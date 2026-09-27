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Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPSQUAD) Squad купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPSQUAD) Squad

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Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPSQUAD) Squad - фото 1
Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPSQUAD) Squad - фото 2
Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPSQUAD) Squad - фото 3
Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPSQUAD) Squad - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
зеленый
Звук
моно
Мощность, Вт
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPSQUAD) Squad - фото 1
  • Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPSQUAD) Squad - фото 2
  • Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPSQUAD) Squad - фото 3
  • Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPSQUAD) Squad - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741516
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Характеристики

Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
зеленый
Звук
моно
Мощность, Вт
0
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Разъемы
нет
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
5
Габаритные размеры, мм
64 ? 153 ? 65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х8
Вес, г.
540

Описание товара Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPSQUAD) Squad

Портативная акустика JBL в зелёном цвете — лёгкая колонка весом всего 0,385 кг, которую удобно брать с собой. Моно-звук и два динамика обеспечивают насыщенную подачу, а отношение сигнал/шум 85 дБ помогает сохранить чистоту звучания. Колонка поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth, а также оснащена USB-разъёмом, разъёмом для карт памяти и выходом для наушников. Питание от встроенного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 2600 мА·ч обеспечивает до 5 часов работы — достаточно для музыки дома, на прогулке или в поездке.

Отзывы о товаре Портативная колонка JBL Grip (JBLGRIPSQUAD) Squad




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Характеристики
Бренд
JBL
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
зеленый
Звук
моно
Мощность, Вт
0
Мощность сабвуфера, Вт
0
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
0
Диаметр НЧ-динамика, мм
0
Дисплей
есть
Материал корпуса
металл, пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Разъемы
нет
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2600
Время работы, ч
5
Габаритные размеры, мм
64 ? 153 ? 65
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL в зелёном цвете — лёгкая колонка весом всего 0,385 кг, которую удобно брать с собой. Моно-звук и два динамика обеспечивают насыщенную подачу, а отношение сигнал/шум 85 дБ помогает сохранить чистоту звучания. Колонка поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth, а также оснащена USB-разъёмом, разъёмом для карт памяти и выходом для наушников. Питание от встроенного Li-Ion аккумулятора ёмкостью 2600 мА·ч обеспечивает до 5 часов работы — достаточно для музыки дома, на прогулке или в поездке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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