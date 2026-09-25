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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий купить с доставкой в Москве
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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий

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Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 14
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 15
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 16
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 17
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 18
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 19
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 20
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 21
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 22
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 23
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
синий
Звук
моно
Мощность, Вт
18
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 14
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 15
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 16
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 17
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 18
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 19
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 20
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 21
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 22
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 23
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727166
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
синий
Особенности
одновременное подключения двух колонок, поддержка Wi-Fi, подсветка, часы
Звук
моно
Мощность, Вт
18
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.1
USB
нет
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
102 x 61 x 102 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х12
Вес, г.
700

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий

Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про выполнена в корпусе синего цвета с контурной подсветкой RGB. На монохромном LED-дисплее отображаются анимационные реакции при взаимодействии с Алисой, время и погода. Акустическая система мощностью 18 Вт обеспечивает объемное звучание с четкой передачей деталей. За точное распознавание голосовых команд даже в шумной обстановке отвечают 3 микрофона. Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про совместима с портативным аккумулятором и климатическим модулем. Протокол Zigbee предусматривает совместную работу с датчиками и устройствами умного дома напрямую без подключения к интернету. Голосовой ассистент Алиса обрабатывает сразу несколько команд, объясняет сложное простыми словами, придумывает идеи, отвечает на разные вопросы. С ней можно разговаривать шепотом, чтобы не беспокоить окружающих. Колонка включает музыку, ставит будильник, запускает игры, рассказывает сказки и стихи, помогает в планировании дня и напоминает о важных делах. Функция TWS предоставляет возможность объединения двух колонок в единую систему воспроизведения.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLU) синий




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
синий
Особенности
одновременное подключения двух колонок, поддержка Wi-Fi, подсветка, часы
Звук
моно
Мощность, Вт
18
Количество динамиков
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.1
USB
нет
Развернуть
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
102 x 61 x 102 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про выполнена в корпусе синего цвета с контурной подсветкой RGB. На монохромном LED-дисплее отображаются анимационные реакции при взаимодействии с Алисой, время и погода. Акустическая система мощностью 18 Вт обеспечивает объемное звучание с четкой передачей деталей. За точное распознавание голосовых команд даже в шумной обстановке отвечают 3 микрофона. Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про совместима с портативным аккумулятором и климатическим модулем. Протокол Zigbee предусматривает совместную работу с датчиками и устройствами умного дома напрямую без подключения к интернету. Голосовой ассистент Алиса обрабатывает сразу несколько команд, объясняет сложное простыми словами, придумывает идеи, отвечает на разные вопросы. С ней можно разговаривать шепотом, чтобы не беспокоить окружающих. Колонка включает музыку, ставит будильник, запускает игры, рассказывает сказки и стихи, помогает в планировании дня и напоминает о важных делах. Функция TWS предоставляет возможность объединения двух колонок в единую систему воспроизведения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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