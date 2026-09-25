Портативная колонка Marshall Emberton III Black
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка Marshall Emberton III Black
Портативная колонка Marshall EMBERTON III сделана в черном цвете. Два динамика обеспечивают детализированный и объемный звук. Мощности 20 Вт хватает для комфортного прослушивания музыки в помещении. Модель подключается к устройствам через Bluetooth, который обеспечивает радиус действия сигнала до 100 м. Вам не обязательно держать устройство близко к колонке. С помощью приложения на смартфоне можно управлять колонкой дистанционно: настраивать звук в эквалайзере, регулировать громкость и переключать композиции. Модель поддерживает одновременное подключение к 2 источникам сигнала. Это удобно для быстрого переключения между плейлистами двух пользователей. Портативную колонку Marshall EMBERTON III можно брать на природу: влагозащищенный корпус IP67 устойчив к каплям дождя и пыли, а аккумулятор работает до 32 часов. Модель поддерживает функцию быстрой зарядки: для полного заряда аккумулятора потребуется всего 2 часа.
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