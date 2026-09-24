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Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black

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Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 1
Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 2
Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 3
Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 4
Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 5
Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 6
Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 7
Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 8
Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
100
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Питание
от сети, от аккумулятора
  • Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 1
  • Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 2
  • Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 3
  • Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 4
  • Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 5
  • Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 6
  • Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 7
  • Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 8
  • Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702288
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная колонка
Цвет
черный
Особенности
подсветка корпуса, караоке
Звук
моно
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38
Диаметр НЧ-динамика, мм
145
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от сети, от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4400
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
312 х 568 х 325 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х35х33
Вес, кг.
6.7

Описание товара Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black

Портативная акустика Sven представляет собой мощное аудиоустройство, идеально подходящее для любителей качественного звука в передвижении. Колонка весит 6,8 кг, что делает её удобной для транспортировки, сохраняя при этом внушительную мощность в 100 Вт. Работая на аккумуляторе с ёмкостью 4400 мА·ч и типе Li-Ion, эта модель обеспечивает продолжительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки. Колонка Sven оснащена четырьмя динамиками, включая высокочастотные диаметром 38 мм и низкочастотные диаметром 145 мм, что позволяет добиться глубокого и насыщенного звучания. Двухполосная система акустики (моно) гарантирует детализированный звук, делая её отличным компаньоном как для домашнего использования, так и для мероприятий на свежем воздухе. Дизайн устройства выполнен в строгом черном цвете, а корпус изготовлен из пластика, что придаёт ему современный и универсальный вид. Наличие USB-порта расширяет функциональность акустики, позволяя воспроизводить музыку с различных источников. Бренд Sven уделяет особое внимание качеству и надежности своей продукции, что делает эту портативную колонку отличным выбором для тех, кто ищет мощное и долговечное аудиоустройство без дисплея, но с фокусом на производительность и простоту использования.

Отзывы о товаре Портативная акустика Sven PS-800 (SV-021511) Black




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная колонка
Цвет
черный
Особенности
подсветка корпуса, караоке
Звук
моно
Мощность, Вт
100
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38
Диаметр НЧ-динамика, мм
145
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Разъем для карт памяти
Да
Питание
от сети, от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4400
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
312 х 568 х 325 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Sven представляет собой мощное аудиоустройство, идеально подходящее для любителей качественного звука в передвижении. Колонка весит 6,8 кг, что делает её удобной для транспортировки, сохраняя при этом внушительную мощность в 100 Вт. Работая на аккумуляторе с ёмкостью 4400 мА·ч и типе Li-Ion, эта модель обеспечивает продолжительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки. Колонка Sven оснащена четырьмя динамиками, включая высокочастотные диаметром 38 мм и низкочастотные диаметром 145 мм, что позволяет добиться глубокого и насыщенного звучания. Двухполосная система акустики (моно) гарантирует детализированный звук, делая её отличным компаньоном как для домашнего использования, так и для мероприятий на свежем воздухе. Дизайн устройства выполнен в строгом черном цвете, а корпус изготовлен из пластика, что придаёт ему современный и универсальный вид. Наличие USB-порта расширяет функциональность акустики, позволяя воспроизводить музыку с различных источников. Бренд Sven уделяет особое внимание качеству и надежности своей продукции, что делает эту портативную колонку отличным выбором для тех, кто ищет мощное и долговечное аудиоустройство без дисплея, но с фокусом на производительность и простоту использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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