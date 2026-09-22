Top.Mail.Ru
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 1
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 2
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 3
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 4
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 5
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 6
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 7
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 8
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 9
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 10
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 11
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 12
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 13
Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умная колонка
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
18
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 1
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 2
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 3
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 4
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 5
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 6
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 7
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 8
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 9
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 10
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 11
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 12
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 13
  • Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727165
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
черный
Особенности
Совместимость с внешним аккумулятором YNDX-00650BLK. На умную колонку можно звонить из приложений Дом с Алисой или с другой Станции.
Звук
моно
Мощность, Вт
18
Количество динамиков
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.1
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
102x71x102мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х12
Вес, г.
700

Описание товара Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный

Яндекс Станция Мини 3 Про — компактная умная колонка с мощным звуком и интеллектуальным голосовым ассистентом Алисой на базе YaGPT. Устройство станет центром вашей умной экосистемы, помогая управлять бытовыми задачами и развлекаться. Звук и дизайн Суммарная мощность 18 Вт обеспечивает чистое и насыщенное звучание в формате 2.0. Частотный диапазон от 90 Гц до 16 кГц воспроизводит глубокие басы и детализированные высокие частоты. Корпус из пластика и ткани в строгом черном цвете гармонично впишется в любой интерьер. Умные функции и управление Голосовой помощник Алиса на платформе YaGPT открывает широкие возможности голосового управления. Устройство работает с Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 BLE, что гарантирует стабильное подключение к интернету и другим устройствам. На верхней панели расположены удобные регуляторы. Кольцевая подсветка информирует о статусе и реакции на голосовые команды. Встроенные часы делают колонку стильным элементом домашнего пространства. Интеграция и расширяемость Поддержка протоколов Zigbee™ и Matter™ обеспечивает совместимость с разными устройствами умного дома. Одновременное подключение двух колонок позволяет создать стереопару для более объемного звучания. Первая в серии Станция, к которой можно подключать дополнительные модули, расширяя функционал. Дополнительные особенности Влагозащита по классу IP21 — колонка устойчива к каплям и пыли, что расширяет варианты использования. Питание от сети, но при желании можно использовать портативный внешний аккумулятор (приобретается отдельно) для автономной работы до 7 часов. Время полной зарядки — всего 1.5 часа, что удобно для регулярного использования. Яндекс Станция Мини 3 Про — современный компактный гаджет для тех, кто ценит качество звука, интеллектуальное управление и расширяемость умного дома.

Отзывы о товаре Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Умная колонка
Цвет
черный
Особенности
Совместимость с внешним аккумулятором YNDX-00650BLK. На умную колонку можно звонить из приложений Дом с Алисой или с другой Станции.
Звук
моно
Мощность, Вт
18
Количество динамиков
1
Дисплей
есть
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, Wi-Fi
Версия Bluetooth
v5.1
Время работы, ч
7
Развернуть
Габаритные размеры
102x71x102мм
Страна производитель
Китай
Описание
Яндекс Станция Мини 3 Про — компактная умная колонка с мощным звуком и интеллектуальным голосовым ассистентом Алисой на базе YaGPT. Устройство станет центром вашей умной экосистемы, помогая управлять бытовыми задачами и развлекаться. Звук и дизайн Суммарная мощность 18 Вт обеспечивает чистое и насыщенное звучание в формате 2.0. Частотный диапазон от 90 Гц до 16 кГц воспроизводит глубокие басы и детализированные высокие частоты. Корпус из пластика и ткани в строгом черном цвете гармонично впишется в любой интерьер. Умные функции и управление Голосовой помощник Алиса на платформе YaGPT открывает широкие возможности голосового управления. Устройство работает с Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 BLE, что гарантирует стабильное подключение к интернету и другим устройствам. На верхней панели расположены удобные регуляторы. Кольцевая подсветка информирует о статусе и реакции на голосовые команды. Встроенные часы делают колонку стильным элементом домашнего пространства. Интеграция и расширяемость Поддержка протоколов Zigbee™ и Matter™ обеспечивает совместимость с разными устройствами умного дома. Одновременное подключение двух колонок позволяет создать стереопару для более объемного звучания. Первая в серии Станция, к которой можно подключать дополнительные модули, расширяя функционал. Дополнительные особенности Влагозащита по классу IP21 — колонка устойчива к каплям и пыли, что расширяет варианты использования. Питание от сети, но при желании можно использовать портативный внешний аккумулятор (приобретается отдельно) для автономной работы до 7 часов. Время полной зарядки — всего 1.5 часа, что удобно для регулярного использования. Яндекс Станция Мини 3 Про — современный компактный гаджет для тех, кто ценит качество звука, интеллектуальное управление и расширяемость умного дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умная колонка Яндекс Станция Мини 3 Про (YNDX-00059BLK) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...