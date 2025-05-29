Портативная акустика JBL Charge 5 Blue
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 Blue
Портативная акустика JBL — это идеальное решение для тех, кто ценит качественный звук и удобство в использовании. Легкая и стильная колонка весом всего 0,96 кг легко переносится благодаря своему компактному дизайну и привлекательному синему цвету. Обладая мощностью в 40 Вт, эта акустическая система обеспечивает мощный и чистый звук в формате моно, что делает ее отличным выбором для прослушивания музыки в различных условиях. Колонка оснащена двумя полосами AC и двумя динамиками, что гарантирует насыщенный и объемный звук. Благодаря емкому аккумулятору на 7500 мА·ч, JBL позволит наслаждаться музыкой до 20 часов без подзарядки. Зарядка устройства возможна через USB, что удобно для использования в любом месте — будь то дом, офис или природа. Корпус колонки выполнен из прочного пластика, что обеспечивает надежность и долговечность. Отношение сигнал/шум на уровне 80 дБ обеспечивает качественное и чистое звучание без искажений. Беспроводная связь по Bluetooth позволяет подключать устройство к различным гаджетам, расширяя возможности ее использования. Портативная колонка JBL — это сочетание качества, мощности и удобства в одном устройстве, подходящая для активных людей, которые всегда в движении.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Достоинства:
Комментарий:
JBL он и в Африке JBL Звучит как заявлено в характеристиках Концерт не озвучить, но как мобильная колонка вполне
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук и достаточно удобно.
Достоинства:
Комментарий:
супер, очень классная, соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Просто в восторге от этой малышки. Работа в саду теперь в разы радостнее. Звук хороший, конечно не как в аэрподсах , но вполне . И громкость (если нужно) прекрасная. Удобно подвешивать. В том числе и за ветки деревьев.
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, сделано качественно. хороший подарок
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка. Работает просто огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный звук! Мощный! Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Обалденная колонка ,оригинал ,громкая ,громче 4 клипки , Как всегда JBL меня порадовал
Достоинства:
Комментарий:
Классная, компактная, маленькая, но очень громкая колонка. Доставка быстрая, хорошая и надёжная упаковка. Брали в подарок! Отличная вещь. Удобно брать с собой в дорогу.
Достоинства:
Комментарий:
заказ доставлен мгновенно, меньше через час!! Уже использую) красиво, звук нормальный!
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактная и очень полезная колонка. Не смотря на размеры, звук супер
Достоинства:
Комментарий:
Куплена в подарок. Одариваемый очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка очень понравилась! Звучит прям громко, слышны и высокие и низкие ноты. Выглядит стильно. С приложением jbl синхронизируется, можно её включить и без приложения. Коробка была целой, не помятой иищапечатаной. Спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
семи ватную проверял несколько часов, играла исправно!
Достоинства:
Комментарий:
Качественная, приятная вещь! Звучит неплохо. Есть приложение с эквалайзером и возможностью объединения двух колонок в стереосистему.
Достоинства:
Комментарий:
огонь колока . очень громкая
Достоинства:
Комментарий:
Взяла на подарок, у меня такая же покупкой очень довольна, долго держит заряд и чистый звук
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал Звук Jbl очень радует
Достоинства:
Комментарий:
Покупка порадовала хороший достаточно громкий звук, работает около 10 часов прослушивания музыки. Быстро подключила к приложению, где можно смотреть уровень заряда колонки и регулировать настройки. Удобно брать с собой . Качество материалов хорошее, приятная наощупь. Красивый яркий цвет Муж, увидев такую классную малышку у меня, заказал себе тоже, только черную
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка рекомендую оригинал
Достоинства:
Комментарий:
звук,внешний вид,все отлично,приложение не скачивала,работал с Яндекс музыки,телефон увидел устройство моментально,ничего мутить не пришлось,после включения работал часа два до полной разрядки,заряжался тоже часа два. шкалы зарядки нет,ну может есть какой-то другой цвет,пока не разобралась. В общем устройство шикарное,рекомендую. По цене дороговато,но того стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично держит заряд. Конечно по качеству звука уступает своим старшим собратьям, но она для других задач. По соотношению цены-качества, один из лучших вариантов на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
играет как колонки эсс 90 , МОЩНО С БАСМОМ, КАК В МАШИНЕ С САБОМ
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал! Звук хороший, ёмкость АКБ большая!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка! Дочь восторге, очень громкая! Спасибо большое продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая! Но такая классная в использовании! Звук для такой малышки просто супер!
