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Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020)

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Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 1
Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 2
Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 3
Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 4
Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 5
Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 6
Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 7
Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 8
Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
500
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Питание
от сети
  • Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 1
  • Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 2
  • Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 3
  • Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 4
  • Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 5
  • Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 6
  • Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 7
  • Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 8
  • Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653046
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
500
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
51
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
345 x 953 x 330 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х35х34
Вес, кг.
15.3

Описание товара Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020)

Портативная акустика Sven — это мощная колонка, сочетающая в себе современный дизайн и высококачественное звучание. Выполненная в классическом черном цвете, она станет стильным дополнением к любой обстановке. Колонка поддерживает звук в формате 2.0 и обладает впечатляющей мощностью в 500 Вт, что обеспечивает насыщенное и яркое звучание для любых жанров музыки. Оснащенная четырьмя динамиками, включая высокочастотные с диаметром 51 мм и низкочастотные с диаметром 165 мм, колонка гарантирует чистое воспроизведение высоких и низких частот. Двухполосная акустическая система обеспечивает детализированное и объемное звучание, позволяя вам наслаждаться любимыми треками во всей их глубине. Несмотря на отсутствие дисплея, колонка предлагает широкий выбор подключений: для удобства использования предусмотрены беспроводные соединения Bluetooth и NFC, а также возможность подключения через USB. Разъем для наушников позволяет слушать музыку в приватном режиме, не мешая окружающим. Питание от сети гарантирует стабильную работу устройства без необходимости частой подзарядки. Корпус из пластика делает колонку легкой и транспортируемой, сохраняя при этом прочность и долговечность. Будь это вечеринка на свежем воздухе или уютная встреча дома, портативная акустика Sven обеспечит непревзойденное качество звука и станет надежным спутником в любых условиях.

Отзывы о товаре Портативная акустика SVEN PS-1500 2.0 чёрные (SV-022020)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
500
Количество динамиков
4
Диаметр ВЧ-динамика, мм
51
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth, NFC
Развернуть
Разъем для подключения наушников
да
USB
да
Питание
от сети
Габаритные размеры
345 x 953 x 330 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Sven — это мощная колонка, сочетающая в себе современный дизайн и высококачественное звучание. Выполненная в классическом черном цвете, она станет стильным дополнением к любой обстановке. Колонка поддерживает звук в формате 2.0 и обладает впечатляющей мощностью в 500 Вт, что обеспечивает насыщенное и яркое звучание для любых жанров музыки. Оснащенная четырьмя динамиками, включая высокочастотные с диаметром 51 мм и низкочастотные с диаметром 165 мм, колонка гарантирует чистое воспроизведение высоких и низких частот. Двухполосная акустическая система обеспечивает детализированное и объемное звучание, позволяя вам наслаждаться любимыми треками во всей их глубине. Несмотря на отсутствие дисплея, колонка предлагает широкий выбор подключений: для удобства использования предусмотрены беспроводные соединения Bluetooth и NFC, а также возможность подключения через USB. Разъем для наушников позволяет слушать музыку в приватном режиме, не мешая окружающим. Питание от сети гарантирует стабильную работу устройства без необходимости частой подзарядки. Корпус из пластика делает колонку легкой и транспортируемой, сохраняя при этом прочность и долговечность. Будь это вечеринка на свежем воздухе или уютная встреча дома, портативная акустика Sven обеспечит непревзойденное качество звука и станет надежным спутником в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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