя запросы даже самых требовательных меломанов. Подводя итог, портативная акустика JBL – это великолепное сочетание компактности, автономности и звуковой мощности, которое позволит вам наслаждаться любимой музыкой где угодно и когда угодно.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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