Достоинства:
Комментарий:
Звук огнище, чистый и объёмный. Дизайн отличный. 100% рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень Крутая!! Брала ребенку, идеально на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Муж в восторге, по качеству звука хорошая
Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Charge 5 Blue
Достоинства:
Комментарий:
JBL он и в Африке JBL Звучит как заявлено в характеристиках Концерт не озвучить, но как мобильная колонка вполне
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук и достаточно удобно.
Достоинства:
Комментарий:
супер, очень классная, соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Просто в восторге от этой малышки. Работа в саду теперь в разы радостнее. Звук хороший, конечно не как в аэрподсах , но вполне . И громкость (если нужно) прекрасная. Удобно подвешивать. В том числе и за ветки деревьев.
Достоинства:
Комментарий:
отличная колонка, сделано качественно. хороший подарок
Достоинства:
Комментарий:
Супер колонка. Работает просто огонь!
Достоинства:
Комментарий:
Качественный звук! Мощный! Покупкой доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Обалденная колонка ,оригинал ,громкая ,громче 4 клипки , Как всегда JBL меня порадовал
Достоинства:
Комментарий:
Классная, компактная, маленькая, но очень громкая колонка. Доставка быстрая, хорошая и надёжная упаковка. Брали в подарок! Отличная вещь. Удобно брать с собой в дорогу.
Достоинства:
Комментарий:
заказ доставлен мгновенно, меньше через час!! Уже использую) красиво, звук нормальный!
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактная и очень полезная колонка. Не смотря на размеры, звук супер
Достоинства:
Комментарий:
Куплена в подарок. Одариваемый очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Колонка очень понравилась! Звучит прям громко, слышны и высокие и низкие ноты. Выглядит стильно. С приложением jbl синхронизируется, можно её включить и без приложения. Коробка была целой, не помятой иищапечатаной. Спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
семи ватную проверял несколько часов, играла исправно!
Достоинства:
Комментарий:
Качественная, приятная вещь! Звучит неплохо. Есть приложение с эквалайзером и возможностью объединения двух колонок в стереосистему.
Достоинства:
Комментарий:
огонь колока . очень громкая
Достоинства:
Комментарий:
Взяла на подарок, у меня такая же покупкой очень довольна, долго держит заряд и чистый звук
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал Звук Jbl очень радует
Достоинства:
Комментарий:
Покупка порадовала хороший достаточно громкий звук, работает около 10 часов прослушивания музыки. Быстро подключила к приложению, где можно смотреть уровень заряда колонки и регулировать настройки. Удобно брать с собой . Качество материалов хорошее, приятная наощупь. Красивый яркий цвет Муж, увидев такую классную малышку у меня, заказал себе тоже, только черную
Достоинства:
Комментарий:
хорошая колонка рекомендую оригинал
Достоинства:
Комментарий:
звук,внешний вид,все отлично,приложение не скачивала,работал с Яндекс музыки,телефон увидел устройство моментально,ничего мутить не пришлось,после включения работал часа два до полной разрядки,заряжался тоже часа два. шкалы зарядки нет,ну может есть какой-то другой цвет,пока не разобралась. В общем устройство шикарное,рекомендую. По цене дороговато,но того стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично держит заряд. Конечно по качеству звука уступает своим старшим собратьям, но она для других задач. По соотношению цены-качества, один из лучших вариантов на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
играет как колонки эсс 90 , МОЩНО С БАСМОМ, КАК В МАШИНЕ С САБОМ
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал! Звук хороший, ёмкость АКБ большая!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая колонка! Дочь восторге, очень громкая! Спасибо большое продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая! Но такая классная в использовании! Звук для такой малышки просто супер!
Достоинства:
Комментарий:
Звук огнище, чистый и объёмный. Дизайн отличный. 100% рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Очень Крутая!! Брала ребенку, идеально на подарок
Достоинства:
Комментарий:
Муж в восторге, по качеству звука хорошая